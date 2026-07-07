Jennifer Lopez: Η συνάντηση με τη Celia Kritharioti στο Παρίσι – Άρωμα Hollywood στην υψηλή ραπτική

Η Jennifer Lopez εντυπωσίασε με δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας, ενώ η Celia Kritharioti μοιράστηκε με τους followers της τη λαμπερή στιγμή από το Παρίσι

Με μια ματιά Η Jennifer Lopez επισκέφθηκε το ατελιέ της Ελληνίδας σχεδιάστριας Celia Kritharioti στο Παρίσι.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η Celia Kritharioti μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο της συνάντησης στα social media.

Η σχεδιάστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνάντηση με την "εντυπωσιακή" Jennifer Lopez. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συνάντηση γεμάτη λάμψη, μόδα και διεθνή γοητεία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με πρωταγωνίστριες δύο γυναίκες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον χώρο τους. Η Jennifer Lopez βρέθηκε στο ατελιέ της Celia Kritharioti στη γαλλική πρωτεύουσα, με τη στιγμή να κλέβει τις εντυπώσεις και να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική παρουσία της Ελληνίδας σχεδιάστριας στη διεθνή σκηνή της μόδας.

Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις από την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, γνωρίζεις πως αυτές οι συναντήσεις αποτελούν πάντα σημείο αναφοράς. Πρόσωπα από τον κόσμο της μουσικής, του κινηματογράφου και της μόδας συναντιούνται στα πιο λαμπερά σημεία της πόλης, με κάθε εμφάνιση να γίνεται αντικείμενο συζήτησης.

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Η Celia Kritharioti μοιράστηκε τη συγκεκριμένη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες με τη διάσημη τραγουδίστρια. Στη λεζάντα της έγραψε πως είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί «με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη συνάντησή τους.

Η συνάντηση των δύο γυναικών πραγματοποιήθηκε στο showroom που διατηρεί η Celia Kritharioti στο Παρίσι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια δημοσίευσε υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τη Jennifer Lopez έξω από τον χώρο της. Στο βίντεο οι δύο γυναίκες εμφανίζονται μαζί, ενώ η διάσημη τραγουδίστρια τραβά αμέσως τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

«Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Celia Kritharioti σε story της. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα το ενδιαφέρον των θαυμαστών της σχεδιάστριας, καθώς η παρουσία της Jennifer Lopez αποτελεί πάντα είδηση, ειδικά όταν συνδυάζεται με μια ξεχωριστή fashion εμφάνιση.

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