7 σημάδια ότι μια σχέση σου προσφέρει ασφάλεια και όχι άγχος

Ανακάλυψε 7 σημάδια μιας σχέσης που σου προσφέρει ασφάλεια εμπιστοσύνη και ηρεμία από την επικοινωνία και τον σεβασμό μέχρι τον προσωπικό σου χώρο

Με μια ματιά Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα χωρίς φόβο κριτικής.

Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, όπου οι διαφορετικές απόψεις συζητούνται ειλικρινά.

Τα όριά σου γίνονται σεβαστά, επιτρέποντάς σου να λες "όχι" χωρίς ενοχές.

Νιώθεις ότι σε ακούνε και τα συναισθήματά σου δεν απορρίπτονται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σχέση μπορεί να σου προσφέρει χαρά, συντροφικότητα και όμορφες στιγμές, αλλά μπορεί επίσης να γίνει πηγή συνεχούς άγχους όταν δεν αισθάνεσαι σιγουριά μέσα σε αυτή. Μερικές φορές, μάλιστα, είναι δύσκολο να καταλάβεις τι ακριβώς σε κάνει να νιώθεις καλά ή άσχημα, ειδικά όταν τα συναισθήματα είναι έντονα.

Η ασφάλεια σε μια σχέση δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν διαφωνίες, δύσκολες ημέρες ή στιγμές αβεβαιότητας. Σημαίνει ότι μπορείς να αισθάνεσαι πως υπάρχει χώρος για επικοινωνία, σεβασμό και ειλικρίνεια. Αν αναρωτιέσαι πώς μοιάζει μια σχέση που σου προσφέρει περισσότερη ηρεμία από άγχος, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που αξίζει να παρατηρήσεις.

Διάβασε επίσης: Emotional availability: Οι 5 συμπεριφορές που προδίδουν ότι επενδύεις σε μια σχέση χωρίς μέλλον

1. Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου

Δεν αισθάνεσαι ότι πρέπει συνεχώς να προσέχεις τι θα πεις ή πώς θα συμπεριφερθείς για να μην προκαλέσεις μια αρνητική αντίδραση. Μπορείς να εκφράζεις τις σκέψεις, τις ανάγκες και τα συναισθήματά σου χωρίς να φοβάσαι ότι θα κριθείς.

2. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία

Όταν κάτι σε απασχολεί, μπορείς να το συζητήσεις. Δεν χρειάζεται να κρατάς μέσα σου όσα νιώθεις ούτε να προσπαθείς να μαντέψεις τι σκέφτεται ο άλλος. Η ειλικρινής επικοινωνία δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε πάντα. Σημαίνει ότι μπορείτε να συζητάτε ακόμη και όταν έχετε διαφορετικές απόψεις.

3. Τα όριά σου γίνονται σεβαστά

Μπορείς να πεις «όχι» χωρίς να αισθάνεσαι ενοχές. Ο προσωπικός σου χρόνος, οι φιλίες σου και οι επιλογές σου αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Παράλληλα, μαθαίνεις και εσύ να αναγνωρίζεις και να σέβεσαι τα όρια του συντρόφου σου.

4. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεις συνεχώς την αγάπη σου

Δεν αισθάνεσαι ότι πρέπει κάθε τόσο να αποδεικνύεις πως ενδιαφέρεσαι ή ότι πρέπει να δίνεις συνεχώς εξηγήσεις για το πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Η εμπιστοσύνη δημιουργείται σταδιακά μέσα από τη συνέπεια και την ειλικρίνεια και δεν χρειάζεται να επιβεβαιώνεται κάθε λεπτό.

5. Υπάρχει χώρος για τη δική σου ζωή

Μπορείς να συναντήσεις τις φίλες σου, να ασχοληθείς με τα χόμπι σου ή απλώς να περάσεις χρόνο μόνη σου χωρίς να αισθάνεσαι ότι απομακρύνεσαι από τη σχέση. Το ίδιο ισχύει και για τον σύντροφό σου. Και οι δύο μπορείτε να διατηρείτε την προσωπικότητά σας και τα ενδιαφέροντά σας.

6. Οι διαφωνίες δεν σε κάνουν να φοβάσαι

Οι διαφωνίες είναι μέρος μιας σχέσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται. Μπορεί να διαφωνήσετε, να χρειαστείτε λίγο χρόνο και στη συνέχεια να προσπαθήσετε να βρείτε μια λύση χωρίς προσβολές, απειλές ή συμπεριφορές που σε κάνουν να αισθάνεσαι φόβο.

7. Νιώθεις ότι σε ακούνε

Όταν μιλάς, αισθάνεσαι ότι ο άλλος προσπαθεί πραγματικά να καταλάβει τι θέλεις να πεις. Τα συναισθήματά σου δεν απορρίπτονται ούτε θεωρούνται υπερβολικά μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικά από τα δικά του.

Μια σχέση δεν μπορεί να είναι συνεχώς τέλεια και χωρίς προβλήματα. Όμως, όταν υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, επικοινωνία και χώρος και για τους δύο, μπορείς να αισθάνεσαι ότι δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι διαρκώς σε επιφυλακή. Η ηρεμία, η εμπιστοσύνη και η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου είναι στοιχεία που αξίζει να παρατηρείς στη δική σου σχέση.

Διάβασε επίσης: