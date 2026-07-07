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Fashion 07.07.2026

Mediterranean Aura: Η capsule συλλογή που ενώνει την Ελλάδα με την Ιταλία

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Η Chiara Ferragni και η Vassia Kostara ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια capsule συλλογή που αποθεώνει το μεσογειακό φως
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Συνεργασία σχεδιάστριας Vassia Kostara και Chiara Ferragni για capsule συλλογή.
  • Έμπνευση από την ελληνική και ιταλική μεσογειακή αύρα και το καλοκαίρι.
  • Χειροποίητα prints, πλούσια χρωματική παλέτα και το χρώμα aqua πρωταγωνιστούν.
  • Στόχος η ενδυνάμωση των γυναικών και η έκφραση της μοναδικότητας με αυτοπεποίθηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα συναντά την αυθεντική μεσογειακή αύρα στη νέα, πολυαναμενόμενη συνεργασία που ενώνει την Ελλάδα με την Ιταλία, καθώς η καταξιωμένη σχεδιάστρια Vassia Kostara και η παγκόσμια fashion icon Chiara Ferragni παρουσιάζουν την capsule συλλογή CHIARA FERRAGNI × VASSIA KOSTARA. Το εγχείρημα αυτό γεννήθηκε από μια αυθόρμητη πρόσκληση για ένα ελληνικό Σαββατοκύριακο δίπλα στη θάλασσα, μετατρέποντας μια στιγμή φιλίας σε μια δημιουργική διαδικασία όπου η ιταλική φινέτσα συναντά την ανέμελη ελληνική κομψότητα, μέσα από μια κοινή αγάπη για το φως και την αύρα του καλοκαιριού.

https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en

Πέρα από την αισθητική αρτιότητα των ρούχων, η συνεργασία αποτελεί τη συνάντηση δύο γυναικών που έχουν καθορίσει την πορεία του προσωπικού στυλ στην ψηφιακή εποχή, μοιραζόμενες ένα κοινό όραμα για την ενδυνάμωση των γυναικών. Μέσα από αυτή τη συλλογή, η Vassia και η Chiara προτρέπουν τις γυναίκες να εκφράσουν τη μοναδικότητά τους με αυτοπεποίθηση, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη που πηγάζει από τη γυναικεία συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη, δημιουργώντας παράλληλα κομμάτια που αποτελούν ωδή στην αυθεντικότητα και την απλότητα που κάνει κάθε καλοκαίρι αξέχαστο.

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Στο επίκεντρο της συλλογής βρίσκονται τα χαρακτηριστικά χειροποίητα prints του ελληνικού brand, τα οποία δημιουργήθηκαν αποκλειστικά στο ατελιέ της Vassia Kostara στην Αθήνα, αντλώντας έμπνευση από ανθισμένους κήπους δίπλα στο κύμα. Τα νέα αυτά μοτίβα δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικά στοιχεία, αλλά την οπτική αποτύπωση μιας ολόκληρης φιλοσοφίας, ζωντανεύοντας μέσα από μια πλούσια χρωματική παλέτα που κυμαίνεται από το τιρκουάζ και το βαθύ πράσινο μέχρι τις πιο απαλές αποχρώσεις του μεσογειακού μπλε. Πρωταγωνιστής είναι αναμφίβολα το χρώμα aqua, το οποίο επιλέχθηκε ως το συναισθηματικό νήμα της συνεργασίας, συμβολίζοντας το φως του μεσογειακού ήλιου, την καθαρότητα του νερού και τις κοινές καλοκαιρινές αναμνήσεις που ενώνουν τις ακτές της Ελλάδας και της Ιταλίας.

https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en

Τα κομμάτια της σειράς έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την απόλυτη ευελιξία, επιτρέποντας στη σύγχρονη γυναίκα να τα φορέσει από το πρωί στην παραλία μέχρι τις πιο ιδιαίτερες βραδινές εξόδους, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κομψότητα και τη δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζουν και τις δύο δημιουργούς. Η συλλογή αυτή δεν λειτουργεί μόνο ως μια πρόταση μόδας για την υψηλή σεζόν του καλοκαιριού, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο αισθητικό σύμπαν που προσκαλεί κάθε γυναίκα να πειραματιστεί, να νιώσει άνετα μέσα στα ρούχα της και να αγκαλιάσει τη δική της, προσωπική εκδοχή της μεσογειακής ομορφιάς.

https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en
https://www.instagram.com/vassiakostarabrand/?hl=en

Η CHIARA FERRAGNI × VASSIA KOSTARA αποτελεί τελικά μια συμβολική γέφυρα ανάμεσα σε δύο χώρες, μετατρέποντας τη ζεστασιά της Μεσογείου σε ένα wearable statement που αντέχει στον χρόνο. Η σημασία αυτής της ένωσης ξεπερνά τα όρια των trends, καθώς οι δύο γυναίκες κατάφεραν να αποτυπώσουν στα ρούχα τους τη χαρά της δημιουργίας και τη σημασία της ουσιαστικής φιλίας. Κάθε φόρεμα, κάθε μοτίβο και κάθε λεπτομέρεια στη ραφή κουβαλούν την υπόσχεση ενός καλοκαιριού χωρίς τέλος, προσκαλώντας όσες επιλέξουν τη συλλογή να ενσωματώσουν λίγη από τη μαγεία του ελληνικού φωτός και την ενέργεια της ιταλικής φινέτσας στο δικό τους, μοναδικό στυλ.

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Fashion Vassia Kostara ‎Chiara Ferragni
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