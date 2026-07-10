Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 10.07.2026

Radiohead fans, attention! Ο Ed O’Brien επιστρέφει με το «Abbeycwmhir»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Ed O'Brien των Radiohead κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Abbeycwmhir» και οι fans του συγκροτήματος «έριξαν» τα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ed O'Brien κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Abbeycwmhir» σε ψηφιακές πλατφόρμες.
  • Το «Abbeycwmhir» είναι ατμοσφαιρικό, με ambient ήχους και χαρακτηριστική κιθαριστική προσέγγιση.
  • Ο Ed O'Brien θα κάνει ευρωπαϊκή περιοδεία για το άλμπουμ «Blue Morpho» τον Οκτώβριο.
  • Οι Radiohead σχεδιάζουν παγκόσμια περιοδεία με 20 συναυλίες ετησίως.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ed O’Brien, κιθαρίστας των Radiohead, παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Abbeycwmhir», το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά σε συλλεκτικό επτάιντσο βινύλιο. Πλέον, το κομμάτι κυκλοφορεί και στις ψηφιακές πλατφόρμες, δύο μήνες μετά το δεύτερο solo άλμπουμ του, «Blue Morpho».

https://www.instagram.com/eobofficial/
https://www.instagram.com/eobofficial/

Το «Abbeycwmhir» πήρε το όνομά του από ένα χωριό στην περιοχή Powys της Ουαλίας, με την ονομασία του να σημαίνει «Abbey in the Long Valley». Πρόκειται για ένα βαθιά ατμοσφαιρικό κομμάτι, γεμάτο ambient ήχους, πολυεπίπεδες φωνές και τη χαρακτηριστική κιθαριστική προσέγγιση του O’Brien, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία.

Οι Radiohead σχεδιάζουν παγκόσμια περιοδεία με 20 συναυλίες κάθε χρόνο

Ο μουσικός αποκάλυψε ότι το «Blue Morpho» γεννήθηκε μέσα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, καθώς πάλευε με την κατάθλιψη και μια κρίση μέσης ηλικίας που προκάλεσε η πανδημία. Όπως ανέφερε, η φύση της Ουαλίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσωπική του αναγέννηση.

https://www.instagram.com/eobofficial/
https://www.instagram.com/eobofficial/

Χαρακτηριστικά δήλωσε στο Rolling Stones: «Έπαιρνα τον σκύλο μας, τον Ziggy, και πηγαίναμε για περπάτημα. Υπάρχουν πολλά μέρη με πνευματική σημασία σε αυτή τη γη, είτε πρόκειται για ένα παλιό μοναστήρι ή αβαείο, είτε για ένα βουνό ή έναν καταρράκτη. Ένιωθα να με τραβούν αυτά τα μέρη και μέσα από αυτά θεραπεύτηκα.»

Για το άλμπουμ πρόσθεσε: «Ήταν ένα πραγματικά όμορφο ταξίδι. Αυτός ο δίσκος πήρε πολύ χρόνο, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί μέσα του υπάρχει τόση ζωή και αυτό πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερο βάθος… Ήταν κάτι ειλικρινές και, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.»

https://www.instagram.com/eobofficial
https://www.instagram.com/eobofficial

Παράλληλα, ο Ed O’Brien ετοιμάζεται να παρουσιάσει το «Blue Morpho» σε ευρωπαϊκή περιοδεία τον Οκτώβριο, ενώ αποκάλυψε πως οι Radiohead σχεδιάζουν περίπου 20 συναυλίες κάθε χρόνο σε διαφορετική ήπειρο. Την ίδια στιγμή, η immersive εμπειρία «Kid A Mnensia» φιλοξενείται στο Brooklyn Navy Yard έως τις 12 Ιουλίου, πριν ταξιδέψει στην Πόλη του Μεξικού και το San Francisco.

https://www.instagram.com/eobofficial/
https://www.instagram.com/eobofficial/

Με το «Abbeycwmhir», ο Ed O’Brien χαρίζει στους fans ένα ακόμη ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική έκφραση και η δημιουργικότητα παραμένουν στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής του πορείας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ed O'Brien Radiohead μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε «off duty» και «έριξε» το instagram με τις καλοκαιρινές της πόζες

Η Ελένη Φουρέιρα δήλωσε «off duty» και «έριξε» το instagram με τις καλοκαιρινές της πόζες

10.07.2026
Επόμενο
«Αύγουστος»: Το νέο τραγούδι του ZAF που φέρνει πίσω τους πιο δυνατούς καλοκαιρινούς έρωτες

«Αύγουστος»: Το νέο τραγούδι του ZAF που φέρνει πίσω τους πιο δυνατούς καλοκαιρινούς έρωτες

10.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Αύγουστος»: Το νέο τραγούδι του ZAF που φέρνει πίσω τους πιο δυνατούς καλοκαιρινούς έρωτες
Μουσικά Νέα

«Αύγουστος»: Το νέο τραγούδι του ZAF που φέρνει πίσω τους πιο δυνατούς καλοκαιρινούς έρωτες

10.07.2026
Η Madonna ξαναγράφει ιστορία – Το «Confessions II» έκανε αυτό που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν στα ARIA Charts
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει ιστορία – Το «Confessions II» έκανε αυτό που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν στα ARIA Charts

10.07.2026
Future is back! Το «The Real Me» είναι η rap κυκλοφορία που όλοι περίμεναν
Μουσικά Νέα

Future is back! Το «The Real Me» είναι η rap κυκλοφορία που όλοι περίμεναν

10.07.2026
Ο Anthony Hopkins έκανε το όνειρό του πραγματικότητα στα 88 του – Το άλμπουμ που αποκαλύπτει μια άγνωστη πλευρά του
Μουσικά Νέα

Ο Anthony Hopkins έκανε το όνειρό του πραγματικότητα στα 88 του – Το άλμπουμ που αποκαλύπτει μια άγνωστη πλευρά του

10.07.2026
Από την Ελλάδα… στην Ισπανία: Η «Margarita» του Χρήστου Μάστορα και της Cecilia Krull είναι εδώ!
Μουσικά Νέα

Από την Ελλάδα… στην Ισπανία: Η «Margarita» του Χρήστου Μάστορα και της Cecilia Krull είναι εδώ!

10.07.2026
Skepta, Εθισμός και Gxhan στο Off The Hook Festival 2026 στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Skepta, Εθισμός και Gxhan στο Off The Hook Festival 2026 στο ΟΑΚΑ

10.07.2026
Οι Rolling Stones επιστρέφουν πιο δυνατοί από ποτέ – Το 25ο άλμπουμ τους φέρνει ξανά το ροκ στο προσκήνιο
Μουσικά Νέα

Οι Rolling Stones επιστρέφουν πιο δυνατοί από ποτέ – Το 25ο άλμπουμ τους φέρνει ξανά το ροκ στο προσκήνιο

10.07.2026
Το «Wednesday» χάρισε στην Lady Gaga άλλη μία υποψηφιότητα για Emmy – Το «The dead dance» πάει στα βραβεία
Μουσικά Νέα

Το «Wednesday» χάρισε στην Lady Gaga άλλη μία υποψηφιότητα για Emmy – Το «The dead dance» πάει στα βραβεία

10.07.2026
Travis Scott: Ο ρόλος-έκπληξη στην «Οδύσσεια» που κανείς δεν περίμενε
Μουσικά Νέα

Travis Scott: Ο ρόλος-έκπληξη στην «Οδύσσεια» που κανείς δεν περίμενε

10.07.2026
Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Ξέχνα τα παγάκια! Αυτό είναι το κόλπο που κρατάει τα αναψυκτικά κρύα στην παραλία

Ξέχνα τα παγάκια! Αυτό είναι το κόλπο που κρατάει τα αναψυκτικά κρύα στην παραλία

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας