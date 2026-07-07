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Celeb World 07.07.2026

Το viral στιγμιότυπο του Μουντιάλ δεν ήταν goal – Η αγκαλιά της πριγκίπισσας της Νορβηγίας που «έριξε» το διαδίκτυο

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Η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με 2 γκολ του Erling Haaland και προκρίθηκε στα προημιτελικά του World Cup με μια αγκαλιά να γίνεται viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Νορβηγία νίκησε τη Βραζιλία 2-1, με τον Erling Haaland να σκοράρει δύο γκολ.
  • Η Princess Ingrid Alexandra της Νορβηγίας συνεχάρη τον Haaland με μια αγκαλιά που έγινε viral.
  • Η νίκη εξασφάλισε στην Νορβηγία την πρώτη της πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
  • Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι πανηγύρισαν στους δρόμους του Όσλο για την ιστορική επιτυχία.
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Μια εικόνα που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου έκανε τον γύρο του κόσμου μετά τη μεγάλη νίκη της Νορβηγία επί της Βραζιλίας στο FIFA World Cup. Πρωταγωνιστές δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ του Erling Haaland, αλλά και η συγκινητική αγκαλιά που αντάλλαξε με την Princess Ingrid Alexandra, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

https://www.instagram.com/p/DabVUICJjc3/
https://www.instagram.com/p/

Η διάδοχος του νορβηγικού θρόνου βρέθηκε στις εξέδρες του MetLife Stadium στη New York μαζί με τον αδελφό της, Prince Sverre Magnus, για να στηρίξει την εθνική ομάδα. Μετά την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά, η Princess Ingrid Alexandra κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη προσωπικά τον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, χαρίζοντάς του μια θερμή αγκαλιά που έγινε αμέσως viral στα social media.

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Η Νορβηγία επικράτησε με 2-1 της Βραζιλίας, με τον Erling Haaland να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ομάδας του, ενώ ο Neymar διαμόρφωσε το τελικό σκορ με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Η νίκη αυτή χάρισε στους Σκανδιναβούς την πρώτη πρόκριση στην ιστορία τους στα προημιτελικά του World Cup.


Η παρουσία της Princess Ingrid Alexandra δεν ήταν τυχαία. Η ίδια και ο Prince Sverre Magnus έχουν παρακολουθήσει από κοντά αρκετούς αγώνες της Norway στη διοργάνωση, στηρίζοντας την ομάδα σε κάθε της βήμα. Αρχικά, είχε προγραμματιστεί να ταξιδέψει ο πατέρας τους, Crown Prince Haakon, όμως αποσύρθηκε λόγω οικογενειακού προβλήματος υγείας και τη θέση του πήρε η κόρη του.

Η φωτογραφία της αγκαλιάς με τον Haaland πλημμύρισε το διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη μοναδική στιγμή. Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν τα εξής: «Ο Χάαλαντ συναντά τώρα άνετα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τρελό», ενώ ένας ακόμη χρήστης έγραψε: «Η ευτυχία είναι ξεκάθαρα ορατή στα πρόσωπά τους».

Την ίδια ώρα, η επιτυχία της Νορβηγίας προκάλεσε πρωτοφανείς πανηγυρισμούς στο Oslo, όπου περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή στην ιστορία της χώρας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ståle Solbakken σχολίασε με χιούμορ τον ενθουσιασμό των συμπατριωτών του, λέγοντας: «Ο Έρλινγκ ήταν αυτός που το είπε τελευταία φορά, ότι η Νορβηγία έχει αλλάξει για πάντα. Τώρα θα ακολουθήσει ακόμα μια εβδομάδα γιορτών. Μετά θα έχουμε τον αγώνα του Σαββάτου. Γι’ αυτό και ανησυχώ για την υγεία του κόσμου».

Η αγκαλιά της Princess Ingrid Alexandra με τον Erling Haaland εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του φετινού World Cup, συμβολίζοντας τη χαρά και την υπερηφάνεια ενός ολόκληρου έθνους που συνεχίζει να ονειρεύεται.

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ΜΟΥΝΤΙΑΛ Νορβηγία
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