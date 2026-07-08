Ringo Starr: Ο ντράμερ των Beatles γιόρτασε τα 86 του χρόνια σαν πραγματικός θρύλος

Με μια ματιά Ο Ringo Starr γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του στο Beverly Hills με φίλους, θαυμαστές και τη σύζυγό του Barbara Bach.

Συνέχισε την παράδοση του «Peace and Love», καλώντας το κοινό να φωνάξει το μήνυμα και φωτογραφήθηκε δίπλα στο γλυπτό «Peace and Love» που δώρισε στην πόλη.

Διάσημοι φίλοι, όπως ο T-Bone Burnett, τραγούδησαν μαζί του και επαίνεσαν τη φωνή και τη γενναιοδωρία του.

Η εκδήλωση περιλάμβανε αφιερώματα στα άλμπουμ των Beatles και ερμηνείες κλασικών τραγουδιών τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Ringo Starr γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του στο Beverly Hills, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Barbara Bach, αγαπημένους φίλους και εκατοντάδες θαυμαστές. Ο θρυλικός ντράμερ των Beatles εμφανίστηκε χαμογελαστός, φορώντας μαύρο δερμάτινο jacket, λευκό παντελόνι και τα χαρακτηριστικά γυαλιά του, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο Beverly Gardens Park, όπου ο Ringo συνέχισε την παράδοση που έχει καθιερώσει από το 2008, καλώντας το κοινό να φωνάξει μαζί του το μήνυμα «Peace and Love». Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε δίπλα στο εντυπωσιακό γλυπτό «Peace and Love», βάρους περίπου 800 λιβρών, το οποίο έχει δωρίσει στην πόλη, ενώ έκοψε και μια μεγάλη τούρτα διακοσμημένη με τη μορφή του.

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Στο πλευρό του βρισκόταν συνεχώς η Barbara Bach, με την οποία είναι παντρεμένοι από το 1981, ενώ το «παρών» έδωσαν και αρκετοί διάσημοι φίλοι, όπως ο T-Bone Burnett, ο Jim Keltner και ο Ed Begley Jr., που τραγούδησαν μαζί με το κοινό το «Happy Birthday».

Ο T-Bone Burnett μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ringo, λέγοντας: «Σκέφτομαι τον Ringo ως έναν σπουδαίο τραγουδιστή. Λατρεύω τη φωνή του, λατρεύω τον τρόπο που αφηγείται ιστορίες. Έχει αυτή την υπέροχη γενναιοδωρία, γίνεται όλο και καλύτερος όσο μεγαλώνει».

Η εκδήλωση είχε έντονο άρωμα Beatlemania, με αφιερώματα στα εμβληματικά άλμπουμ Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band και Yellow Submarine, ενώ οι The Texans, με frontwoman τη Molly Tuttle, ερμήνευσαν κλασικά τραγούδια των Beatles, όπως τα «Drive my car» και «Octopus’s garden». Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Chris Carter, παρουσιαστής της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής «Breakfast With The Beatles».

Λίγο πριν αποχωρήσει από την εκδήλωση, ο Ringo έσκυψε από το αυτοκίνητό του και φώναξε στους θαυμαστές του: «Peace and love». Ένας fan του απάντησε αμέσως: «All you need is love, Ringo. Happy Birthday!».