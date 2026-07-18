After Dark: Από το απόλυτο «όχι» στο μεγαλύτερο «ναι» – Πώς η Μαίρη Συνατσάκη άλλαξε γνώμη για τη μητρότητα

Η Μαίρη Συνατσάκη μιλά στο After Dark για τη μητρότητα, τον Ίαν Στρατή και την αλλαγή που έφερε στη ζωή της η δημιουργία οικογένειας.

Με μια ματιά Η Μαίρη Συνατσάκη αρχικά δεν ήθελε να γίνει μητέρα, θεωρώντας το εκτός των σχεδίων της.

Η σχέση της με τον Ίαν Στρατή και η επιθυμία του για οικογένεια άλλαξαν την οπτική της.

Προσωπικοί λόγοι, όπως ορμονολογικά θέματα, την έκαναν να απομακρύνει τη σκέψη της μητρότητας.

Η Μαίρη Συνατσάκη αναφέρθηκε νοσταλγικά και στα χρόνια της στο MAD. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαίρη Συνατσάκη βρέθηκε απέναντι από τον Θέμη Γεωργαντά στο After Dark και μίλησε με έναν τρόπο που σπάνια βλέπουμε για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί στη ζωή της τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο μιας από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις της, η γνωστή παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου άφησε για λίγο στην άκρη τη δημόσια εικόνα της και μοιράστηκε άγνωστες σκέψεις και συναισθήματα. Από τη μητρότητα μέχρι τη σχέση της με τον Ίαν Στρατή, η Μαίρη αποκάλυψε στιγμές που δείχνουν πόσο διαφορετικά μπορεί να εξελιχθεί η ζωή από ό,τι έχουμε φανταστεί. Παράλληλα, έκανε και μια νοσταλγική αναδρομή στην εποχή που βρισκόταν στο MAD, μια περίοδο που σημάδεψε την πορεία της.

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της συζήτησης ήρθε όταν ο Θέμης Γεωργαντάς τη ρώτησε για τη σχέση της με τη μητρότητα. Η Μαίρη Συνατσάκη παραδέχτηκε πως για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της ως μητέρα και πως, αν κάποιος τη ρωτούσε παλιότερα αν θα έκανε παιδί, πιθανότατα θα απαντούσε αρνητικά. Όπως εξήγησε, υπήρξε μια περίοδος στη ζωή της όπου είχε αποκλείσει εντελώς αυτό το ενδεχόμενο, θεωρώντας πως η οικογένεια δεν ήταν κάτι που ταίριαζε στα δικά της σχέδια. Η ζωή, όμως, είχε διαφορετικό πλάνο για εκείνη.

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Η μεγάλη αλλαγή στη σκέψη της ήρθε μέσα από τη σχέση της με τον Ίαν Στρατή. Η ίδια αποκάλυψε πως δίπλα του ένιωσε για πρώτη φορά αυτό το αίσθημα ασφάλειας και σύνδεσης που την έκανε να δει διαφορετικά το μέλλον. Περιέγραψε τη σχέση τους ως μια «φωλιά», έναν χώρο όπου ένιωσε πως μπορούσε να δημιουργήσει κάτι σταθερό και ουσιαστικό. Όπως είπε, ο Ίαν είχε από πάντα την επιθυμία να γίνει πατέρας και η δική του αγάπη για την οικογένεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πώς άρχισε και εκείνη να βλέπει τη μητρότητα.

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Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε πως για πολλά χρόνια η μητρότητα δεν υπήρχε στο μυαλό της ως πιθανό σενάριο ζωής. Όπως είπε, ειδικά γύρω στην ηλικία των 33-34 ετών, όταν πολλές γυναίκες αρχίζουν να σκέφτονται περισσότερο το θέμα της οικογένειας, εκείνη βρισκόταν σε μια περίοδο άρνησης.

«Καθόλου. Και μάλιστα πέρασα και μια περίοδο εκεί γύρω στα 33-34, που μπορεί να είναι μια ηλικία που πολλές γυναίκες αρχίζουν να σκέφτονται τη μητρότητα ή ακόμα και την κατάψυξη ωαρίων. Εγώ ήμουν σε μια τρομακτική άρνηση. Ήμουν σε φάση “αυτό δεν είναι για μένα, δεν πρόκειται να συμβεί”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως υπήρχαν και προσωπικοί λόγοι που την έκαναν να απομακρύνει αυτή τη σκέψη. Όπως αποκάλυψε, αντιμετώπιζε κάποια θέματα ορμονολογικής φύσεως και πίστευε πως ίσως η απόκτηση παιδιού να ήταν κάτι δύσκολο για εκείνη. «Είχα κάποια θέματα ορμονολογικής φύσεως που τα έψαχνα και έλεγα ότι μάλλον θα δυσκολευτώ κιόλας να συμβεί αυτό, οπότε το έβγαζα από την εξίσωση. Δεν το σκεφτόμουν καν», είπε.

Ο Ίαν ήταν ο άνθρωπος που της άλλαξε την οπτική για την οικογένεια

Η μεγάλη αλλαγή στη σκέψη της Μαίρης Συνατσάκη ήρθε μέσα από τη σχέση της με τον Ίαν Στρατή. Η ίδια αποκάλυψε πως δίπλα του ένιωσε για πρώτη φορά αυτό το αίσθημα ασφάλειας και «φωλιάς» που την έκανε να δει διαφορετικά τη δημιουργία οικογένειας.

«Ήρθε πολύ αυτή η σκέψη με τον άνθρωπο. Ο Ian μου το έβγαλε αυτό, γιατί μου δημιούργησε από την πολύ αρχή μια αίσθηση φωλιάς. Δεν ξέρω πώς να το πω… ασφάλειας σε ένα μαζί. Είναι πάρα πολύ τρυφερός και διαθέσιμος συναισθηματικά», ανέφερε.

Η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε ακόμη πως ο Ian είχε πάντα μέσα του την επιθυμία να γίνει πατέρας, κάτι που επηρέασε σημαντικά και τη δική της σκέψη. «Ήθελε πάρα πολύ παιδί, να γίνει μπαμπάς. Ενώ είναι αρκετά μικρότερός μου, πάντα είχε στο μυαλό του την οικογένεια και έτσι προέκυψε», είπε.

Η Μαίρη Συνατσάκη θυμήθηκε τα χρόνια της στο MAD

Στη συζήτησή της με τον Θέμη Γεωργαντά, η Μαίρη Συνατσάκη έκανε επίσης μια αναδρομή στα χρόνια της στο MAD, μια περίοδο που αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε την εποχή που η ζωή της ήταν εντελώς διαφορετική, με τη μουσική, την τηλεόραση και τα media να αποτελούν καθημερινότητά της. Όπως εξήγησε, εκείνη η περίοδος διαμόρφωσε πολλά στοιχεία του χαρακτήρα της και της επαγγελματικής της ταυτότητας.

Η συνέντευξη της Μαίρης Συνατσάκη στο After Dark ήταν μια διαφορετική πλευρά της γνωστής παρουσιάστριας. Από τη σχέση της με τη μητρότητα και τον Ίαν μέχρι τις δύσκολες στιγμές από το παρελθόν της, μίλησε με ειλικρίνεια για όλα όσα την έχουν διαμορφώσει.

Γιατί τελικά, όπως απέδειξε και η ίδια, πίσω από μια δημόσια εικόνα υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος με φόβους, αλλαγές, λάθη, μεγάλες αποφάσεις και ιστορίες που όλοι μπορούμε να καταλάβουμε.