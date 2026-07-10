Το teaser της Μαρίνας Σπανού είναι ό,τι καλύτερο ακούσαμε σήμερα – Έρχεται το «Αφήνομαι» των MAD VMA 2026;

Με μια ματιά Η Μαρίνα Σπανού παρουσίασε απόσπασμα του νέου της τραγουδιού «Αφήνομαι» στα MAD VMA 2026.

Το teaser του τραγουδιού ανέβασε η ίδια στο TikTok, ρωτώντας το κοινό αν πρέπει να το κυκλοφορήσει.

Το «Αφήνομαι» έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ακυκλοφόρητα ελληνικά τραγούδια του καλοκαιριού.

Οι αντιδράσεις στα social media δείχνουν ότι οι fans περιμένουν την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίνα Σπανού φαίνεται πως ετοιμάζεται να χαρίσει στους fans της ακόμη μία ξεχωριστή μουσική στιγμή. Μετά την πρώτη γεύση που πήραμε από το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Αφήνομαι» κατά τη διάρκεια του medley της στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η ανυπομονησία για την επίσημη κυκλοφορία έχει ήδη εκτοξευθεί.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν πέρασε απαρατήρητο. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, οι θαυμαστές της άρχισαν να αναζητούν πληροφορίες για το νέο κομμάτι, με πολλούς να ζητούν να κυκλοφορήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ο ιδιαίτερος ήχος και η χαρακτηριστική ερμηνεία της Μαρίνας Σπανού ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν μεγάλο buzz στα social media.

Μαρίνα Σπανού: Η εμφάνιση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ που ανέτρεψε όσα ξέραμε για εκείνη

Η ίδια φρόντισε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το hype, δημοσιεύοντας στο TikTok ένα teaser του τραγουδιού, το οποίο στη συνέχεια μοιράστηκε και μέσα από Instagram Story. Μάλιστα, συνόδευσε το βίντεο με μια απλή αλλά απολαυστική ερώτηση προς το κοινό της: «Το δίνω;», ζητώντας ουσιαστικά τη γνώμη των followers της για το αν ήρθε η στιγμή να κυκλοφορήσει το νέο της single.

Από τη στιγμή που ακούστηκε στα MAD VMA 2026, το «Αφήνομαι» έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ακυκλοφόρητα ελληνικά τραγούδια του καλοκαιριού. Τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις της είναι γεμάτα από fans που της ζητούν να μην περιμένει άλλο και να δώσει ολόκληρο το κομμάτι, ενώ αρκετοί δηλώνουν πως ήδη το έχουν ξεχωρίσει από το μικρό απόσπασμα που ακούστηκε.

Η Μαρίνα Σπανού έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κάθε νέα της κυκλοφορία καταφέρνει να δημιουργεί ιδιαίτερη σύνδεση με το κοινό της. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα από το «Αφήνομαι» ήταν αρκετά για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του.

Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις στα social media, η απάντηση στο ερώτημα «Το δίνω;» μοιάζει ήδη δεδομένη. Οι fans έχουν μιλήσει και περιμένουν πλέον μόνο μία κίνηση από τη Μαρίνα Σπανού: να πατήσει το… release και να κυκλοφορήσει το «Αφήνομαι».