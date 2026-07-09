Emmy 2026: Η Mariska Hargitay γράφει ιστορία – Η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 15 χρόνια

Η Mariska Hargitay θα παρουσιάσει τα 78α Emmy Awards, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια μετά από 15 χρόνια

Με μια ματιά Η Mariska Hargitay θα παρουσιάσει τα 78α Βραβεία Emmy στις 14 Σεπτεμβρίου.

Είναι η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια των Emmy μετά από 15 χρόνια.

Σπάει την παράδοση των κωμικών/παρουσιαστών ως οικοδεσπότες των βραβείων.

Η Hargitay εξέφρασε την τιμή της να παρουσιάσει την τελετή και να τιμήσει τους δημιουργούς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 78α Emmy Awards έχει ξεκινήσει και μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις αφορά το πρόσωπο που θα αναλάβει να παρουσιάσει τη λαμπερή βραδιά. Η επιλογή της Mariska Hargitay έχει ήδη ενθουσιάσει τους fans της τηλεόρασης, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές παρουσίες της μικρής οθόνης.

Η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU» θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή των Emmy ως παρουσιάστρια, σε μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μακρόχρονη καριέρα της.

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Η φετινή επιλογή έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό. Η Mariska Hargitay γίνεται η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει την παρουσίαση των Emmy μετά από 15 χρόνια, διαδεχόμενη την Jane Lynch, ενώ παράλληλα σπάει μια παράδοση δεκαετιών, καθώς από την εποχή της Angela Lansbury το 1993, τον ρόλο του οικοδεσπότη είχαν κυρίως κωμικοί, τηλεοπτικοί παρουσιαστές ή προσωπικότητες των reality shows.

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Mariska Hargitay αναλαμβάνει την παρουσίαση του κορυφαίου τηλεοπτικού θεσμού.

Η ηθοποιός, που πρόσφατα πραγματοποίησε και το ντεμπούτο της στο Broadway με το έργο Every Brilliant Thing, καλείται να οδηγήσει μία από τις σημαντικότερες βραδιές της αμερικανικής τηλεόρασης.

Η βραβευμένη ηθοποιός δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάσω την 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy, την χρονιά που το αγαπημένο μου NBC γιορτάζει τα 100ά του γενέθλια και να τιμήσω αυτή την εξαιρετική κοινότητα δημιουργών».

Και συνέχισε: «Είτε πρόκειται για ηθοποιό είτε για σκηνοθέτη, ενδυματολόγο ή σχεδιαστή ήχου, είμαστε όλοι πολύ προνομιούχοι που συμμετέχουμε στη δημιουργία τηλεοπτικών προγραμμάτων που μας ενώνουν. Ανεξάρτητα από το πώς, πού ή πότε τα βλέπουμε, είμαστε μαζί στο γέλιο, στα δάκρυα, στην αγάπη για τις ιστορίες και στην ανυπομονησία για να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Η επιλογή της Mariska Hargitay θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών για τον θεσμό, καθώς σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση στον ρόλο της παρουσιάστριας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη διαχρονική απήχηση της ηθοποιού, η οποία εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης.