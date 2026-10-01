Life 01.10.2026

«Άλλο πρόσωπο, τα ίδια τραύματα»: Το μοτίβο επιλογής συντρόφων που σε παγιδεύει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μετατρέποντας την επιλογή συντρόφου σε μια ασταμάτητη επανάληψη του παρελθόντος, κινδυνεύεις να εγκλωβιστείς σε έναν κύκλο απογοήτευσης
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι σύντροφοι, παρά τις διαφορές τους, συχνά μοιράζονται τα ίδια ελαττώματα, οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα σχέσεων.
  • Η επιλογή συντρόφου δεν είναι τυχαία, αλλά υποσυνείδητη αναζήτηση του οικείου, ακόμα κι αν αυτό προκαλεί πόνο.
  • Τα παιδικά τραύματα και τα στυλ προσκόλλησης επηρεάζουν την επιλογή συντρόφων, συνδέοντας την αγάπη με την προσπάθεια ή την αβεβαιότητα.
  • Η ψευδαίσθηση της επανόρθωσης του παρελθόντος μέσω ενός δύσκολου συντρόφου είναι μια παγίδα που εμποδίζει την αλλαγή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν κοιτάξεις προσεκτικά τις προηγούμενες σχέσεις σου, μπορεί να συνειδητοποιήσεις μια τρομακτική αλήθεια: αν και οι σύντροφοί σου έμοιαζαν εντελώς διαφορετικοί εξωτερικά, στο βάθος μοιράζονταν τα ίδια ακριβώς ελαττώματα. Ίσως ήταν όλοι συναισθηματικά μη διαθέσιμοι, υπερβολικά επικριτικοί, χειριστικοί ή απλά εξαφανίζονταν μόλις τα πράγματα σοβάρευαν. Αυτή η επίμονη τάση να ερωτεύεσαι ξανά και ξανά τον ίδιο «λάθος» άνθρωπο με διαφορετικό περιτύλιγμα ονομάζεται συναισθηματική ανακύκλωση και βασίζεται σε ένα βαθιά ριζωμένο μοτίβο επιλογής συντρόφων.

Pexels
Pexels

Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί καταλήγουν συνεχώς στις ίδιες αποτυχημένες ιστορίες, αποδίδοντας το φαινόμενο στην ατυχία ή στο ότι «δεν υπάρχουν πια σωστοί άνθρωποι εκεί έξω». Η ψυχολογία όμως αποκαλύπτει ότι η επιλογή συντρόφου δεν είναι ποτέ μια τυχαία διαδικασία, αλλά μια υποσυνείδητη αναζήτηση. Ο εγκέφαλός σου έχει την τάση να ελκύεται από το οικείο, ακόμη κι αν αυτό το οικείο σου προκαλεί πόνο, άγχος ή απόρριψη, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ξαναγράψει το σενάριο μιας παλιάς συναισθηματικής πληγής.

Διάβασε επίσης: Όταν συνεννοείστε με ένα βλέμμα: Τι αποκαλύπτει η σιωπηλή επικοινωνία για το μέλλον της σχέσης σου

Αυτά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα έχουν τις ρίζες τους στα παιδικά τραύματα και στα λεγόμενα στυλ προσκόλλησης (attachment styles) που αναπτύξαμε στις πρώτες μας σχέσεις με τους γονείς ή τους φροντιστές μας. Αν έμαθες από μικρή ηλικία ότι η αγάπη συνοδεύεται από προσπάθεια, απόρριψη ή συναισθηματική αβεβαιότητα, τότε η ηρεμία και η ασφάλεια ενός υγιούς ανθρώπου μπορεί να σου φανούν βαρετές. Αναγνωρίζοντας τους μηχανισμούς που σε οδηγούν σε αυτή την ανακύκλωση, μπορείς επιτέλους να αλλάξεις την πυξίδα των επιλογών σου.

Pexels
Pexels

Τα παιδικά τραύματα προσκόλλησης και η αναζήτηση του «οικείου»

Ο τρόπος που αγαπάς και συνδέεσαι ως ενήλικας είναι το ακριβές καθρέφτισμα των πρωταρχικών σου βιωμάτων. Αν μεγάλωσες προσπαθώντας να κερδίσεις την προσοχή ενός απόμακρου γονέα, ο εγκέφαλός σου έχει συνδέσει την αγάπη με την αγωνία και τη διεκδίκηση. Έτσι, όταν συναντάς έναν συναισθηματικά μη διαθέσιμο σύντροφο, η παρουσία του ενεργοποιεί αυτό το γνώριμο συναίσθημα, το οποίο λανθασμένα εκλαμβάνεις ως έντονο «χημικό» έρωτα και μοιραία έλξη.

