Disco fever στα νύχια σου: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το sequin mani

Με μια ματιά Το sequin mani είναι η νέα τάση στα νύχια για το καλοκαίρι 2026, φέρνοντας τη λάμψη των παγιέτων.

Χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερα, στρογγυλά flakes πάνω από μια χρωματιστή, ημιδιάφανη jelly βάση.

Η εφαρμογή γίνεται με τσιμπιδάκι, τοποθετώντας τα flakes σε νωπή βάση και σφραγίζοντας με γυαλιστερό top coat.

Προσφέρει μια πολυτελή, "disco" διάθεση και απεριόριστες δυνατότητες πειραματισμού στο nail art. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι παγιέτες δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις καλοκαιρινές μίνι φούστες, τα αστραφτερά αξεσουάρ ή τα βραδινά σύνολα που επιλέγεις για τις εξόδους σου. Η νέα τάση που κυριαρχεί στον κόσμο της ομορφιάς για το καλοκαίρι του 2026 είναι το sequin mani, μια πρόταση που μεταφέρει τη λάμψη των ρούχων απευθείας στα νύχια σου, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο, δροσερό και άκρως εντυπωσιακό αποτέλεσμα που κλέβει τις εντυπώσεις.

Είναι η ιδανική επιλογή αν θέλεις να προσθέσεις μια δόση πολυτέλειας και «disco» διάθεσης στην καθημερινότητά σου, μετατρέποντας το μανικιούρ σου στο πιο πολυσυζητημένο στοιχείο της εμφάνισής σου, καθώς η λάμψη των παγιέτων αντανακλά το καλοκαιρινό φως με έναν τρόπο που κανένα κλασικό βερνίκι δεν μπορεί να πετύχει.

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Πρόκειται για μια τάση που παντρεύει επιτυχημένα τη διαχρονική αγάπη για τη λάμψη με την πιο σύγχρονη και τολμηρή αισθητική του nail art, προσφέροντάς σου απεριόριστες δυνατότητες πειραματισμού. Είτε πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εμφάνιση που επιθυμείς να συνδυάσεις χρωματικά με το αγαπημένο σου outfit, είτε για μια ιδιαίτερη statement επιλογή που θα αναβαθμίσει ακόμα και το πιο απλό summer look σου, το sequin mani αποτελεί την ιδανική προσθήκη για τις ζεστές ημέρες του έτους. Η δυναμική αυτή τάση δεν είναι απλώς ένας τρόπος να βάψεις τα νύχια σου, αλλά ένας δημιουργικός τρόπος έκφρασης που αγκαλιάζει τον ενθουσιασμό της εποχής, προσφέροντάς σου την απαραίτητη δόση αυτοπεποίθησης και στυλ που αναζητάς για να ξεχωρίζεις σε κάθε σου βήμα.

Τι είναι το Sequin Mani;

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά glitter μανικιούρ που θυμίζουν «disco ball», το sequin mani χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερα, στρογγυλά flakes, που προσομοιάζουν με μίνι παγιέτες, τοποθετημένα πάνω από μια jelly βάση. Η χρήση μιας ημιδιάφανης βάσης σε έντονα χρώματα, όπως το τιρκουάζ ή το έντονο ροζ, είναι το κλειδί που διαφοροποιεί αυτή την τάση και την κάνει να δείχνει πιο σύγχρονη και καλοκαιρινή. Το τελικό σφράγισμα με ένα ultra-glossy top coat διασφαλίζει ότι η λάμψη σου θα παραμείνει έντονη και σταθερή.

Πώς να πετύχεις το αποτέλεσμα

Για ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα με ακριβή τοποθέτηση των flakes, απαιτείται σταθερό χέρι και ένα τσιμπιδάκι. Η διαδικασία ξεκινά με την εφαρμογή της χρωματιστής jelly βάσης και, όσο αυτή είναι ακόμα νωπή, τοποθετείς μία-μία τις παγιέτες στην επιφάνεια του νυχιού σου. Στο τέλος, η εφαρμογή ενός γυαλιστερού top coat είναι απαραίτητη για να «κλειδώσεις» το σχέδιο.