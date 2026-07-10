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Μουσική 10.07.2026

«Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε»: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Μαντώ ενώνουν ξανά τις φωνές τους

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Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Μαντώ παρουσιάζουν το νέο music video του ντουέτου τους με τιτλο «Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε»
Mad.gr

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε τον καλύτερο δίσκο της καριέρας του με τίτλο «Τα disco καλοκαίρια μας», μια μουσική πρόταση γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, disco ρυθμούς και αγαπημένες επιτυχίες που αναβιώνουν με σύγχρονη αισθητική. Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ κατέχει το Track 5, το ντουέτο «Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε» με τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαντώ, ένα από τα πιο αγαπημένα pop icons των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 1995, σε μουσική της Μαντούς και στίχους της Ηρούς Τριγώνη, και επιστρέφει σήμερα μέσα από μια ολοκαίνουργια, φρέσκια ερμηνεία.

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Οι μοναδικές φωνές του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου και της Μαντούς μας δίνουν ένα αποτέλεσμα μουσικής πανδαισίας και ένα καλοκαιρινό τραγούδι που θα μας συντροφεύει για πάντα στις διακοπές μας και όχι μόνο!

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: Κυκλοφόρησε το νέο album «Τα disco καλοκαίρια μας»

Το ντουέτο συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο music video, γυρισμένο σε ένα φωτεινό, ονειρικό καλοκαιρινό σκηνικό που αποτυπώνει ιδανικά την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άλεξ Κωνσταντινίδης, δημιουργώντας εικόνες που αναδεικνύουν τη χημεία των δύο καλλιτεχνών και το διαχρονικό χαρακτήρα της επιτυχίας.

Το άλμπουμ «Τα Disco Καλοκαίρια Μας» περιλαμβάνει συνολικά δέκα τραγούδια: τρεις ολοκαίνουργιες δημιουργίες και επτά disco διασκευές αγαπημένων ελληνικών επιτυχιών των δεκαετιών του ’80 και του ’90.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το ήδη viral hit «Disco DJ» με τους ONE, σε μουσική του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου και στίχους της Ροδούλας Παπαλαμπριανού, καθώς και οι διασκευές των τραγουδιών «Αγάπη καλοκαιρινή», «Είσαι Θεός», «Κάποιο καλοκαίρι», «Γλυφάδα – Μαρακές», «Αγάπη του καλοκαιριού», «Του αιγαίου τα blue» και φυσικά το ντουέτο «Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε».

Στα νέα τραγούδια του άλμπουμ περιλαμβάνονται επίσης το ντουέτο «SUN» με τον Στέφανο Doody Χριστοφόρου, καθώς και το δυναμικό pop-dance «Το νησί», επίσης σε μουσική του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου και στίχους της Ροδούλας Παπαλαμπριανού.

Απολαύστε το νέο music video του «Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε» με τη Μαντώ, χορέψτε στους ρυθμούς του «Disco DJ» και αφήστε το άλμπουμ «Τα disco καλοκαίρια μας» να γίνει το soundtrack του φετινού σας καλοκαιριού.

 

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video clip Κωνσταντίνος Χριστόφορου Μαντώ μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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