Ένα ζευγάρι αγκαλιασμένο έξω, με θέα το τοπίο, απολαμβάνοντας την ελευθερία από την αυστηρή πειθαρχία.
Unsplash

Η ψευδαίσθηση της επανόρθωσης και η παγίδα του «θα τον αλλάξω»

Πίσω από τη συναισθηματική ανακύκλωση κρύβεται η υποσυνείδητη επιθυμία του ψυχισμού σου να θεραπεύσει το παρελθόν. Πιστεύεις ότι αν καταφέρεις αυτή τη φορά να κάνεις τον «δύσκολο» σύντροφο να σε αγαπήσει, θα διορθώσεις μαγικά την πληγή που σου άφησε κάποιος άλλος στο παρελθόν. Πρόκειται για μια επικίνδυνη παγίδα, καθώς προσπαθείς να πάρεις μια υγιή επιβεβαίωση από έναν άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να στη προσφέρει.

Pexels
Pexels

Πώς θα σπάσεις οριστικά το φαύλο κύκλο των αποτυχημένων επιλογών

Η διακοπή της συναισθηματικής ανακύκλωσης απαιτεί βαθιά αυτοπαρατήρηση και συνειδητή προσπάθεια. Χρειάζεται να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να αναγνωρίζει τα red flags από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις και να μην μπερδεύεις το άγχος με τον έρωτα. Όταν μάθεις να προσφέρεις εσύ η ίδια στον εαυτό σου την αποδοχή που ψάχνεις στους άλλους, οι «λάθος» άνθρωποι θα σταματήσουν να φαντάζουν ελκυστικοί.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Σύντροφος σχέσεις
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ήταν μια τρελή στιγμή για μένα»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Kelly Clarkson για την Dolly Parton

«Ήταν μια τρελή στιγμή για μένα»: Η συγκινητική αποκάλυψη της Kelly Clarkson για την Dolly Parton

01.10.2026
Επόμενο
Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

Οκτώβριος στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Όλες οι δράσεις και τα νέα προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

01.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Tom Ford SS27: Ο Haider Ackermann φέρνει την απόλυτη πρόκληση στην πασαρέλα
Fashion

Tom Ford SS27: Ο Haider Ackermann φέρνει την απόλυτη πρόκληση στην πασαρέλα

01.10.2026
Ο καιρός άλλαξε ξαφνικά: 6 τρόποι να τονώσεις το ανοσοποιητικό σου
Life

Ο καιρός άλλαξε ξαφνικά: 6 τρόποι να τονώσεις το ανοσοποιητικό σου

01.10.2026
Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου
Life

Τι αποκαλύπτει η ανάγκη σου να κρατάς παλιά αντικείμενα για την ψυχολογία σου

01.10.2026
Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις
Life

Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

01.10.2026
Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν
Beauty

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

01.10.2026
Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά
Life

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

01.10.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά
Food

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

01.10.2026
Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα
Fashion

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

01.10.2026
Μια ματιά στο cozy σαλόνι της Jennifer Aniston – Οι λεπτομέρειες που ξεχωρίσαμε
Life

Μια ματιά στο cozy σαλόνι της Jennifer Aniston – Οι λεπτομέρειες που ξεχωρίσαμε

01.10.2026
Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Road trip με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να έχεις κανονίσει πριν ταξιδέψεις

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Το balayage στα καστανά μαλλιά γίνεται η μεγαλύτερη εμμονή της σεζόν

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς στερήσεις: 4 tips που κάνουν τη διαφορά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Πώς να φτιάξεις την πιο κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο σε λίγα μόλις λεπτά

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

Αντίο μαύρο παλτό: 4 χρώματα που θα φωτίσουν τον φετινό χειμώνα

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

«Παγκόσμια Ημέρα Καφέ»: 5 μικρές απολαύσεις που θα κάνουν το φθινόπωρό σου πιο όμορφο

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

Όπου φτωχός κι η μοίρα του»: Η ακρίβεια σπρώχνει τους Έλληνες στον επικίνδυνο ιατρικό τουρισμό

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…