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TV & Media 13.07.2026

Το «Καλημέρα Είπαμε;» ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για τον Σεπτέμβριο

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Η εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1 με παρουσιαστές τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 τον Σεπτέμβριο.
  • Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης θα συνεχίσουν την παρουσίαση.
  • Η εκπομπή θα προσφέρει ενημέρωση, ψυχαγωγία και συζητήσεις για την επικαιρότητα.
  • Θα φιλοξενεί ειδικούς και πρόσωπα της επικαιρότητας, με διαδραστικότητα με τους τηλεθεατές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει και η ΕΡΤ1 συνεχίζει να αποκαλύπτει το πρόγραμμά της για το φθινόπωρο. Ανάμεσα στις εκπομπές που ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό βρίσκεται και το «Καλημέρα Είπαμε;», το οποίο επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη στο τιμόνι της παρουσίασης. Μετά τη θετική ανταπόκριση που γνώρισε την προηγούμενη σεζόν, η εκπομπή ετοιμάζεται για έναν νέο κύκλο με ακόμη περισσότερη ενημέρωση και ψυχαγωγία.

https://www.instagram.com/kalimeraeipame_ert/
https://www.instagram.com/kalimeraeipame_ert/

Η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου φιλοδοξεί να συνεχίσει να προσφέρει μια σύγχρονη ματιά στην επικαιρότητα, συνδυάζοντας τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας με κοινωνικά θέματα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Στόχος της είναι να ενημερώνει το κοινό με άμεσο και κατανοητό τρόπο, αλλά και να αναδεικνύει ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα.

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Στη νέα τηλεοπτική περίοδο, το «Καλημέρα Είπαμε;» θα φιλοξενεί δημοσιογράφους, ειδικούς και πρόσωπα της επικαιρότητας, δίνοντας χώρο σε διαφορετικές απόψεις και αναλύσεις. Παράλληλα, η διαδραστικότητα με τους τηλεθεατές θα παραμείνει βασικό στοιχείο της εκπομπής, επιτρέποντας στο κοινό να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις και στον σχολιασμό των θεμάτων.


Η περσινή σεζόν ολοκληρώθηκε με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη να αποχαιρετούν το τηλεοπτικό κοινό με συγκίνηση και χαμόγελα, ανανεώνοντας ουσιαστικά το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά.


Η επιστροφή τους επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της δημόσιας τηλεόρασης στο επιτυχημένο τηλεοπτικό δίδυμο, το οποίο θα συνεχίσει να δίνει τον δικό του τόνο στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Με τη νέα σεζόν να πλησιάζει, η ΕΡΤ1 δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει τη δυναμική της στο πρωινό πρόγραμμα. Το «Καλημέρα Είπαμε;» επιστρέφει ανανεωμένο, με γνώριμα πρόσωπα και στόχο να συνεχίσει να αποτελεί μία από τις σταθερές επιλογές των τηλεθεατών κάθε Σαββατοκύριακο.

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ΕΡΤ1 Ζωή Κρονάκη καλημέρα είπαμε Τάσος Ιορδανίδης
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