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Beauty 05.07.2026

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

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Πώς να ενσωματώσεις την αγαπημένη μέθοδο του TikTok στη ρουτίνα σου για υγιή μαλλιά και απόλυτο έλεγχο στο σχήμα της μπούκλας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το reverse hairstyling είναι viral τεχνική του TikTok για σγουρά μαλλιά.
  • Εστιάζει στην επανενεργοποίηση της μπούκλας μόνο από τις άκρες και κάτω.
  • Προσφέρει όγκο, κίνηση, επιμήκυνση και μειώνει την ανάγκη για προϊόντα.
  • Ενισχύει την ενυδάτωση των άκρων, μειώνει κόμπους και σπασίματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το reverse hairstyling αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς τάσεις των social media, έχοντας κατακτήσει το TikTok ως μια απλή αλλά επαναστατική μέθοδος για σένα που έχεις σγουρά ή πολύ σγουρά μαλλιά. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την τεχνική είναι η εσκεμμένη επαναφορά της φυσικής μπούκλας μόνο από ένα συγκεκριμένο σημείο και κάτω, προσφέροντάς σου ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει όγκο, κίνηση και οπτική επιμήκυνση του μήκους.

mpoukles
Unsplash

Η επιτυχία της μεθόδου έγκειται στην προσαρμοστικότητά της, καθώς μπορείς να την εφαρμόσεις σε διάφορους τύπους τρίχας, από τις πιο λεπτές έως τις πιο πυκνές και σκληρές υφές. Επιπλέον, υιοθετείς τη λογική «less is more», αποφεύγοντας την υπερβολική χρήση προϊόντων που συχνά προκαλούν συσσώρευση, βάρος ή λευκά υπολείμματα. Με τη χρήση λιγότερων συνθέσεων και πιο στρατηγική εφαρμογή, το reverse hairstyling επιτρέπει στα μαλλιά σου να αναπνέουν, διατηρώντας το φυσικό τους φινίρισμα χωρίς να δείχνουν φορτωμένα.

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Τα σημαντικά οφέλη για την υγεία της τρίχας σου

Σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους τύπου wash-and-go που καλύπτουν όλη την επιφάνεια του κεφαλιού, η συγκεκριμένη προσέγγιση εστιάζει στις άκρες σου, οι οποίες αποτελούν το πιο παλιό και αφυδατωμένο τμήμα της τρίχας. Εφαρμόζοντας νερό και ενυδατικά στοιχεία αποκλειστικά σε αυτά τα σημεία, ενισχύεις τη βαθιά ενυδάτωση, «κλειδώνεις» την απαραίτητη υγρασία και μειώνεις δραστικά τον σχηματισμό κόμπων. Παράλληλα, η τεχνική βελτιώνει τη μνήμη της μπούκλας και επιταχύνει τον χρόνο στεγνώματος, ενώ το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να καλύψεις ολόκληρη την κεφαλή περιορίζει τα σπασίματα και την ανάγκη για συχνή χρήση θερμότητας.

@cryswitdacurls Reverse styling my curly hair ☺️ #washngo #curlyhairroutine #naturalhair ♬ Hey there – Portia♡

Πώς να εφαρμόσεις την τακτική βήμα-βήμα

Το μυστικό της τεχνικής βρίσκεται στον διαχωρισμό: η ρίζα και τα μεσαία μήκη παραμένουν ανέπαφα από προϊόντα, ενώ μόνο οι άκρες επανέρχονται στη φυσική τους υφή. Αφού λούσεις τα μαλλιά σου, ταμπονάρισε απαλά με μια πετσέτα και εφάρμοσε ένα leave-in conditioner. Στη συνέχεια, στέγνωσε τα μαλλιά με σεσουάρ και χτένα, χωρίς όμως να επιδιώξεις πλήρες ίσιωμα, ώστε να διατηρηθεί η φυσική τους βάση. Ψέκασε ελαφρά τις άκρες με νερό ή ένα curl refresher, θυμήσου ότι όσο πιο υψηλά είναι τα ποσοστά υγρασίας, τόσο πιο έντονα θα «μαζέψει» η μπούκλα.

mpoukles
Unsplash

Χώρισε τα μαλλιά σε τμήματα ξεκινώντας από τον αυχένα, χρησιμοποιώντας μια χτένα με αραιά δόντια. Σε κάθε τούφα, εφάρμοσε μια μικρή δόση αφρού στα τελευταία 2 έως 8 εκατοστά, ανεβάζοντας ελαφρώς το προϊόν πιο ψηλά καθώς προχωράς προς την κορυφή του κεφαλιού, ώστε να επιτύχεις μια ομαλή και φυσική μετάβαση. Τέλος, στέγνωσε τα μαλλιά σου είτε με τη χρήση φυσούνας (diffuser) είτε φυσικά, και ολοκλήρωσε «σπάζοντας» τυχόν σκληρά σημεία με τα δάχτυλά σου ή ένα χτενάκι τύπου pick. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα χτένισμα με ανάλαφρο όγκο στις ρίζες και καθορισμένες, αέρινες μπούκλες στις άκρες.

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TikTok μαλλιά μπούκλες
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