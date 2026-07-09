Η Jennifer Lopez έκλεψε την παράσταση στο Παρίσι – Η glamourous εμφάνιση στην επίδειξη της Celia Kritharioti

Η υψηλή ραπτική έχει πάντα τον δικό της τρόπο να δημιουργεί στιγμές που μένουν αξέχαστες και αυτή τη φορά το επίκεντρο των συζητήσεων στο Παρίσι έγινε η συνάντηση δύο μεγάλων ονομάτων: της παγκόσμιας σταρ Jennifer Lopez και της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti. Η Jennifer Lopez βρέθηκε στην πρώτη σειρά της couture επίδειξης της Celia Kritharioti στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού και η παρουσία της ήταν αρκετή για να συγκεντρώσει όλα τα φλας και τα βλέμματα.

Η Ελληνίδα δημιουργός παρουσίασε τη νέα της συλλογή «Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27» σε μια εντυπωσιακή επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Ανάμεσα στους καλεσμένους που παρακολούθησαν το show ήταν η Jennifer Lopez, η οποία για ακόμη μία φορά απέδειξε πως η μόδα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της.

Jennifer Lopez: Η συνάντηση με τη Celia Kritharioti στο Παρίσι – Άρωμα Hollywood στην υψηλή ραπτική

Η εμφάνιση της JLo με δημιουργία της Celia Kritharioti ήταν ένα από τα μεγάλα highlights της βραδιάς. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός επέλεξε ένα ιδιαίτερα κομψό σύνολο με λευκή γούνα και μαύρο παντελόνι, ολοκληρώνοντας το look της με μεγάλα γυαλιά ηλίου που πρόσθεσαν έναν αέρα κινηματογραφικής κομψότητας.

Η παρουσία της Jennifer Lopez στο couture show δεν ήταν τυχαία. Λίγες ημέρες πριν από την επίδειξη, η διάσημη σταρ είχε επισκεφθεί το ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι για το τελευταίο fitting της custom δημιουργίας που θα φορούσε. Η συνάντηση των δύο γυναικών αποτυπώθηκε και στα social media της Ελληνίδας σχεδιάστριας, η οποία μοιράστηκε στιγμές από την επίσκεψη της JLo στο showroom της. Η Celia Kritharioti εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία, γράφοντας πως πέρασε ένα όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο.

Η Jennifer Lopez, γνωστή για τις εμβληματικές εμφανίσεις της σε κόκκινα χαλιά και μεγάλες διοργανώσεις, έχει αποδείξει πολλές φορές πως επιλέγει δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Η συνεργασία της με τη Celia Kritharioti έφερε για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο την ελληνική μόδα σε διεθνές επίπεδο.

Το παρών έδωσε επίσης η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία παρακολούθησε το show συνοδευόμενη από τον στυλίστα της Fancy James. Η παρουσία τόσο σημαντικών προσώπων ανέδειξε τη διεθνή απήχηση της Ελληνίδας σχεδιάστριας και της couture αισθητικής που υπηρετεί εδώ και χρόνια.

Η Celia Kritharioti αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες σχεδιάστριες διεθνώς, με δημιουργίες που έχουν φορεθεί από μεγάλες προσωπικότητες της παγκόσμιας showbiz. Η συνεργασία της με την Jennifer Lopez έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από στιγμές που έχουν ενισχύσει την παρουσία της ελληνικής μόδας στη διεθνή σκηνή.

Αθηνά Οικονομάκου: Το στιγμιότυπο με την Jennifer Lopez στο show της Celia Kritharioti