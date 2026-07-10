Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Η Έλενα Παπαρίζου μιλά στο Mad.gr, τις συνεργασίες που ονειρεύεται, τα guilty pleasures της και το τραγούδι που θεωρεί soundtrack της ζωής της

Με μια ματιά Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε στα Mad VMA 2026 και παρουσίασε το νέο της τραγούδι «Alitheia Tora;».

Θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Michael Jackson (αν ζούσε) και τη Celine Dion.

Τα "guilty pleasure" τραγούδια της είναι το "Baby Shark" και το "Dame tu cosita".

Θεωρεί το τραγούδι «Φιλί της ζωής» το απόλυτο soundtrack της ζωής της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και κατάφερε να κεντρίσει για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον με μια άκρως δυναμική εμφάνιση. Παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Alitheia Tora;», η κορυφαία star απέδειξε πως διατηρεί αναλλοίωτη την ενέργεια και τον δυναμισμό που τη χαρακτηρίζουν σε κάθε της live, παρασύροντας το κοινό στον ρυθμό της και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της «Number One» στην ελληνική pop σκηνή.

Πριν από την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Mad.gr, ανοίγοντας τα χαρτιά της για θέματα που δεν είχαμε φανταστεί. Σε μια κουβέντα γεμάτη αυθορμητισμό, η Έλενα Παπαρίζου μίλησε για τα καλλιτεχνικά της όνειρα και τις επιρροές της, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς της, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια πιο προσωπική ματιά στον κόσμο της μουσικής αλλά και στα ακούσματα που την κάνουν να χαμογελά.

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Όταν η συζήτηση στράφηκε στους καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελε να συνεργαστεί, η Έλενα Παπαρίζου δεν δυσκολεύτηκε να ξεχωρίσει κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. «Θα ήταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Από όσους δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, ο Michael Jackson θα ήταν η πρώτη μου επιλογή, ενώ από εκείνους που είναι εν ζωή, θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Celine Dion».

Παράλληλα, θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα και το τραγούδι που την ενέπνευσε να γίνει τραγουδίστρια: «Ξεκίνησα από τη χορωδία του ελληνικού σχολείου στη Σουηδία, όπου έγινα σολίστ. Εκείνη την περίοδο ήμουν μονίμως με κάτι στο χέρι και νόμιζα ότι μπορούσα να τραγουδήσω George Michael, ότι μπορούσα να γίνω οποιοσδήποτε καλλιτέχνης».

Σε μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας, μίλησε για τα «guilty pleasure» τραγούδια της, τα οποία αποδείχθηκαν τελείως διαφορετικά από ό,τι θα περίμενε κανείς για μια pop star. «Επειδή στο περιβάλλον μου έχω πολλά παιδιά, μου αρέσει πολύ να ακούω το “Baby Shar” και το “Dame tu cosita”», παραδέχτηκε γελώντας.

Κλείνοντας, όταν ρωτήθηκε ποιο δικό της τραγούδι θα επέλεγε ως το απόλυτο soundtrack της ζωής της, η απάντηση ήταν το εμβληματικό «Φιλί της ζωής». Όπως εξήγησε η ίδια, το συγκεκριμένο κομμάτι φέρει ένα βαθύτερο νόημα: «Όλοι χρειαζόμαστε ένα «φιλί της ζωής» κάποια στιγμή. Είναι αυτό που λέμε: πέφτουμε, σκουπίζουμε τα γόνατά μας και σηκωνόμαστε. Αλλά πάντα κάποιος πρέπει να μας δώσει εκείνο το απαραίτητο φιλί της ζωής για να συνεχίσουμε».