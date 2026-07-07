Η Shakira και η FIFA ενώνονται για την αποκατάσταση των εκπαιδευτικών δομών στη Βενεζουέλα

Με μια ματιά Η Shakira και η FIFA συνεργάζονται για την αποκατάσταση εκπαιδευτικών δομών στη Βενεζουέλα.

Το «FIFA Global Citizen Education Fund» θα διαθέσει 500.000 δολάρια για την εκπαίδευση παιδιών.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αποκατάσταση σχολείων μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Η Shakira κάλεσε πολιτικούς ηγέτες να στηρίξουν την εκπαιδευτική προσπάθεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια κίνηση ουσιαστικής αλληλεγγύης, η Shakira και η FIFA ανακοίνωσαν μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των χιλιάδων παιδιών που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Μέσω ενός βίντεο στα social media, η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια έκανε γνωστό ότι το «FIFA Global Citizen Education Fund» θα διαθέσει το ποσό των 500.000 δολαρίων, με στόχο την αποκατάσταση των εκπαιδευτικών υποδομών και τη διασφάλιση της πρόσβασης στη μάθηση για τους μαθητές της χώρας.

Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που χτύπησαν τη χώρα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, άφησαν πίσω τους μια ανείπωτη τραγωδία. Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χιλιάδες τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες έμειναν άστεγοι, βυθίζοντας τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Shakira, η οποία είναι ενεργό μέλος του συμβουλίου του FIFA Global Education Fund, υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για το μέλλον, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ

«Εκατομμύρια παιδιά μεγαλώνουν χωρίς πρόσβαση στις ευκαιρίες που τους αξίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, καλώντας παράλληλα πολιτικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπως τον Εμανουέλ Μακρόν, να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια. Η ίδια έχει δεσμευτεί να προσφέρει το 100% των εσόδων από τον ύμνο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο, «Dai Dai», στο ταμείο εκπαίδευσης της FIFA, ενώ προετοιμάζεται για την εντυπωσιακή της εμφάνιση στον τελικό της διοργάνωσης, στις 19 Ιουλίου, στο MetLife Stadium.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα μεγάλο κύμα ανθρωπιστικής βοήθειας από τον χώρο της τέχνης. Καλλιτέχνες όπως οι Metallica, ο Bad Bunny και οι Rush έχουν ήδη συμβάλει με δωρεές και υλική βοήθεια, ενώ πολλοί Βενεζουελανοί αστέρες, όπως ο Danny Ocean και η Lele Pons, χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να κινητοποιήσουν το κοινό τους. Το πρόγραμμα της FIFA καλεί πλέον τις τοπικές οργανώσεις της Βενεζουέλας να αιτηθούν χρηματοδότηση, ώστε να επιταχυνθεί η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.