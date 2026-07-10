Future is back! Το «The Real Me» είναι η rap κυκλοφορία που όλοι περίμεναν

Με μια ματιά Ο Future κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ "The Real Me" στις 10 Ιουλίου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 22 τραγούδια, ανάμεσά τους το single "Radio".

Ο Future συνεργάστηκε με την Tyla στο τραγούδι "Game Time" για το FIFA World Cup 2026.

Ο καλλιτέχνης έχει 229 συμμετοχές στο Billboard Hot 100, με τρία No.1 singles. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Future επέστρεψε δυναμικά στη δισκογραφία, βάζοντας… φωτιά στο καλοκαίρι με την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου άλμπουμ «The Real Me». Ο κορυφαίος rapper από την Ατλάντα παρουσιάζει το πρώτο προσωπικό του μουσικό project μετά τις δύο επιτυχημένες συνεργασίες που είχε με τον Metro Boomin μέσα στο 2024, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην καριέρα του. Το νέο άλμπουμ έφτασε στις ψηφιακές πλατφόρμες στις 10 Ιουλίου και ήδη αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες hip-hop κυκλοφορίες της χρονιάς.

Οι fans περίμεναν εδώ και μήνες την επιστροφή του Future και όλα δείχνουν πως ο ίδιος είναι έτοιμος να κυριαρχήσει ξανά στα charts. Άλλωστε, ο ίδιος είχε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη πριν ακόμη κυκλοφορήσει το project. Μέσα από ανάρτησή του στο X, είχε χαρακτηρίσει το «The Real Me» ως το «άλμπουμ του αιώνα», δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες γύρω από τη νέα του δουλειά.

«Game Time»: Οι Tyla και Future υπογράφουν τον απόλυτο ύμνο του FIFA World Cup 2026!

Το «The Real Me» περιλαμβάνει συνολικά 22 τραγούδια, ανάμεσά τους και το ήδη γνωστό single «Radio», που είχε κυκλοφορήσει πριν από την επίσημη ανακοίνωση του άλμπουμ. Αν το project καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του Billboard 200, θα χαρίσει στον Future το 12ο No.1 άλμπουμ της καριέρας του.

Το 2026 είναι ήδη μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τον καλλιτέχνη. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Future έβαλε τέλος στην κόντρα του με τον Drake, καθώς οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ξανά στο τραγούδι «Ran to Atlanta» από το project «ICEMAN». Το κομμάτι έκανε ντεμπούτο στο No.2 του Billboard Hot 100, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επανένωσή τους.

Παράλληλα, ο rapper συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, ενώνοντας τις δυνάμεις του με την Tyla στο τραγούδι «Game Time». Οι δυο τους παρουσίασαν για πρώτη φορά το κομμάτι ζωντανά στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ, που πραγματοποιήθηκε στο SoFi Stadium τον Ιούνιο.

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο Future συνεργάστηκε ξανά με τους DJ Khaled και Lil Baby στο single «One of them», το οποίο έκανε είσοδο στο No.70 του Billboard Hot 100 και θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ του DJ Khaled, «Aalam of God».

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την τεράστια επιρροή του Future στη σύγχρονη rap σκηνή. Μέχρι σήμερα μετρά 229 συμμετοχές στο Billboard Hot 100, από τις οποίες οι 16 μπήκαν στο Top 10, ενώ έχει κατακτήσει και τρία No.1 singles, γράφοντας τη δική του ιστορία στη hip-hop μουσική.

Με το «The Real Me», ο Future φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμη ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του. Το αν θα δικαιώσει τον χαρακτηρισμό «άλμπουμ του αιώνα» θα το αποφασίσει το κοινό, όμως ένα είναι βέβαιο: η επιστροφή του έχει ήδη τραβήξει όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας rap σκηνής.