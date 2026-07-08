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Celeb World 08.07.2026

Από το «θα είμαστε μαζί;» στο «γίναμε οικογένεια»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιορτάζουν 8 χρόνια αγάπης

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Η Hailey Bieber γιόρτασε τα 8 χρόνια από τον αρραβώνα με τον Justin Bieber με μια τρυφερή φωτογραφία στα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Hailey και ο Justin Bieber γιορτάζουν 8 χρόνια από την πρόταση γάμου του 2018.
  • Η Hailey δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία στο Instagram για την επέτειο.
  • Το ζευγάρι, μετά από χωρισμό, επανασυνδέθηκε το 2018 και παντρεύτηκε.
  • Έχουν πλέον δημιουργήσει οικογένεια και τον Αύγουστο 2024 καλωσόρισαν τον γιο τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber και ο Justin Bieber έχουν έναν ακόμη λόγο να γιορτάσουν τη σχέση τους, καθώς συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από την ημέρα που αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα μαζί. Το διάσημο ζευγάρι, που έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας, συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του με τους εκατομμύρια fans του.

https://www.instagram.com/haileybieber/
https://www.instagram.com/haileybieber/

Με αφορμή την επέτειο του αρραβώνα τους, η Hailey Bieber δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα τρυφερό Instagram story. Στη φωτογραφία, οι δυο τους εμφανίζονται να ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα, ενώ πάνω στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο έγραψε «8 χρόνια» και πρόσθεσε δύο emoji με δαχτυλίδια, θυμίζοντας την ημέρα που ο Justin της έκανε πρόταση γάμου το 2018.

Justin Bieber: Η κίνηση-έκπληξη που κανείς δεν περίμενε – Κυκλοφόρησε live άλμπουμ από το Coachella

Η ρομαντική ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δημόσια στήριξη της Hailey προς τον σύζυγό της για την κυκλοφορία του live άλμπουμ του «SWAG LIVE FROM COACHELLA (WEEKEND 2)». Το ζευγάρι δείχνει να βρίσκεται σε μια νέα φάση της ζωής του, έχοντας πλέον δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

https://www.instagram.com/haileybieber/
https://www.instagram.com/haileybieber/

Η σχέση των Hailey Bieber και Justin Bieber δεν ήταν πάντα εύκολη. Οι δυο τους είχαν χωρίσει το 2016, όμως επανασυνδέθηκαν τον Ιούνιο του 2018. Μόλις έναν μήνα αργότερα, ο Justin έκανε την πολυπόθητη πρόταση γάμου στη Hailey.

Η Hailey Bieber και ο Justin Bieber ποζάρουν μαζί, με την Hailey να μιλά για το καλύτερο album του Justin.
https://www.instagram.com/nailsbyzola/

Τότε, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα μέσα από το Instagram, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Hailey, είμαι τόσο ερωτευμένος με κάθε πλευρά σου. Θέλω να περάσω τη ζωή μου γνωρίζοντάς σε όλο και περισσότερο, αγαπώντας σε με υπομονή και καλοσύνη».

https://www.instagram.com/haileybieber/
https://www.instagram.com/haileybieber/

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησε μια δεύτερη, μεγαλύτερη γαμήλια τελετή στη Νότια Καρολίνα. Τον Αύγουστο του 2024, οι δυο τους έγιναν για πρώτη φορά γονείς, καλωσορίζοντας στη ζωή τους τον γιο τους, Jack Blues Bieber.

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Hailey Bieber Justin Bieber
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