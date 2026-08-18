Beauty 18.08.2026

To viral μανικιούρ της Tate McRae που θα αντιγράψεις σήμερα!

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H Tate McRae λανσάρει το viral butter-yellow French manicure που έχει τρελάνει το Χόλιγουντ και μάθε πώς θα το κάνεις μόνη σου
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το γαλλικό μανικιούρ αναβιώνει, με πολλές παραλλαγές να είναι δημοφιλείς.
  • Η Tate McRae υιοθέτησε μια μοντέρνα εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ.
  • Η απόχρωση "butter yellow" παραμένει δημοφιλής για τα νύχια.
  • Η nail artist Analysse Hernandez μοιράστηκε τη συνταγή για το τέλειο κίτρινο χρώμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κλασικό γαλλικό μανικιούρ ζει φέτος τη μεγάλη του αναγέννηση και το διαδίκτυο φαίνεται να έχει πάθηση μαζί του. Οι μεγαλύτερες stars του Χόλιγουντ, όπως η Hailey Bieber, η Kylie Jenner, η Sabrina Carpenter και η Jennie των Blackpink, έχουν εντοπιστεί να το φορούν σε κάθε πιθανή παραλλαγή, είτε πρόκειται για βαθύ γαλλικό εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’90, είτε για baby French, είτε ακόμα και για σχέδια με στρατρ.

https://www.instagram.com/nailsxanalysse/
https://www.instagram.com/nailsxanalysse/

Πρόσφατα, όμως, η Tate McRae ήρθε να υιοθετήσει την αγαπημένη μη κλασική τάση του ίντερνετ για το γαλλικό μανικιούρ. Η νεαρή σταρ έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση γνωστού περιοδικού που τιμά τα κορυφαία ταλέντα της Gen Z, όπου και παρέλαβε ένα σημαντικό βραβείο για τη δουλειά της ως τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και περφόρμερ. Εντυπωσιακό; Χωρίς αμφιβολία. Ωστόσο, οι ειδικοί της ομορφιάς δεν μπόρεσαν να αγνοήσουν το εξαιρετικά μοντέρνο σετ νυχιών της. Η McRae συνεργάστηκε με τη διάσημη nail artist Analysse Hernandez για να δώσει μια φρέσκια πινελιά σε ένα κατά τα άλλα κλασικό look, επιλέξιμο από όλες τις fashionistas.

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Η απόχρωση που δεν λέει να φύγει από τη μόδα

Δεν χωράει αμφιβολία ότι το «butter yellow» είναι εδώ για να μείνει. Συνεχίζει να αποτελεί κορυφαία επιλογή για τα νύχια και τα μακριά, αμυγδαλωτά νύχια της McRae αποτελούν την καλύτερη απόδειξη. Τα τελευταία χρόνια, οι κίτρινες αποχρώσεις κατακτούν τα social media, και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένα ακόμη It girl αγκάλιασε αυτή τη στιλάτη απόχρωση. Άλλωστε, είναι παιχνιδιάρικη χωρίς να είναι κραυγαλέα και μοντέρνα χωρίς να δείχνει υπερβολική.

https://www.instagram.com/nailsxanalysse/
https://www.instagram.com/nailsxanalysse/

Πώς θα το υιοθετήσεις

Για να πετύχουν την τέλεια κίτρινη απόχρωση, η Hernandez ανακάτεψε δύο συγκεκριμένα βερνίκια νυχιών. Το πρώτο ήταν μια φωτεινή κίτρινη απόχρωση που προσφέρει ζωντάνια στο χρώμα, ενώ το δεύτερο ήταν ένα καθαρό, λαμπερό λευκό. Αυτά τα βερνίκια διαθέτουν σύνθεση που θυμίζει ημιμόνιμο, προσφέροντας εξαιρετική διάρκεια και πλούσιο, γυαλιστερό φινίρισμα, χωρίς όμως να απαιτείται η χρήση λάμπας UV ή περίπλοκων εργαλείων, καθώς στεγνώνουν φυσικά στο φως.

https://www.instagram.com/nailsxanalysse/
https://www.instagram.com/nailsxanalysse/

Για ένα πραγματικά αψεγάδιαστο αποτέλεσμα που θυμίζει επαγγελματικό σαλόνι ομορφιάς, η χρήση ενός ειδικού οδηγού για τη γραμμή του γαλλικού είναι πάντα μια εξαιρετική ιδέα. Αν μάλιστα θες το μανικιούρ σου να αντέξει στο χρόνο και να δείχνει σαν να το επιμελήθηκε προσωπικά celebrity nail artist, η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με ένα εξαιρετικά γυαλιστερό topcoat που «σφραγίζει» το χρώμα και χαρίζει καθρέφτη-λάμψη.

https://www.instagram.com/nailsxanalysse/
https://www.instagram.com/nailsxanalysse/

Η τελική πινελιά

Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται ποτέ χωρίς τη σωστή ενυδάτωση των ακρών. Η εφαρμογή ενός ειδικού λαδιού για τα πετσάκια και τα επωνύχια, εμπλουτισμένου με θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη Ε, έλαιο από πυρήνα βερίκοκου και αλόη βέρα, βοηθάει σημαντικά στην ενυδάτωση, μαλακώνει την περιοχή και δυναμώνει τόσο τα νύχια όσο και το γύρω δέρμα. Με αυτόν τον απλό τρόπο, μόλις λίγα βήματα αρκούν για να πετύχετε ένα μη συμβατικό γαλλικό μανικιούρ που έχει πάρει ήδη την έγκριση της παγκόσμιας showbiz.

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