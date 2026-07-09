Η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη πωλείται – Το σπίτι που φιλοξένησε μεγάλες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου

Το εξοχικό που συνδέθηκε με έναν από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του ελληνικού κινηματογράφου πωλείται

Με μια ματιά Η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στο Νεράκι Νέας Περάμου πωλείται.

Η κατοικία αποτέλεσε προσωπικό καταφύγιο του ηθοποιού για πάνω από μια δεκαετία.

Η βίλα συνδέεται με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και τη Φίνος Φιλμ.

Στην περιοχή γυρίστηκε η ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν σπίτια που δεν είναι απλώς ακίνητα, αλλά κομμάτια ιστορίας. Ένα από αυτά είναι η περίφημη βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη στο Νεράκι Νέας Περάμου, η οποία πλέον διατίθεται προς πώληση, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη ζωή ενός από τους πιο αγαπημένους και γοητευτικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η κατοικία αυτή δεν συνδέθηκε μόνο με έναν μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά με μια ολόκληρη εποχή γεμάτη λάμψη, δημιουργία και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.

Εκεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη συνεχή προσοχή του κοινού, ο Αλέκος Αλεξανδράκης βρήκε για περισσότερο από μία δεκαετία το προσωπικό του καταφύγιο, έναν χώρο όπου μπορούσε να ζει πιο ήρεμες στιγμές μαζί με την οικογένειά του.

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Η βίλα στο Νεράκι έγινε γνωστή ως «βίλα του Αλεξανδράκη» και μέχρι σήμερα το όνομά της παραμένει συνδεδεμένο με τον μεγάλο πρωταγωνιστή. Δεν πρόκειται απλώς για μια πολυτελή κατοικία σε ένα όμορφο σημείο της Αττικής, αλλά για ένα ακίνητο που κουβαλά αναμνήσεις από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Στη δεκαετία του ’60, ο Αλέκος Αλεξανδράκης βρισκόταν στο απόγειο της καλλιτεχνικής του πορείας. Οι κινηματογραφικές επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη, τα θέατρα γέμιζαν από θαυμαστές και το όνομά του βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο. Μέσα σε αυτή την έντονη περίοδο, η ανάγκη για έναν προσωπικό χώρο μακριά από την πίεση της δημοσιότητας έγινε πιο έντονη. Η βίλα στο Νεράκι αποτέλεσε το μέρος όπου μπορούσε να απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας με τα δύο παιδιά του και τη τότε σύζυγό του, Βερένα Γκάουερ.

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Αν και ο ίδιος δεν ήταν ιδιοκτήτης του ακινήτου αλλά το νοίκιαζε, η παρουσία του ήταν αρκετή ώστε το σπίτι να αποκτήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα που διατηρείται μέχρι σήμερα. Η ιστορία της βίλας δεν σταματά στις προσωπικές στιγμές του Αλέκου Αλεξανδράκη. Την ίδια περίοδο, η ευρύτερη περιοχή της Νέας Περάμου είχε γίνει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κινηματογράφο, καθώς εκεί πραγματοποιούνταν γυρίσματα σημαντικών παραγωγών.

Μάλιστα, εκείνη την εποχή γυριζόταν στην περιοχή η θρυλική ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τόσο στους χώρους της Πειραϊκής Πατραϊκής όσο και σε παραθαλάσσια σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο Αλέκος Αλεξανδράκης είχε φιλοξενήσει στη βίλα του μέλη του συνεργείου και συντελεστές της Φίνος Φιλμ, δημιουργώντας ακόμη έναν δεσμό ανάμεσα στο ακίνητο και την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

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