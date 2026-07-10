Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 10.07.2026

Future is back! Το «The Real Me» είναι η rap κυκλοφορία που όλοι περίμεναν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Future κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ «The Real Me» με 22 τραγούδια και υψηλές προσδοκίες για το Billboard 200
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Future κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ "The Real Me" στις 10 Ιουλίου.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 22 τραγούδια, ανάμεσά τους το single "Radio".
  • Ο Future συνεργάστηκε με την Tyla στο τραγούδι "Game Time" για το FIFA World Cup 2026.
  • Ο καλλιτέχνης έχει 229 συμμετοχές στο Billboard Hot 100, με τρία No.1 singles.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Future επέστρεψε δυναμικά στη δισκογραφία, βάζοντας… φωτιά στο καλοκαίρι με την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου άλμπουμ «The Real Me». Ο κορυφαίος rapper από την Ατλάντα παρουσιάζει το πρώτο προσωπικό του μουσικό project μετά τις δύο επιτυχημένες συνεργασίες που είχε με τον Metro Boomin μέσα στο 2024, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην καριέρα του. Το νέο άλμπουμ έφτασε στις ψηφιακές πλατφόρμες στις 10 Ιουλίου και ήδη αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες hip-hop κυκλοφορίες της χρονιάς.

https://www.instagram.com/future/
https://www.instagram.com/future/

Οι fans περίμεναν εδώ και μήνες την επιστροφή του Future και όλα δείχνουν πως ο ίδιος είναι έτοιμος να κυριαρχήσει ξανά στα charts. Άλλωστε, ο ίδιος είχε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη πριν ακόμη κυκλοφορήσει το project. Μέσα από ανάρτησή του στο X, είχε χαρακτηρίσει το «The Real Me» ως το «άλμπουμ του αιώνα», δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες γύρω από τη νέα του δουλειά.

«Game Time»: Οι Tyla και Future υπογράφουν τον απόλυτο ύμνο του FIFA World Cup 2026!

Το «The Real Me» περιλαμβάνει συνολικά 22 τραγούδια, ανάμεσά τους και το ήδη γνωστό single «Radio», που είχε κυκλοφορήσει πριν από την επίσημη ανακοίνωση του άλμπουμ. Αν το project καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του Billboard 200, θα χαρίσει στον Future το 12ο No.1 άλμπουμ της καριέρας του.

Το 2026 είναι ήδη μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τον καλλιτέχνη. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Future έβαλε τέλος στην κόντρα του με τον Drake, καθώς οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ξανά στο τραγούδι «Ran to Atlanta» από το project «ICEMAN». Το κομμάτι έκανε ντεμπούτο στο No.2 του Billboard Hot 100, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επανένωσή τους.

https://www.instagram.com/future/
https://www.instagram.com/future/

Παράλληλα, ο rapper συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, ενώνοντας τις δυνάμεις του με την Tyla στο τραγούδι «Game Time». Οι δυο τους παρουσίασαν για πρώτη φορά το κομμάτι ζωντανά στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ, που πραγματοποιήθηκε στο SoFi Stadium τον Ιούνιο.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Future συνεργάστηκε ξανά με τους DJ Khaled και Lil Baby στο single «One of them», το οποίο έκανε είσοδο στο No.70 του Billboard Hot 100 και θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ του DJ Khaled, «Aalam of God».

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την τεράστια επιρροή του Future στη σύγχρονη rap σκηνή. Μέχρι σήμερα μετρά 229 συμμετοχές στο Billboard Hot 100, από τις οποίες οι 16 μπήκαν στο Top 10, ενώ έχει κατακτήσει και τρία No.1 singles, γράφοντας τη δική του ιστορία στη hip-hop μουσική.

https://www.instagram.com/future/
https://www.instagram.com/future/

Με το «The Real Me», ο Future φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμη ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του. Το αν θα δικαιώσει τον χαρακτηρισμό «άλμπουμ του αιώνα» θα το αποφασίσει το κοινό, όμως ένα είναι βέβαιο: η επιστροφή του έχει ήδη τραβήξει όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας rap σκηνής.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Future μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Οδύσσεια»: Αυτή είναι η ηθοποιός που έκανε τους πάντες να παραμιλούν με την ερμηνεία της

«Οδύσσεια»: Αυτή είναι η ηθοποιός που έκανε τους πάντες να παραμιλούν με την ερμηνεία της

10.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Anthony Hopkins έκανε το όνειρό του πραγματικότητα στα 88 του – Το άλμπουμ που αποκαλύπτει μια άγνωστη πλευρά του
Μουσικά Νέα

Ο Anthony Hopkins έκανε το όνειρό του πραγματικότητα στα 88 του – Το άλμπουμ που αποκαλύπτει μια άγνωστη πλευρά του

10.07.2026
Από την Ελλάδα… στην Ισπανία: Η «Margarita» του Χρήστου Μάστορα και της Cecilia Krull είναι εδώ!
Μουσικά Νέα

Από την Ελλάδα… στην Ισπανία: Η «Margarita» του Χρήστου Μάστορα και της Cecilia Krull είναι εδώ!

10.07.2026
Skepta, Εθισμός και Gxhan στο Off The Hook Festival 2026 στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Skepta, Εθισμός και Gxhan στο Off The Hook Festival 2026 στο ΟΑΚΑ

10.07.2026
Οι Rolling Stones επιστρέφουν πιο δυνατοί από ποτέ – Το 25ο άλμπουμ τους φέρνει ξανά το ροκ στο προσκήνιο
Μουσικά Νέα

Οι Rolling Stones επιστρέφουν πιο δυνατοί από ποτέ – Το 25ο άλμπουμ τους φέρνει ξανά το ροκ στο προσκήνιο

10.07.2026
Το «Wednesday» χάρισε στην Lady Gaga άλλη μία υποψηφιότητα για Emmy – Το «The dead dance» πάει στα βραβεία
Μουσικά Νέα

Το «Wednesday» χάρισε στην Lady Gaga άλλη μία υποψηφιότητα για Emmy – Το «The dead dance» πάει στα βραβεία

10.07.2026
Travis Scott: Ο ρόλος-έκπληξη στην «Οδύσσεια» που κανείς δεν περίμενε
Μουσικά Νέα

Travis Scott: Ο ρόλος-έκπληξη στην «Οδύσσεια» που κανείς δεν περίμενε

10.07.2026
Το teaser της Μαρίνας Σπανού είναι ό,τι καλύτερο ακούσαμε σήμερα – Έρχεται το «Αφήνομαι» των MAD VMA 2026;
Μουσικά Νέα

Το teaser της Μαρίνας Σπανού είναι ό,τι καλύτερο ακούσαμε σήμερα – Έρχεται το «Αφήνομαι» των MAD VMA 2026;

10.07.2026
LOCA: Η Αναστασία ενώνει τη φωνή της με τη παγκόσμια superstar Anitta!
Μουσικά Νέα

LOCA: Η Αναστασία ενώνει τη φωνή της με τη παγκόσμια superstar Anitta!

10.07.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η Κωνσταντινούπολη υποκλίθηκε στις δύο sold out βραδιές που έγραψαν ιστορία
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η Κωνσταντινούπολη υποκλίθηκε στις δύο sold out βραδιές που έγραψαν ιστορία

10.07.2026
Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Ξέχνα τα παγάκια! Αυτό είναι το κόλπο που κρατάει τα αναψυκτικά κρύα στην παραλία

Ξέχνα τα παγάκια! Αυτό είναι το κόλπο που κρατάει τα αναψυκτικά κρύα στην παραλία

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας