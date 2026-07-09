Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 09.07.2026

Η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη πωλείται – Το σπίτι που φιλοξένησε μεγάλες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το εξοχικό που συνδέθηκε με έναν από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του ελληνικού κινηματογράφου πωλείται
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στο Νεράκι Νέας Περάμου πωλείται.
  • Η κατοικία αποτέλεσε προσωπικό καταφύγιο του ηθοποιού για πάνω από μια δεκαετία.
  • Η βίλα συνδέεται με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και τη Φίνος Φιλμ.
  • Στην περιοχή γυρίστηκε η ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν σπίτια που δεν είναι απλώς ακίνητα, αλλά κομμάτια ιστορίας. Ένα από αυτά είναι η περίφημη βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στο Νεράκι Νέας Περάμου, η οποία πλέον διατίθεται προς πώληση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη ζωή ενός από τους πιο αγαπημένους και γοητευτικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η κατοικία αυτή δεν συνδέθηκε μόνο με έναν μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά με μια ολόκληρη εποχή γεμάτη λάμψη, δημιουργία και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος και η Ζωή Λάσκαρη σε σκηνή από παλιά ελληνική ταινία, ως άνδρας είδωλο της δεκαετίας.
Αλέκος Αλεξανδράκης

Εκεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη συνεχή προσοχή του κοινού, ο Αλέκος Αλεξανδράκης βρήκε για περισσότερο από μία δεκαετία το προσωπικό του καταφύγιο, έναν χώρο όπου μπορούσε να ζει πιο ήρεμες στιγμές μαζί με την οικογένειά του.

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε κάτι που υποτιμά τη νοημοσύνη του θεατή»

Η βίλα στο Νεράκι έγινε γνωστή ως «βίλα του Αλεξανδράκη» και μέχρι σήμερα το όνομά της παραμένει συνδεδεμένο με τον μεγάλο πρωταγωνιστή. Δεν πρόκειται απλώς για μια πολυτελή κατοικία σε ένα όμορφο σημείο της Αττικής, αλλά για ένα ακίνητο που κουβαλά αναμνήσεις από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης και η Τζένη Καρέζη σε σκηνή από τον ελληνικό κινηματογράφο, από το σπίτι που πωλείται.
https://www.instagram.com/alekosalexandrakis_/

Στη δεκαετία του ’60, ο Αλέκος Αλεξανδράκης βρισκόταν στο απόγειο της καλλιτεχνικής του πορείας. Οι κινηματογραφικές επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη, τα θέατρα γέμιζαν από θαυμαστές και το όνομά του βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο. Μέσα σε αυτή την έντονη περίοδο, η ανάγκη για έναν προσωπικό χώρο μακριά από την πίεση της δημοσιότητας έγινε πιο έντονη. Η βίλα στο Νεράκι αποτέλεσε το μέρος όπου μπορούσε να απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας με τα δύο παιδιά του και τη τότε σύζυγό του, Βερένα Γκάουερ.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Με προστάτευσε ο κόσμος» – Η συγκλονιστική μαρτυρία για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του

Αν και ο ίδιος δεν ήταν ιδιοκτήτης του ακινήτου αλλά το νοίκιαζε, η παρουσία του ήταν αρκετή ώστε το σπίτι να αποκτήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα που διατηρείται μέχρι σήμερα. Η ιστορία της βίλας δεν σταματά στις προσωπικές στιγμές του Αλέκου Αλεξανδράκη. Την ίδια περίοδο, η ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου είχε γίνει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς εκεί πραγματοποιούνταν γυρίσματα σημαντικών παραγωγών.

