«Οδύσσεια»: Αυτή είναι η ηθοποιός που έκανε τους πάντες να παραμιλούν με την ερμηνεία της

Ποια ηθοποιός από το super-cast της «Οδύσσειας» κατάφερε να κάνει τον Christopher Nolan να υποκλιθεί και τους κριτικούς να μιλούν για την ερμηνεία της

Με μια ματιά Η Samantha Morton ξεχωρίζει στην ταινία «Οδύσσεια» του Christopher Nolan με την ερμηνεία της.

Η παραγωγός Emma Thomas σύγκρινε την αντίδραση του συνεργείου στην Morton με αυτή του Heath Ledger στον «Σκοτεινό Ιππότη».

Κριτικοί επαινούν την Morton για την «απίστευτη», «μαγευτική» και «ανατριχιαστική» ερμηνεία της ως Κίρκη.

Ο Christopher Nolan ήθελε να συνεργαστεί με τη Samantha Morton εδώ και πολύ καιρό, θεωρώντας την ιδανική για τον ρόλο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα, πολυαναμενόμενη κινηματογραφική δουλειά του Christopher Nolan, με τίτλο «Οδύσσεια», συγκεντρώνει ένα cast που ζαλίζει, από τον Matt Damon και την Anne Hathaway μέχρι τον Robert Pattinson, τον Tom Holland, τη Zendaya, τον Elliot Page και τη Lupita Nyong’o. Παρά τα μεγάλα ονόματα, ωστόσο, οι πρώτες κριτικές και οι αντιδράσεις από το πλατό δείχνουν πως υπάρχει μια ηθοποιός που καταφέρνει να επισκιάσει τους πάντες: η Samantha Morton.

Ο Nolan έχει το «μαγικό άγγιγμα» να απογειώνει τους ηθοποιούς του, όπως απέδειξε με τα Όσκαρ των Cillian Murphy και Robert Downey Jr. στο «Οπενχάιμερ». Αυτή τη φορά, όμως, η συζήτηση πηγαίνει ακόμα πιο πίσω, στον θρυλικό Heath Ledger.

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Σύμφωνα με την παραγωγό της ταινίας, Emma Thomas, η μεταμόρφωση της Morton στον ρόλο της Κίρκης προκάλεσε στο συνεργείο δέος που είχε να εμφανιστεί από τα γυρίσματα του «Σκοτεινού Ιππότη». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο περιοδικό Empire: «Όταν ολοκλήρωσε τη σκηνή της, όλο το καστ και το συνεργείο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα… Αυτό ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί από την εποχή του Heath Ledger στον “Σκοτεινό Ιππότη”».

Οι κριτικοί συμφωνούν απόλυτα. Ο Jacob Stolworthy της Independent τονίζει ότι η ηθοποιός «κλέβει την παράσταση στις λίγες σκηνές στις οποίες εμφανίζεται», ενώ ο Joshua Rothkopf των Los Angeles Times χαρακτηρίζει την ερμηνεία της «απλώς απίστευτη, μαγευτική και υπέροχη». Το περιοδικό Time, από την πλευρά του, εστιάζει στην «ανατριχιαστική αλλά ταυτόχρονα συμπονετική ερμηνεία» της, που δίνει μια πιο ανθρώπινη διάσταση στη μυθική μάγισσα.

Ποια είναι η Samantha Morton

Αν και η παρουσία της Κίρκης στην ταινία είναι περιορισμένη, καθώς ο χαρακτήρας εμφανίζεται στο νησί Αιαία, η Morton καταφέρνει να αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα. Η καριέρα της, άλλωστε, είναι γεμάτη από δυνατές ερμηνείες. Από το «Minority Report» και το «In America», μέχρι την τρομακτική Alpha στη σειρά «The Walking Dead» και τη σειρά «The Serpent Queen», η Βρετανίδα ηθοποιός έχει αποδείξει πως μπορεί να καθηλώσει το κοινό με την έντασή της.

Η επιθυμία του Nolan για συνεργασία

Η «Οδύσσεια» αποτελεί την πρώτη σύμπραξη της Morton με τον Nolan, ο οποίος παραδέχεται πως η ηθοποιός βρισκόταν στην κορυφή της λίστας του από την πρώτη στιγμή. «Η Samantha Morton είναι μια ηθοποιός με την οποία ήθελα να συνεργαστώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν η πρώτη που είχα στο μυαλό μου μόλις ολοκλήρωσα το σενάριο της Κίρκης και αποφασίσαμε πώς θα προσεγγίζαμε τον χαρακτήρα. Χάρηκα πραγματικά όταν δέχτηκε την πρόταση», εξομολογήθηκε ο σκηνοθέτης.

Με τέτοιες κριτικές και μια ερμηνεία που συγκρίνεται ήδη με τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία των ταινιών του Nolan, η Samantha Morton αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο highlight της «Οδύσσειας».