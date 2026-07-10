Radiohead fans, attention! Ο Ed O’Brien επιστρέφει με το «Abbeycwmhir»

Ο Ed O'Brien των Radiohead κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Abbeycwmhir» και οι fans του συγκροτήματος «έριξαν» τα social media

Με μια ματιά Ο Ed O'Brien κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Abbeycwmhir» σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Το «Abbeycwmhir» είναι ατμοσφαιρικό, με ambient ήχους και χαρακτηριστική κιθαριστική προσέγγιση.

Ο Ed O'Brien θα κάνει ευρωπαϊκή περιοδεία για το άλμπουμ «Blue Morpho» τον Οκτώβριο.

Οι Radiohead σχεδιάζουν παγκόσμια περιοδεία με 20 συναυλίες ετησίως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ed O’Brien, κιθαρίστας των Radiohead, παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Abbeycwmhir», το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά σε συλλεκτικό επτάιντσο βινύλιο. Πλέον, το κομμάτι κυκλοφορεί και στις ψηφιακές πλατφόρμες, δύο μήνες μετά το δεύτερο solo άλμπουμ του, «Blue Morpho».

Το «Abbeycwmhir» πήρε το όνομά του από ένα χωριό στην περιοχή Powys της Ουαλίας, με την ονομασία του να σημαίνει «Abbey in the Long Valley». Πρόκειται για ένα βαθιά ατμοσφαιρικό κομμάτι, γεμάτο ambient ήχους, πολυεπίπεδες φωνές και τη χαρακτηριστική κιθαριστική προσέγγιση του O’Brien, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία.

Οι Radiohead σχεδιάζουν παγκόσμια περιοδεία με 20 συναυλίες κάθε χρόνο

Ο μουσικός αποκάλυψε ότι το «Blue Morpho» γεννήθηκε μέσα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, καθώς πάλευε με την κατάθλιψη και μια κρίση μέσης ηλικίας που προκάλεσε η πανδημία. Όπως ανέφερε, η φύση της Ουαλίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσωπική του αναγέννηση.

Χαρακτηριστικά δήλωσε στο Rolling Stones: «Έπαιρνα τον σκύλο μας, τον Ziggy, και πηγαίναμε για περπάτημα. Υπάρχουν πολλά μέρη με πνευματική σημασία σε αυτή τη γη, είτε πρόκειται για ένα παλιό μοναστήρι ή αβαείο, είτε για ένα βουνό ή έναν καταρράκτη. Ένιωθα να με τραβούν αυτά τα μέρη και μέσα από αυτά θεραπεύτηκα.»

Για το άλμπουμ πρόσθεσε: «Ήταν ένα πραγματικά όμορφο ταξίδι. Αυτός ο δίσκος πήρε πολύ χρόνο, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί μέσα του υπάρχει τόση ζωή και αυτό πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερο βάθος… Ήταν κάτι ειλικρινές και, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.»

Παράλληλα, ο Ed O’Brien ετοιμάζεται να παρουσιάσει το «Blue Morpho» σε ευρωπαϊκή περιοδεία τον Οκτώβριο, ενώ αποκάλυψε πως οι Radiohead σχεδιάζουν περίπου 20 συναυλίες κάθε χρόνο σε διαφορετική ήπειρο. Την ίδια στιγμή, η immersive εμπειρία «Kid A Mnensia» φιλοξενείται στο Brooklyn Navy Yard έως τις 12 Ιουλίου, πριν ταξιδέψει στην Πόλη του Μεξικού και το San Francisco.

Με το «Abbeycwmhir», ο Ed O’Brien χαρίζει στους fans ένα ακόμη ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική έκφραση και η δημιουργικότητα παραμένουν στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής του πορείας.