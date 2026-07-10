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Μουσική 10.07.2026

Παγκόσμια διάκριση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό: Το «Καμπάνες» το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα charts του Billboard

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ιστορία στα Billboard με το «Καμπάνες» και ανοίγει τον δρόμο για την ελληνική μουσική παγκοσμίως
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ στα charts του Billboard.
  • Το «Καμπάνες» κατέλαβε τη 12η θέση στο Billboard Top World Albums Chart και την 31η στο Top Album Sales Chart.
  • Πριν την είσοδο στα charts, το άλμπουμ έφτασε στο no1 του Worldwide iTunes Chart στην Αμερική.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει σύγχρονες εκτελέσεις νησιώτικων τραγουδιών και κυκλοφορεί παγκοσμίως.
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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ιστορία με το νέο άλμπουμ «Καμπάνες», καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.

Το «Καμπάνες», ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου που κυκλοφορεί παγκοσμίως, έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στη 31η θέση.

argyros billboard

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αναφέρει: «αυτή η στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από εμένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό album να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια υπερηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίσει να ταξιδεύει και να αγγίζει ολοένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο».

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Πριν από αυτή τη σπουδαία επιτυχία, ο πολυεπιτυχημένος και καλλιτεχνικά αεικίνητος Κωνσταντίνος Αργυρός είχε σπάσει ακόμα ένα ρεκόρ με το «Καμπάνες», καθώς την ημέρα της κυκλοφορίας του το album κατέκτησε το no1 στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση.

Το album «Καμπάνες» περιλαμβάνει την ήδη κυκλοφορημένη ομότιτλη επιτυχία, το καινούργιο τραγούδι «Τα Νησιώτικα Παιδιά», μια παραδοσιακή version της τεράστιας επιτυχίας «Ελεύθερος» και 16 από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια δοσμένα με σύγχρονη προσέγγιση.

Τo album είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινύλιο και CD, από την Pedagon Records, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και κυκλοφορεί από την 10K Projects, μέλος της παγκόσμιας Warner Music, αποτελώντας ένα μουσικό εγχείρημα που φέρνει τον ελληνικό πολιτισμό στο διεθνές ακροατήριο.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κυκλοφορίας του άλμπουμ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επισκέφθηκε ανεξάρτητα δισκοπωλεία στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της περιοδείας «Kabanes Tour», σε μια πρωτοφανή πρωτοβουλία και ακόμη μία «πρώτη φορά» για Έλληνα καλλιτέχνη στις ΗΠΑ.

Βρείτε το album «Καμπάνες» στις streaming υπηρεσίες: https://konstantinos.lnk.to/kabanesalbum, σε βινύλιο και CD: https://eu.freedivide.com/collections/konstantinos-argiros

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Billboard ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
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