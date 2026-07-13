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Cinema 13.07.2026

Christopher Nolan: «Αυτές οι ταινίες δείχνουν το μέλλον του σινεμά» – Ποιες ταινίες τον εντυπωσίασαν;

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Οι ταινίες «Obsession» και «Backrooms» έγιναν για τον Christopher Nolan η απόδειξη ότι ο κινηματογράφος συνεχίζει να εξελίσσεται με νέες ιδέες και διαφορετικές ματιές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Christopher Nolan εντυπωσιάστηκε από τις ταινίες "Obsession" και "Backrooms".
  • Αυτές οι ταινίες, με χαμηλούς προϋπολογισμούς, απέδειξαν τη δύναμη της φαντασίας και της αφήγησης.
  • Ο Nolan πιστεύει ότι αυτές οι ταινίες δείχνουν το μέλλον του σινεμά και νέες κινηματογραφικές φωνές.
  • Η επιτυχία τους αποδεικνύει ότι οι νέοι θεατές αναζητούν ακόμα ιστορίες με μυστήριο και πρωτοτυπία.
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Ο Christopher Nolan έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο φιλόδοξες και εντυπωσιακές κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων δεκαετιών. Από ταινίες που συνδυάζουν την επιστημονική φαντασία με βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα μέχρι μεγάλες ιστορικές αφηγήσεις, ο Βρετανός σκηνοθέτης έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί. Αυτή τη φορά, όμως, το ενδιαφέρον του δεν στράφηκε σε μια τεράστια παραγωγή με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αλλά σε δύο ταινίες που απέδειξαν ότι η φαντασία και η δυνατή αφήγηση μπορούν να ξεπεράσουν κάθε οικονομικό περιορισμό.

https://www.instagram.com/christophernolann/
https://www.instagram.com/christophernolann/

Οι ταινίες «Obsession» και «Backrooms» κατάφεραν να εντυπωσιάσουν το κοινό και να σημειώσουν τεράστια επιτυχία στο box office, παρότι δημιουργήθηκαν με ιδιαίτερα χαμηλούς προϋπολογισμούς. Για τον Christopher Nolan, αυτές οι δύο ταινίες αποτελούν ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι ο κινηματογράφος παραμένει ζωντανός και συνεχίζει να γεννά νέες, ενδιαφέρουσες φωνές.

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Οι ταινίες που απέδειξαν ότι η δημιουργικότητα δεν χρειάζεται τεράστιο budget

Ο Christopher Nolan αναφέρθηκε στους σκηνοθέτες Kerry Barker και Kane Parsons, δημιουργούς των «Obsession» και «Backrooms» αντίστοιχα, ως χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας νέας γενιάς κινηματογραφιστών που φέρνουν διαφορετικές ιδέες στη μεγάλη οθόνη. Το «Obsession» του Kerry Barker αποτέλεσε μία από τις μεγάλες εκπλήξεις, καθώς με προϋπολογισμό μόλις 750.000 δολαρίων κατάφερε να ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ένα αποτέλεσμα που απέδειξε πως μια δυνατή ιστορία μπορεί να ξεπεράσει τα όρια μιας μικρής παραγωγής. Αντίστοιχα, το «Backrooms» του Kane Parsons κατάφερε να ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, κερδίζοντας ιδιαίτερα το νεανικό κοινό χάρη στη μυστηριώδη ατμόσφαιρα και την ιδιαίτερη κινηματογραφική της αισθητική.

Ο λόγος που ο Christopher Nolan δεν πιστεύει ότι οι νέοι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για το σινεμά

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία των δηλώσεων του Christopher Nolan ήταν η άποψή του για τη σχέση της νέας γενιάς με τον κινηματογράφο. Ο σκηνοθέτης διαφώνησε με όσους υποστηρίζουν ότι το νεανικό κοινό δεν μπορεί πλέον να παρακολουθήσει μεγάλες ή απαιτητικές ταινίες. Όπως ανέφερε, οι επιτυχίες των «Obsession» και «Backrooms» αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Οι νέοι θεατές εξακολουθούν να αναζητούν ιστορίες με μυστήριο, βάθος και πρωτότυπες ιδέες, αρκεί αυτές να καταφέρνουν να τους αγγίξουν.

«Γι’ αυτό δεν πίστεψα ποτέ όσους υποστήριζαν ότι η προσοχή του νεανικού κοινού είναι πολύ περιορισμένη για να απολαύσει ένα ελληνικό έπος τριών ωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα στο «Backrooms», σημειώνοντας ότι ορισμένες σκηνές της θυμίζουν την αινιγματική κινηματογραφική γλώσσα του David Lynch, κάτι που δεν εμπόδισε το κοινό να την αγκαλιάσει με ενθουσιασμό.

https://www.instagram.com/christophernolann/
https://www.instagram.com/christophernolann/

Ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη ημέρα του κινηματογράφου

Η αποθέωση των «Obsession» και «Backrooms» από τον Christopher Nolan δεν αφορά μόνο δύο επιτυχημένες ταινίες. Αποτελεί ένα μήνυμα ότι ο κινηματογράφος συνεχίζει να εξελίσσεται και ότι υπάρχει χώρος για νέους δημιουργούς με διαφορετικές ιδέες. Σε μια εποχή όπου οι μεγάλες παραγωγές κυριαρχούν στις αίθουσες, οι δύο αυτές ταινίες υπενθυμίζουν πως η δύναμη μιας ιστορίας μπορεί να ξεπεράσει τα χρήματα, τα ειδικά εφέ και τα μεγάλα ονόματα.

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Christopher Nolan ταινίες
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