Η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη φιλοξένησε σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο με τους ηθοποιούς σε εσωτερικό χώρο.
https://www.instagram.com/alekosalexandrakis_/

Μάλιστα, εκείνη την εποχή γυριζόταν στην περιοχή η θρυλική ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τόσο στους χώρους της Πειραϊκής Πατραϊκής όσο και σε παραθαλάσσια σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο Αλέκος Αλεξανδράκης είχε φιλοξενήσει στη βίλα του μέλη του συνεργείου και συντελεστές της Φίνος Φιλμ, δημιουργώντας ακόμη έναν δεσμό ανάμεσα στο ακίνητο και την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Νίκος Οικονομόπουλος: Διέκοψε τη συναυλία και όλοι πάγωσαν – Η κίνηση που κέρδισε το πιο δυνατό χειροκρότημα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άλέκος Αλεξανδράκης ηθοποιός σπίτι
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μετά από 4 χρόνια, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν τη σχέση τους «Instagram official»

Μετά από 4 χρόνια, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν τη σχέση τους «Instagram official»

09.07.2026
Επόμενο
Ο Robert Plant έρχεται σήμερα στον Λυκαβηττό – Η θρυλική φωνή των Led Zeppelin επιστρέφει στην Αθήνα

Ο Robert Plant έρχεται σήμερα στον Λυκαβηττό – Η θρυλική φωνή των Led Zeppelin επιστρέφει στην Αθήνα

09.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Μετά από 4 χρόνια, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν τη σχέση τους «Instagram official»
Celeb News

Μετά από 4 χρόνια, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν τη σχέση τους «Instagram official»

09.07.2026
Η Jennifer Lopez έκλεψε την παράσταση στο Παρίσι – Η glamourous εμφάνιση στην επίδειξη της Celia Kritharioti
Celeb News

Η Jennifer Lopez έκλεψε την παράσταση στο Παρίσι – Η glamourous εμφάνιση στην επίδειξη της Celia Kritharioti

09.07.2026
Halle Berry: Η «μάχη» με την εμμηνόπαυση – Η ιστορία πίσω από το προϊόν που έφτιαξε για τις γυναίκες
Celeb News

Halle Berry: Η «μάχη» με την εμμηνόπαυση – Η ιστορία πίσω από το προϊόν που έφτιαξε για τις γυναίκες

09.07.2026
Μετά από 2 χρόνια σιωπής, ο Justin Baldoni μιλά για τη διαμάχη με την Blake Lively
Celeb News

Μετά από 2 χρόνια σιωπής, ο Justin Baldoni μιλά για τη διαμάχη με την Blake Lively

09.07.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Το στιγμιότυπο με την Jennifer Lopez στο show της Celia Kritharioti
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Το στιγμιότυπο με την Jennifer Lopez στο show της Celia Kritharioti

09.07.2026
Little Mix news: Η Leigh-Anne έκανε το πιο γλυκό reveal – Έρχεται baby No3!
Celeb News

Little Mix news: Η Leigh-Anne έκανε το πιο γλυκό reveal – Έρχεται baby No3!

09.07.2026
Θρήνος στον καλλιτεχνικό κόσμο: Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών
Celeb News

Θρήνος στον καλλιτεχνικό κόσμο: Η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών

09.07.2026
Emmy 2026: Η Mariska Hargitay γράφει ιστορία – Η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 15 χρόνια
Celeb News

Emmy 2026: Η Mariska Hargitay γράφει ιστορία – Η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 15 χρόνια

09.07.2026
Ο Jesse Eisenberg μιλά για τον Mark Zuckerberg: «Δεν επιθυμώ να με ταυτίζουν πια μαζί του»
Celeb News

Ο Jesse Eisenberg μιλά για τον Mark Zuckerberg: «Δεν επιθυμώ να με ταυτίζουν πια μαζί του»

08.07.2026
Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Quiet Holidays: Η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 – Διακοπές χωρίς Wi-Fi

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Metabolic buffer: Πώς να κρατήσεις τη φόρμα σου χωρίς να θυσιάσεις την απόλαυση των διακοπών

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το πρωινό της Σίσσυ Χρηστίδου στην Πάτμο είναι το νέο summer obsession μας – Πώς θα το φτιάξεις

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Το φυσικό «energy drink» του καλοκαιριού με 5 υλικά – Θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μόλις μάς έδειξε πώς να ζούμε πραγματικά καλοκαίρι – 2+1 ιδέες για τις διακοπές σου

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Bye bye κουνούπια! Τα 3 υλικά της κουζίνας που θα τα κρατήσουν μακριά

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το Μαξίμου στήνει επιχείρηση για… μεγαλύτερη αποχή στις εκλογές

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας