Το «closure» που περιμένεις από κάποιον άλλον ίσως δεν έρθει ποτέ – Πώς να κλείσεις μόνος σου έναν κύκλο

Με μια ματιά Η αναζήτηση "closure" από άλλον είναι παγίδα που παρατείνει τον συναισθηματικό δεσμό.

Η συμπεριφορά του άλλου είναι η μόνη εξήγηση που χρειάζεσαι, όχι οι λέξεις του.

Χάρισε εσύ ο ίδιος το "closure" στον εαυτό σου, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο.

Θέσε αυστηρά όρια και κόψε την ψηφιακή επαφή για αυτοφροντίδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είναι εκείνη η γνώριμη, βασανιστική στιγμή αμέσως μετά από έναν χωρισμό, όπου το μυαλό σου αρνείται να ησυχάσει και γυρνάει διαρκώς γύρω από τις ίδιες αγωνιώδεις ερωτήσεις. «Τι πήγε λάθος;», «Γιατί άλλαξε στάση τόσο ξαφνικά;», «Μήπως αν κάναμε μια τελευταία κουβέντα θα έπαιρνα τις απαντήσεις που μου χρωστάει;». Η ψευδαίσθηση ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε εκείνη τη χρυσή τομή, μια ώριμη εξήγηση ή μια ειλικρινή απολογία για να μπορέσεις να βάλεις την οριστική τελεία, είναι η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία μπορείς να πέσεις.

Στην πραγματικότητα, αυτή η μανία για το λεγόμενο closure δεν είναι παρά η απεγνωσμένη προσπάθεια του εγκεφάλου σου να κρατήσει μια χαραμάδα επικοινωνίας ανοιχτή, παρατείνοντας τον συναισθηματικό δεσμό με έναν άνθρωπο που έχει ήδη αποχωρήσει. Όταν περιμένεις την επούλωσή σου από τις λέξεις ενός άλλου, του παραδίδεις όλη σου τη δύναμη. Η αληθινή απελευθέρωση έρχεται τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι το «closure» δεν είναι μια συζήτηση που σου προσφέρει κάποιος άλλος, αλλά μια βαθιά, γενναία απόφαση που χαρίζεις εσύ η ίδια στον εαυτό σου.

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1. Η παγίδα της ατέρμονης ανάλυσης

Πιστεύεις ότι αν συναντηθείτε για έναν τελευταίο καφέ, όλα θα μπουν στη θέση τους και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει. Η αλήθεια όμως είναι ότι σπάνια μια τέτοια κουβέντα προσφέρει την ανακούφιση που προσδοκάς. Τις περισσότερες φορές, ο πρώην σύντροφός σου είτε δεν θα έχει την ειλικρίνεια να σου πει την απόλυτη αλήθεια, είτε θα σου δώσει μια ασαφή, ανώδυνη απάντηση που θα σου δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ερωτηματικά. Κάθε προσπάθεια για ανακρίσεις και αναλύσεις απλώς ξύνει την πληγή, σε κρατάει κολλημένη στο παρελθόν και αναβάλλει την απαραίτητη διαδικασία του πένθους.

2. Η συμπεριφορά του είναι η μόνη εξήγηση που χρειάζεσαι

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη συμβαίνει όταν σταματήσεις να περιμένεις τις λέξεις και αρχίσεις να παρατηρείς τις πράξεις. Ο τρόπος που σου φέρθηκε στο τέλος, η απόστασή του, η συναισθηματική του αποσύνδεση ή η έλλειψη διάθεσης να προσπαθήσει, αποτελούν την πιο ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη απάντηση. Δεν χρειάζεται να ακούσεις μια περίτεχνη δικαιολογία για να καταλάβεις ότι η σχέση ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Η ίδια η πραγματικότητα της απουσίας του είναι το μόνο τεκμήριο που σου χρειάζεται για να αποδεχτείς την κατάσταση.

3. Χάρισε εσύ ο ίδιος το «closure» στον εαυτό σου

Το να δώσεις μόνος σου το τέλος σημαίνει ότι παίρνεις πίσω τον έλεγχο της συναισθηματικής σου κατάστασης. Γράψε ένα γράμμα με όλα όσα θα ήθελες να του πεις – όλες τις απορίες, τον θυμό και τη θλίψη σου – και μετά κάψε το ή πέταξέ το χωρίς να το στείλεις ποτέ. Αποδέξου ότι ορισμένα «γιατί» στη ζωή δεν θα απαντηθούν ποτέ και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η εσωτερική σου γαλήνη δεν εξαρτάται από τη δικαίωση ή τη συγγνώμη του άλλου, αλλά από τη δική σου απόφαση να κλείσεις το κεφάλαιο και να προχωρήσεις μπροστά με ψηλά το κεφάλι.

4. Θέσε αυστηρά όρια και κόψε την ψηφιακή επαφή

Δεν μπορείς να επουλωθείς στον ίδιο χώρο που τραυματίστηκες, ούτε να βρεις την ηρεμία σου όταν παρακολουθείς καθημερινά τα social media του πρώην συντρόφου σου. Η τακτική του «no contact» δεν είναι παιχνίδι εκδίκησης, αλλά μια πράξη αυτοφροντίδας. Κάνοντας unfollow, mute ή ακόμα και block, σταματάς να τροφοδοτείς το μυαλό σου με νέες πληροφορίες και σενάρια. Δημιουργείς έτσι τον καθαρό, ασφαλή χώρο που χρειάζεται η ψυχή σου για να αναπνεύσει, να επεξεργαστεί την απώλεια και να εστιάσει αποκλειστικά στη δική σου εξέλιξη.

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