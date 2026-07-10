Wally Funk: Η πρωτοπόρος που απέδειξε ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία έφυγε στα 82 της

Η πρωτοπόρος της αεροπορίας Wally Funk, έφυγε από τη ζωή στα 82 της και άφησε πίσω μια ιστορία που εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους

Με μια ματιά Η Wally Funk, πρωτοπόρος της αεροπορίας, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Το 2021, στα 82 της, έγινε η γηραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.

Ήταν η νεότερη από τις "Mercury 13" και η μόνη που έφτασε στο διάστημα.

Η ζωή της απέδειξε ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία ή ημερομηνία λήξης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος της αεροπορίας και της διαστημικής εξερεύνησης αποχαιρετά τη Wally Funk, μια γυναίκα που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στο να σπάει στερεότυπα και να ανοίγει δρόμους για τις επόμενες γενιές. Η θρυλική πιλότος και η γηραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε ποτέ στο διάστημα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που ξεπερνά τα σύνορα της Γης.

Η Wally Funk έγινε παγκόσμιο σύμβολο επιμονής και πίστης στα όνειρα, όταν το 2021 ταξίδεψε στο διάστημα σε ηλικία 82 ετών, πραγματοποιώντας μια επιθυμία που περίμενε να εκπληρωθεί για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η ιστορία της απέδειξε πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν κάποιος δεν σταματά ποτέ να διεκδικεί όσα αγαπά.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του δήμου Grapevine στο Τέξας, η Wally Funk πέθανε την Τετάρτη από φυσικά αίτια, στο σπίτι της, έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε όλο τον κόσμο, καθώς η πορεία της είχε εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους.

We are deeply saddened by the passing of Wally Funk. Wally was a pioneer in every sense of the word. In her 20s, she was the first female civilian flight instructor at a U.S. military base. She became the youngest of the Mercury 13, outperforming nearly every test put in front… pic.twitter.com/XIDWFXSfaq — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2026

Πολύ πριν γράψει ιστορία στο διάστημα, η Wally Funk είχε ήδη κατακτήσει σημαντικές πρωτιές στην αμερικανική αεροπορία. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα επιθεωρήτριας ασφαλείας αεροσκαφών στην National Transportation Safety Board (NTSB), ενώ έγινε και η πρώτη γυναίκα εκπαιδεύτρια στην Federal Aviation Administration (FAA).

Τη δεκαετία του 1960 συμμετείχε στο απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των γυναικών που έμειναν γνωστές ως Mercury 13. Παρότι ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις δοκιμασίες, δεν της δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να συμμετάσχει σε αποστολή της NASA, γεγονός που σημάδεψε την πορεία της για πολλά χρόνια.

Η στενή φίλη της και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Grapevine, Duff O’Dell, αποχαιρέτησε τη Wally Funk με λόγια που συνοψίζουν τη στάση ζωής της, λέγοντας: «Η ακλόνητη αποφασιστικότητα της δείχνει ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης».

Συγκινητικό ήταν και το αντίο της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του Jeff Bezos, με την οποία πραγματοποίησε το ιστορικό της ταξίδι το 2021. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ανέφερε: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για τον θάνατο της Γουόλι Φανκ».

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Η Wally ήταν πρωτοπόρος με όλη την έννοια της λέξης. Στα 20 της χρόνια, ήταν η πρώτη γυναίκα εκπαιδευτής πτήσεων σε αμερικανική στρατιωτική βάση. Έγινε η νεότερη από τις “Mercury 13” ξεπερνώντας κάθε δοκιμασία που της τέθηκε, και τελικά η μόνη από τις 13 που έφτασε ποτέ στο διάστημα».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη: «Στην αποστολή NS-16, εξήντα χρόνια αργότερα, η Wally έγραψε ιστορία ως η γηραιότερη αστροναύτης της εποχής της και παραμένει η γηραιότερη γυναίκα που έχει ταξιδέψει ποτέ στο διάστημα. Ήταν μια στιγμή για την οποία προετοιμαζόταν εδώ και έξι δεκαετίες. Νιώθουμε μεγάλη τιμή που ήμασταν μέρος του ταξιδιού της».

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα ολοκληρώνεται με μια φράση που αποτυπώνει όσα κατάφερε στη ζωή της: «Η ιστορία της θα εμπνέει τις επόμενες γενιές μελλοντικών εξερευνητών. Πέτα, Wally, πέτα».

Η Wally Funk δεν έγινε γνωστή μόνο επειδή ταξίδεψε στο διάστημα. Έμεινε στην ιστορία γιατί δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό της, ακόμη κι όταν χρειάστηκε να περιμένει περισσότερα από 60 χρόνια για να το ζήσει. Το παράδειγμά της θα συνεχίσει να εμπνέει όσους πιστεύουν ότι τα όνειρα δεν έχουν ούτε ηλικία ούτε ημερομηνία λήξης.