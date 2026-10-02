Ο Vaggos Danezis αποκαλύπτει στο Mad.gr την αγαπημένη του ταξιδιωτική εμπειρία

Ο Vaggos Danezis μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr λίγο πριν από τη μεγάλη σκηνή της ΗΘΕ 2026 και αποκάλυψε τους αγαπημένους του προορισμούς

Με μια ματιά Ο Vaggos Danezis μίλησε στο Mad.gr για τις αγαπημένες του ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Ο ιδανικός χειμερινός προορισμός για τον καλλιτέχνη είναι ένα ήσυχο χωριό με καλό φαγητό.

Το πιο ξεχωριστό του ταξίδι ήταν στην Τανζανία, λόγω της φύσης και των ζώων.

Τα ταξίδια με την οικογένεια είναι πολύ σημαντικά για τον Vaggos Danezis. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion χάρισε στο κοινό μοναδικές στιγμές και δυνατές μουσικές συγκινήσεις, με τους καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή. Ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν με την ενέργεια και το πηγαίο ταλέντο τους ήταν και ο Vaggos Danezis. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής ανέβηκε στην Πλατεία Νερού, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία γεμάτη ενέργεια και ρυθμό, αποδεικνύοντας γιατί η παρουσία του στη φετινή διοργάνωση ξεχώρισε από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Στα πλαίσια των προβών του, ο καλλιτέχνης μίλησε και στο Mad.gr, δείχνοντας την πιο ανάλαφρη πλευρά του. Με φρέσκια διάθεση, ο νεαρός καλλιτέχνης μοιράστηκε χαλαρές στιγμές, μιλώντας αποκλειστικά για τις αγαπημένες του συνήθειες, τα ταξίδια και τις προσωπικές του στιγμές λίγο πριν από τη μεγάλη του εμφάνιση.

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Ο ιδανικός χειμερινός προορισμός

Όταν η κουβέντα πήγε στις πιο χαλαρές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις απαιτητικές πρόβες, ο Vaggos Danezis αποκάλυψε τις προτιμήσεις του για τις κρύες μέρες του χρόνου. Με πολύ χιούμορ και ζεστασιά, εξομολογήθηκε πως ο ιδανικός προορισμός για τον χειμώνα δεν είναι κάποιο κοσμοπολίτικο μέρος, αλλά βρίσκεται «σε κάποιο χωριουδάκι ωραίο και με ωραίο φαϊ», δίνοντας απόλυτη έμφαση στην ηρεμία, την αυθεντικότητα και τις απλές απολαύσεις της ζωής.

Το μαγικό ταξίδι στην Αφρική και η αγάπη για εξερεύνηση

Η αγάπη του για τις νέες εμπειρίες και την περιπέτεια δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική αλλά αποτυπώνεται και στα ταξίδια του. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως αισθάνεται πολύ τυχερός, καθώς έχει την ευκαιρία να εξερευνά συχνά τον κόσμο. Μεταξύ των εμπειριών του, ξεχώρισε μια πρόσφατη και ανεπανάληπτη εξόρμηση: «Γενικά έχω κάνει πολλά ταξίδια. Είμαι τυχερός σε αυτό το κομμάτι. Ένα πολύ πρόσφατο που έκανα ήταν στην Αφρική, στην Τανζανία. Ήταν μαγικό ταξίδι γιατί είχε ατελείωτη φύση και πολλά ζώα. Νιώθεις ένα δέος απίστευτο».

Κλείνοντας το κεφάλαιο των εξορμήσεων, τόνισε ότι οι οικογενειακές στιγμές και τα κοινά ταξίδια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για νέους προορισμούς στο μέλλον: «Γενικά κάνουμε πολλά ταξίδια με την οικογένειά μου και σίγουρα στο μέλλον θα πάμε και σε άλλα μέρη».

Κεντρική Εικόνα: Panoulis

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