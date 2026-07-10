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Μουσικά Νέα 10.07.2026

Ο APON βγαίνει σε περιοδεία και το καλοκαίρι του 2026 αποκτά soundtrack – Όλες οι ημερομηνίες του «Ηχογένεια Tour»

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Ο APON ανακοίνωσε το «Ηχογένεια Tour» 2026 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με το μεγαλύτερο tour της χρονιάς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο APON ανακοινώνει το «Ηχογένεια Tour» για το καλοκαίρι του 2026 σε Ελλάδα και Κύπρο.
  • Η περιοδεία ακολουθεί την επιτυχία του album «Ηχογένεια» και υπόσχεται έντονες μουσικές βραδιές.
  • Το tour περιλαμβάνει 11 σταθμούς, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έως τη Ρόδο και τη Λάρνακα.
  • Η παραγωγή είναι υψηλών προδιαγραφών, με χορηγό την Coca-Cola και προπώληση εισιτηρίων από TicketServices.gr.
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Ο APON συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του και ετοιμάζεται να βάλει τη δική του μουσική υπογραφή στο καλοκαίρι του 2026. Μετά από μια σειρά επιτυχιών που έχουν κατακτήσει τα charts και τις streaming πλατφόρμες, ο πιο viral Έλληνας καλλιτέχνης της γενιάς του ανακοινώνει το μεγάλο «Ηχογένεια Tour», με συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.

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Το νέο tour έρχεται μετά την επιτυχία του album «Ηχογένεια» και υπόσχεται βραδιές γεμάτες συναίσθημα, ένταση και όλες τις επιτυχίες που αγαπήθηκαν από το κοινό. Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και από την Αθήνα μέχρι τη Λάρνακα, ο APON θα συναντήσει χιλιάδες fans σε μία περιοδεία που αναμένεται να είναι από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

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Με περισσότερα από 500 εκατομμύρια streams συνολικά, ο APON έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το «Ηχογένεια Tour», με μεγάλο χορηγό την Coca-Cola, φιλοδοξεί να μετατρέψει κάθε συναυλία σε μια εμπειρία γεμάτη μουσική, ενέργεια και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

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Οι σταθμοί του «Ηχογένεια Tour»

Το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει εμφανίσεις σε:

  • 13 Ιουλίου – Αθήνα (Θέατρο Βράχων)
  • 24 Ιουλίου – Μυτιλήνη
  • 31 Ιουλίου – River Party, Νεστόριο
  • 3 Αυγούστου – Ρόδος
  • 7 Αυγούστου – Πλαταμώνας
  • 8 Αυγούστου – Χαλκιδική
  • 2 Σεπτεμβρίου – Λάρνακα
  • 5 Σεπτεμβρίου – Θήβα
  • 7 Σεπτεμβρίου – Ηράκλειο
  • 9 Σεπτεμβρίου – Χανιά
  • 14 Σεπτεμβρίου – Πάτρα

Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με σύγχρονη αισθητική και ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τόσο τις μεγαλύτερες επιτυχίες του APON όσο και τραγούδια από το νέο του album «Ηχογένεια».

https://www.instagram.com/galaxiaslive/

Οι φίλοι του καλλιτέχνη μπορούν ήδη να προγραμματίσουν το καλοκαίρι τους, καθώς η περιοδεία καλύπτει σχεδόν κάθε γωνιά της Ελλάδας.

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Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο APON ετοιμάζεται να χαρίσει ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, δυνατές στιγμές και live εμφανίσεις που δύσκολα θα ξεχαστούν. Αν είσαι fan του ή απλά αγαπάς τις μεγάλες συναυλίες, το «Ηχογένεια Tour» είναι από τα events που αξίζει να βάλεις από τώρα στην ατζέντα σου.

Παραγωγή: Galaxias Live Productions

Μεγάλος Χορηγός: Coca-Cola

Χορηγοί Επικοινωνίας: MAD και Mad.gr

Προπώληση: TicketServices.gr

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Apon μουσική περιοδεία
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