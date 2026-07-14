«The Odyssey: The making of an epic» – Σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ_ Απόψε, 14/07 στις 21:00

Με μια ματιά
- Ο ΣΚΑΪ θα μεταδώσει αποκλειστικά το "The Odyssey: The Making of an Epic" στις 14/07 στις 21:00.
- Η ταινία γυρίστηκε σε Σικελία, Μαρόκο, Ισλανδία, Καλιφόρνια και Ελλάδα.
- Ο προϋπολογισμός της ταινίας άγγιξε τα 250 εκατομμύρια δολάρια.
- Είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.
Λίγες ώρες πριν από την ευρεία διεθνή κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης και πολυσυζητημένης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «ΟΔΥΣΣΕΙΑ», που αναμένεται να καθηλώσει εκατομμύρια θεατές στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο ΣΚΑΪ ανοίγει πρώτος απόψε, Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 21.00, τις πόρτες των παρασκηνίων.
Μετά από έξι μήνες γυρισμάτων στα πιο εξωπραγματικά τοπία της Σικελίας, του Μαρόκο, της Ισλανδίας, της Καλιφόρνιας και φυσικά της Ελλάδας, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», έφτασε στο τέλος της. Με προϋπολογισμό που άγγιξε τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα.
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Σε αυτό το special Making of, που θα μεταδοθεί απόψε στις 21.00 από τον ΣΚΑΪ, αποκλειστικά για την ελεύθερη τηλεόραση, συντελεστές και ηθοποιοί αποκαλύπτουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισαν, προκειμένου να ζωντανέψουν με τον πιο συναρπαστικό τρόπο το έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη.
Μην χάσετε την Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση του «THE ODYSSEY: THE MAKING OF AN EPIC» και ζήστε από κοντά όλα όσα οδήγησαν στη δημιουργία της πολυαναμενόμενης ταινίας της χρονιάς!
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