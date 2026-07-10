Τι κατάφερε η Tate McRae που μόνο ο Michael Jackson είχε πετύχει;

Η Tate McRae απέσπασε υποψηφιότητα στα Emmy 2026 για την εμφάνισή της στα MTV VMAs 2025 με το medley των «Sports car» και «Revolving door»

Με μια ματιά Η εμφάνιση της Tate McRae στα MTV VMAs 2025 εξασφάλισε υποψηφιότητα για Emmy Awards 2026.

Η performance της Tate McRae στα VMAs είναι η δεύτερη στην ιστορία που λαμβάνει υποψηφιότητα για Emmy.

Μόνο το medley του Michael Jackson στα MTV VMAs 1995 είχε πετύχει αντίστοιχη διάκριση.

Η υποψηφιότητα επιβεβαιώνει την αναγνώριση της Tate McRae για τις live εμφανίσεις της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tate McRae συνεχίζει να αποδεικνύει πως αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες pop stars της νέας γενιάς. Μετά την τεράστια επιτυχία των τραγουδιών της και τις sold out εμφανίσεις της, η Καναδή τραγουδίστρια πέτυχε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς η εντυπωσιακή εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards 2025 εξασφάλισε υποψηφιότητα στα Emmy Awards 2026.

Η performance της, ένα εντυπωσιακό medley των επιτυχιών «Sports car» και «Revolving door», εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς χάρη στη δυναμική σκηνική παρουσία, τις απαιτητικές χορογραφίες και την κινηματογραφική αισθητική της. Τη χορογραφία υπέγραψε ο Robbie Blue, γνωστός ως Robbie Blue (ItsRobbiesWorld), ο οποίος απέσπασε την υποψηφιότητα στην κατηγορία Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming.

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Η διάκριση αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η εμφάνιση της Tate McRae γίνεται μόλις η δεύτερη στην ιστορία των MTV VMAs που λαμβάνει υποψηφιότητα για Emmy. Η μοναδική άλλη VMA performance που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο ήταν το θρυλικό medley του Michael Jackson στα MTV Video Music Awards 1995, το οποίο είχε προταθεί στα Emmy το 1996.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση θεωρήθηκε από πολλούς μία από τις κορυφαίες τηλεοπτικές performances της χρονιάς, συνδυάζοντας εντυπωσιακό χορό, υψηλής αισθητικής σκηνοθεσία και την αδιαμφισβήτητη σκηνική ενέργεια της Tate McRae.

Δεν είναι λίγοι όσοι τη χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες pop εμφανίσεις των τελευταίων ετών, κάτι που πλέον επιβεβαιώνεται και από την αναγνώριση της Τηλεοπτικής Ακαδημίας.

Με αυτή την υποψηφιότητα, η Tate McRae εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της στη διεθνή pop σκηνή, αποδεικνύοντας ότι δεν ξεχωρίζει μόνο για τις επιτυχίες της στα charts, αλλά και για τις live εμφανίσεις της που συνδυάζουν τραγούδι, χορό και θέαμα υψηλού επιπέδου. Όλα δείχνουν πως η πορεία της βρίσκεται ακόμη στην αρχή και το μέλλον της προμηνύεται ακόμη πιο λαμπρό.