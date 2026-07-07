Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το μικρόφωνο και έγινε… αγρότης- Tο πιο fun post της ημέρας

Με μια ματιά Ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε φωτογραφίες από τον κήπο του, δείχνοντας μια πιο καθημερινή πλευρά του.

Ο τραγουδιστής κρατούσε κλαδευτήρι και περιποιούνταν τα φυτά του, αφήνοντας για λίγο τις μουσικές του υποχρεώσεις.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από χιουμοριστική λεζάντα: «Αγρότης μόνος ψάχνει…».

Οι followers του αντέδρασαν θετικά, σχολιάζοντας με χιούμορ την ανέμελη πλευρά του καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει πώς να τραβά την προσοχή των followers του, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έκανε μια διαφορετική ανάρτηση στα social media, δείχνοντας μια πιο χαλαρή και καθημερινή πλευρά της ζωής του. Αυτή τη φορά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης άφησε στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ασχολήθηκε με τον κήπο του σπιτιού του. Με ανεβασμένη διάθεση και αρκετό χιούμορ, μοιράστηκε φωτογραφίες που δεν άργησαν να συγκεντρώσουν likes και σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Η ανάρτησή του ξεχώρισε όχι μόνο για τις εικόνες, αλλά και για τη λεζάντα που συνόδευε το post, η οποία έκανε πολλούς να χαμογελάσουν. Ο ίδιος, άλλωστε, συνηθίζει να επικοινωνεί με το κοινό του με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μυστικό πίσω από το εκκεντρικό του στυλ που τον κάνει viral

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται να κρατά ένα κλαδευτήρι και να περιποιείται τα φυτά στον κήπο του σπιτιού του, αφήνοντας για λίγο τις μουσικές σκηνές και αφιερώνοντας χρόνο στην καθημερινότητά του.

Ντυμένος με τζιν παντελόνι και μπλε μπλούζα, πόζαρε χαμογελαστός στον φωτογραφικό φακό, δείχνοντας να απολαμβάνει τη διαδικασία της περιποίησης του κήπου του. Οι φωτογραφίες είχαν πιο χαλαρό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα, κάτι που εκτίμησαν ιδιαίτερα οι followers του. Τη δημοσίευση συνόδευσε με τη λιτή αλλά χιουμοριστική φράση: «Αγρότης μόνος ψάχνει…».

Η ατάκα του προκάλεσε δεκάδες σχόλια από τους θαυμαστές του, οι οποίοι σχολίασαν με χιούμορ την ανάρτηση και έσπευσαν να του αφήσουν μηνύματα κάτω από το post, απολαμβάνοντας την πιο ανέμελη πλευρά του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει να μοιραστεί στιγμές από την προσωπική του ζωή μέσα από τα social media. Αντίθετα, αρκετές φορές δημοσιεύει φωτογραφίες που δείχνουν την καθημερινότητά του, αποκαλύπτοντας στους θαυμαστές του ότι, μακριά από τα φώτα της σκηνής, απολαμβάνει και τις απλές στιγμές της ζωής.

Με μια μόνο λεζάντα και λίγες φωτογραφίες, κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει θέμα συζήτησης, αποδεικνύοντας πως το ιδιαίτερο χιούμορ και η αυθεντικότητά του παραμένουν στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει.