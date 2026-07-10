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Μουσική 10.07.2026

Το «Wednesday» χάρισε στην Lady Gaga άλλη μία υποψηφιότητα για Emmy – Το «The dead dance» πάει στα βραβεία

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Η Lady Gaga απέσπασε νέα υποψηφιότητα για τα φετινά βραβεία Emmy για το τραγούδι «The dead dance» από τη σειρά Wednesday
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lady Gaga έλαβε νέα υποψηφιότητα για Emmy για το τραγούδι «The dead dance» από τη σειρά «Wednesday».
  • Το τραγούδι «The dead dance» ακούγεται σε σκηνή της δεύτερης σεζόν του «Wednesday» με τους χαρακτήρες Enid και Agnes.
  • Η Lady Gaga έχει πλέον συνολικά έξι υποψηφιότητες στα Emmy, συμπεριλαμβανομένης μίας Sports Emmy.
  • Το «The dead dance» διαγωνίζεται στην κατηγορία Outstanding Original Music and Lyrics.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lady Gaga συνεχίζει να αποδεικνύει πως δεν γνωρίζει όρια, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στο εντυπωσιακό βιογραφικό της. Η παγκόσμια pop star απέσπασε νέα υποψηφιότητα στα Emmy Awards, αυτή τη φορά χάρη στο τραγούδι «The dead dance», που δημιούργησε ειδικά για τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Wednesday» του Netflix.

Η Lady Gaga με δύο βραβεία Grammy, μετά τις ανακοινώσεις για τα music videos του «The Devil Wears Prada 2».
https://www.instagram.com/ladygaga/

Το τραγούδι κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του όσο και για τον ρόλο που παίζει σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σκηνές της σειράς. Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η Lady Gaga δεν διαπρέπει μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά και σε κάθε project που επιλέγει να συμμετέχει. Με αυτή την υποψηφιότητα, η Lady Gaga φτάνει συνολικά τις έξι υποψηφιότητες στα Emmy ή πέντε στα Primetime Emmy, αν υπολογιστούν ξεχωριστά οι κατηγορίες συνεχίζοντας μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις στην τηλεόραση και τη μουσική.

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Το «The dead dance» είναι δημιουργία της Lady Gaga, του Andrew Watt και του Henry Russell Walter (Cirkut), οι οποίοι υπογράφουν τόσο τη σύνθεση όσο και την παραγωγή του. Το τραγούδι ακούγεται στο επεισόδιο «Woe Me the Money» της δεύτερης σεζόν του «Wednesday», συνοδεύοντας τη σκηνή όπου οι χαρακτήρες Enid (Emma Myers) και Agnes (Evie Templeton) χορεύουν στο Venetian Gala, μία στιγμή που ήδη έχει γίνει viral στους fans της σειράς.

Η υποψηφιότητα αφορά την κατηγορία Outstanding Original Music and Lyrics, όπου το «The dead dance» θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στα τραγούδια «Raise him up» από το «The boys», «Mis figuritas» από το «Hacks», «Need someone» από το «The Pitt», «Christian woman» από το «South Park» και «The devil you know» από το «Spider-Noir».

Η Lady Gaga στη σκηνή των βραβείων Grammy 2026 κατά τη διάρκεια της βράβευσής της.
https://www.instagram.com/grammys/

Η σχέση της Lady Gaga με τα Emmy μετρά ήδη αρκετά χρόνια. Το 2022 ήταν υποψήφια στην κατηγορία Outstanding Variety Special (Pre-Recorded) για το «One Last Time: An Evening With Tony Bennett & Lady Gaga». Το 2017 ξεχώρισε με το θρυλικό Super Bowl LI Halftime Show, ενώ το 2015 διεκδίκησε βραβείο ως Executive Producer για το «Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!». Ακόμη νωρίτερα, το 2011, ήταν υποψήφια τόσο ως Performer όσο και ως Executive Producer για το «The Monster Ball Tour: At Madison Square Garden».

Η Lady Gaga ποζάρει σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/ladygaga

Παράλληλα, η Lady Gaga έχει ήδη κατακτήσει και ένα Sports Emmy, καθώς το 2025 τιμήθηκε με το βραβείο Outstanding Music Direction για την ερμηνεία του «Hold My Hand» πριν από το Super Bowl LIX, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στη συλλογή της.

Η Lady Gaga με εντυπωσιακό καπέλο εμπνευσμένο από πιάνο, ετοιμάζεται για τη σκηνή των Grammy.
www.instagram.com/ladygaga

Η νέα υποψηφιότητα αποδεικνύει ότι η Lady Gaga παραμένει μία από τις πιο δημιουργικές και πολυδιάστατες καλλιτέχνιδες της εποχής μας. Είτε μέσα από τη μουσική, είτε μέσα από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, συνεχίζει να εξελίσσεται και να διεκδικεί κορυφαίες διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης pop κουλτούρας.

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EMMY 2026 EMMY AWARDS Lady Gaga The Dead Dance Wednesday
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