30 δευτερόλεπτα και τέλος! Το απόλυτο hack για να καθαρίσεις εύκολα το blender σου

Tο πιο εύκολο hack για να καθαρίζεις το blender μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, χωρίς τρίψιμο και χωρίς να κινδυνεύεις από τις κοφτερές λεπίδες

Με μια ματιά Γέμισε το δοχείο του blender με χλιαρό νερό και λίγο υγρό πιάτων.

Βάλε το blender σε λειτουργία για 20-30 δευτερόλεπτα για να καθαρίσει μόνο του.

Η μέθοδος αυτή μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από τις λεπίδες.

Κάνε τη διαδικασία αμέσως μετά τη χρήση για καλύτερα αποτελέσματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις αφήσει το blender στον νεροχύτη επειδή δεν είχες διάθεση να καθαρίσεις τις κοφτερές λεπίδες του; Αν έχεις βρεθεί να προσπαθείς να τρίψεις το εσωτερικό του με σφουγγάρι, τότε ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να γίνει μια άβολη ή ακόμα και επικίνδυνη διαδικασία.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πανεύκολο trick που χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι και μπορεί να κάνει το πλύσιμο του blender υπόθεση λίγων δευτερολέπτων. Δεν χρειάζεται να αγγίξεις τις λεπίδες, ούτε να τρίβεις επίμονα υπολείμματα από smoothies, σάλτσες ή φρούτα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι νερό, λίγο υγρό πιάτων και… το ίδιο το blender. Ναι, θα το χρησιμοποιήσεις για να καθαρίσει μόνο του!

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Αμέσως μόλις τελειώσεις τη χρήση του blender, γέμισε το δοχείο μέχρι περίπου τη μέση με χλιαρό νερό. Πρόσθεσε λίγες σταγόνες υγρού πιάτων και κλείσε καλά το καπάκι. Στη συνέχεια βάλε το blender σε λειτουργία για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα, όπως ακριβώς θα έκανες αν ετοίμαζες ένα smoothie. Το σαπουνόνερο θα περιστραφεί με δύναμη, καθαρίζοντας τις λεπίδες αλλά και τα τοιχώματα του δοχείου χωρίς να χρειαστεί να βάλεις τα χέρια σου μέσα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, άδειασε το νερό, ξέπλυνε καλά με καθαρό νερό και άφησε το δοχείο να στεγνώσει. Το blender σου θα είναι ξανά καθαρό και έτοιμο για την επόμενη χρήση.

Το συγκεκριμένο trick:

καθαρίζει πολύ πιο γρήγορα το blender

μειώνει τον κίνδυνο να τραυματιστείς από τις λεπίδες

απομακρύνει εύκολα υπολείμματα τροφών

εξοικονομεί χρόνο στην κουζίνα

βοηθά να μην ξεραίνονται τα υπολείμματα στο δοχείο

Το μόνο που πρέπει να θυμάσαι είναι να κάνεις τη διαδικασία αμέσως μετά τη χρήση. Όσο πιο φρέσκα είναι τα υπολείμματα, τόσο πιο εύκολα θα καθαρίσει το blender.

Μερικές φορές τα πιο απλά hacks είναι και τα πιο χρήσιμα. Με λίγο νερό, υγρό πιάτων και 30 δευτερόλεπτα λειτουργίας, το blender καθαρίζει σχεδόν μόνο του, χωρίς κόπο και χωρίς να χρειαστεί να πλησιάσεις τις κοφτερές λεπίδες. Ένα μικρό tip που μπορεί να σου γλιτώσει χρόνο, κόπο και… μικροτραυματισμούς στην κουζίνα.