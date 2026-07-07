Anne Hathaway: Η ενσάρκωση του «boho-chic» σε μια εκθαμβωτική καλοκαιρινή εμφάνιση

Με μια ματιά Η Anne Hathaway υιοθέτησε ένα boho-chic στυλ σε εμφάνισή της στο Λονδίνο.

Επέλεξε λευκό, ημιδιαφανές μίνι φόρεμα Blumarine και σουέτ μπότες Gianvito Rossi.

Η εμφάνιση συμπληρώθηκε με vintage τσάντα Chanel σε σχήμα καρδιάς.

Η ηθοποιός βρίσκεται σε δημιουργική περίοδο καριέρας με νέες ταινίες και άνθιση προσωπικής ζωής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Anne Hathaway απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές fashion icons της εποχής μας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της περιοδείας για την προώθηση της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια», όπου υποδύεται την Πηνελόπη, η ηθοποιός επέλεξε ένα look που φωνάζει «καλοκαίρι», επαναφέροντας στο προσκήνιο την boho chic αισθητική με έναν τρόπο απόλυτα σύγχρονο και κομψό.

Συνεργαζόμενη στενά με τη στυλίστρια Erin Walsh, η Hathaway στράφηκε στη συλλογή Resort 2027 του οίκου Blumarine. Το λευκό, ημιδιαφανές μίνι φόρεμα που επέλεξε, με τα έντονα βολάν στον λαιμό και τα μανίκια, λειτούργησε ως ο τέλειος καμβάς για να αναδειχθεί η μποέμ πλευρά της προσωπικότητάς της. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με σουέτ μπότες cuissardes σε γήινες αποχρώσεις του Gianvito Rossi και διακριτικά κοσμήματα Bulgari, ενώ το key-piece του outfit ήταν η vintage τσάντα Chanel σε σχήμα καρδιάς, μια επιλογή που συνδύασε την υψηλή ραπτική με τη φιλοσοφία του pre-loved fashion.

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Το boho chic, που γνώρισε τη δόξα του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, επιστρέφει δυναμικά και η Hathaway το ενσωματώνει με μοναδική άνεση. Η συγκεκριμένη τσάντα, ένα εμβληματικό κομμάτι που αναβίωσε η Virginie Viard βασισμένη σε αρχεία του Karl Lagerfeld, προσέδωσε μια παιχνιδιάρικη νότα στο σύνολο, ενώ το beauty look της, με την επιμέλεια του hairstylist Orlando Pita και του make-up artist Hung Vanngo, έδεσε αρμονικά με την ανεπιτήδευτη αύρα του στυλ της.

Η ηθοποιός, που πρόκειται να μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα με τη συμμετοχή της στο sequel του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» και το «Mother Mary», βιώνει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της. Με την «Οδύσσεια» να κάνει πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου και την προσωπική της ζωή να ανθίζει, η Hathaway ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση, αποδεικνύοντας ότι το πραγματικό στυλ δεν είναι απλώς η επιλογή των ρούχων, αλλά η ικανότητα να υποστηρίζεις κάθε τάση με τη δική σου υπογραφή.