«Love, RACK.»: Ο RACK ετοιμάζει το soundtrack του καλοκαιριού – To hype μόλις εκτοξεύτηκε

Με μια ματιά Η κυκλοφορία του EP «Love, RACK.» αναβλήθηκε για τις 24 του μήνα.

Ο RACK αποκάλυψε τον τίτλο και το εξώφυλλο του νέου EP.

Το artwork του «Love, RACK.» δημιουργήθηκε από τον ίδιο με το κινητό του.

Το προάγγελος του EP, «PALOMA», έγινε πλατινένιο και σημείωσε ρεκόρ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο RACK ξάφνιασε τους fans του, καθώς η κυκλοφορία του νέου καλοκαιρινού EP «Love, RACK.», που ήταν προγραμματισμένη για χθες, δεν πραγματοποιήθηκε τελικά. Ο δημοφιλής Έλληνας rapper ανακοίνωσε την απόφασή του μέσα από ένα ιδιαίτερο video με graffiti αισθητική, ενημερώνοντας πως το νέο του project μεταφέρεται για τις 24 του μήνα, δίνοντας στο κοινό του λίγη ακόμη αναμονή.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης αποκάλυψε τόσο τον τίτλο όσο και το εξώφυλλο του νέου EP, με μια λεπτομέρεια που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα. Όπως έγινε γνωστό, το artwork του «Love, RACK.» δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ίδιο, χρησιμοποιώντας μόνο το κινητό του τηλέφωνο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δημιουργική του προσέγγιση και το προσωπικό του στιλ.

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Το «Love, RACK.» αποτελεί το πέμπτο μουσικό project της μέχρι σήμερα πορείας του RACK και έρχεται να συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί επιτυχιών που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Μετά την τεράστια απήχηση των καλοκαιρινών EP «EGO THERAPY» και «1%», ο rapper επιστρέφει για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι με ένα νέο μουσικό κεφάλαιο που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στις playlists.

Προάγγελος του EP είναι το «PALOMA», ένα house track που κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει. Το τραγούδι έγινε γρήγορα πλατινένιο, σημειώνοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες και καταρρίπτοντας πολλαπλά ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας πως ο RACK συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής rap σκηνής.

Παρότι η αναβολή της κυκλοφορίας εξέπληξε αρκετούς θαυμαστές, η προσμονή για το «Love, RACK.» παραμένει μεγαλύτερη από ποτέ. Όλα δείχνουν πως στις 24 του μήνα ο RACK ετοιμάζεται να δώσει το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, με ένα project που ήδη έχει δημιουργήσει τεράστιο hype πριν ακόμη κυκλοφορήσει.