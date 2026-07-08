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Celeb World 08.07.2026

Ringo Starr: Ο ντράμερ των Beatles γιόρτασε τα 86 του χρόνια σαν πραγματικός θρύλος

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Ο θρυλικός ντράμερ των Beatles γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του με μουσική, εκπλήξεις και διάσημους καλεσμένους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Ringo Starr γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του στο Beverly Hills με φίλους, θαυμαστές και τη σύζυγό του Barbara Bach.
  • Συνέχισε την παράδοση του «Peace and Love», καλώντας το κοινό να φωνάξει το μήνυμα και φωτογραφήθηκε δίπλα στο γλυπτό «Peace and Love» που δώρισε στην πόλη.
  • Διάσημοι φίλοι, όπως ο T-Bone Burnett, τραγούδησαν μαζί του και επαίνεσαν τη φωνή και τη γενναιοδωρία του.
  • Η εκδήλωση περιλάμβανε αφιερώματα στα άλμπουμ των Beatles και ερμηνείες κλασικών τραγουδιών τους.
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Ο Ringo Starr γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του στο Beverly Hills, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Barbara Bach, αγαπημένους φίλους και εκατοντάδες θαυμαστές. Ο θρυλικός ντράμερ των Beatles εμφανίστηκε χαμογελαστός, φορώντας μαύρο δερμάτινο jacket, λευκό παντελόνι και τα χαρακτηριστικά γυαλιά του, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Ο Sir Ringo Starr, πρώην ντράμερ των Beatles, σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την ανακοίνωση του νέου του άλμπουμ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο Beverly Gardens Park, όπου ο Ringo συνέχισε την παράδοση που έχει καθιερώσει από το 2008, καλώντας το κοινό να φωνάξει μαζί του το μήνυμα «Peace and Love». Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε δίπλα στο εντυπωσιακό γλυπτό «Peace and Love», βάρους περίπου 800 λιβρών, το οποίο έχει δωρίσει στην πόλη, ενώ έκοψε και μια μεγάλη τούρτα διακοσμημένη με τη μορφή του.

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Στο πλευρό του βρισκόταν συνεχώς η Barbara Bach, με την οποία είναι παντρεμένοι από το 1981, ενώ το «παρών» έδωσαν και αρκετοί διάσημοι φίλοι, όπως ο T-Bone Burnett, ο Jim Keltner και ο Ed Begley Jr., που τραγούδησαν μαζί με το κοινό το «Happy Birthday».

Ο Ringo Starr με γυαλιά ηλίου, μαύρο σακάκι και ζώνη με το σήμα της ειρήνης.
Ο θρυλικός drummer Ringo Starr ποζάρει χαμογελαστός με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ο T-Bone Burnett μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ringo, λέγοντας: «Σκέφτομαι τον Ringo ως έναν σπουδαίο τραγουδιστή. Λατρεύω τη φωνή του, λατρεύω τον τρόπο που αφηγείται ιστορίες. Έχει αυτή την υπέροχη γενναιοδωρία, γίνεται όλο και καλύτερος όσο μεγαλώνει».

Η εκδήλωση είχε έντονο άρωμα Beatlemania, με αφιερώματα στα εμβληματικά άλμπουμ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band και Yellow Submarine, ενώ οι The Texans, με frontwoman τη Molly Tuttle, ερμήνευσαν κλασικά τραγούδια των Beatles, όπως τα «Drive my car» και «Octopus’s garden». Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Chris Carter, παρουσιαστής της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής «Breakfast With The Beatles».

Ο Ringo Starr κάθεται σε δερμάτινο καναπέ κρατώντας μπαγκέτες.
Ο Ringo Starr ποζάρει σε δερμάτινο καναπέ κρατώντας μπαγκέτες και φορώντας αθλητικά παπούτσια.

Λίγο πριν αποχωρήσει από την εκδήλωση, ο Ringo έσκυψε από το αυτοκίνητό του και φώναξε στους θαυμαστές του: «Peace and love».  Ένας fan του απάντησε αμέσως: «All you need is love, Ringo. Happy Birthday!». 

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BEATLES Ringo Starr
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