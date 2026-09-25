Life 25.09.2026

Το «closure» που περιμένεις από κάποιον άλλον ίσως δεν έρθει ποτέ – Πώς να κλείσεις μόνος σου έναν κύκλο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η απεγνωσμένη ανάγκη να καταλάβεις το γιατί πίσω από μια ρωγμή συχνά σε εγκλωβίζει σε έναν φαύλο κύκλο αναλύσεων
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η αναζήτηση "closure" από άλλον είναι παγίδα που παρατείνει τον συναισθηματικό δεσμό.
  • Η συμπεριφορά του άλλου είναι η μόνη εξήγηση που χρειάζεσαι, όχι οι λέξεις του.
  • Χάρισε εσύ ο ίδιος το "closure" στον εαυτό σου, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο.
  • Θέσε αυστηρά όρια και κόψε την ψηφιακή επαφή για αυτοφροντίδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είναι εκείνη η γνώριμη, βασανιστική στιγμή αμέσως μετά από έναν χωρισμό, όπου το μυαλό σου αρνείται να ησυχάσει και γυρνάει διαρκώς γύρω από τις ίδιες αγωνιώδεις ερωτήσεις. «Τι πήγε λάθος;», «Γιατί άλλαξε στάση τόσο ξαφνικά;», «Μήπως αν κάναμε μια τελευταία κουβέντα θα έπαιρνα τις απαντήσεις που μου χρωστάει;». Η ψευδαίσθηση ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε εκείνη τη χρυσή τομή, μια ώριμη εξήγηση ή μια ειλικρινή απολογία για να μπορέσεις να βάλεις την οριστική τελεία, είναι η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία μπορείς να πέσεις.

Ένα ζευγάρι αγκαλιάζεται σφιχτά κάτω από τον ουρανό.
Πηγή: Unsplash

Στην πραγματικότητα, αυτή η μανία για το λεγόμενο closure δεν είναι παρά η απεγνωσμένη προσπάθεια του εγκεφάλου σου να κρατήσει μια χαραμάδα επικοινωνίας ανοιχτή, παρατείνοντας τον συναισθηματικό δεσμό με έναν άνθρωπο που έχει ήδη αποχωρήσει. Όταν περιμένεις την επούλωσή σου από τις λέξεις ενός άλλου, του παραδίδεις όλη σου τη δύναμη. Η αληθινή απελευθέρωση έρχεται τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι το «closure» δεν είναι μια συζήτηση που σου προσφέρει κάποιος άλλος, αλλά μια βαθιά, γενναία απόφαση που χαρίζεις εσύ η ίδια στον εαυτό σου.

Διάβασε επίσης: Emotional availability: Οι 5 συμπεριφορές που προδίδουν ότι επενδύεις σε μια σχέση χωρίς μέλλον

Pexels
Pexels

1. Η παγίδα της ατέρμονης ανάλυσης

Πιστεύεις ότι αν συναντηθείτε για έναν τελευταίο καφέ, όλα θα μπουν στη θέση τους και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει. Η αλήθεια όμως είναι ότι σπάνια μια τέτοια κουβέντα προσφέρει την ανακούφιση που προσδοκάς. Τις περισσότερες φορές, ο πρώην σύντροφός σου είτε δεν θα έχει την ειλικρίνεια να σου πει την απόλυτη αλήθεια, είτε θα σου δώσει μια ασαφή, ανώδυνη απάντηση που θα σου δημιουργήσει ακόμα περισσότερα ερωτηματικά. Κάθε προσπάθεια για ανακρίσεις και αναλύσεις απλώς ξύνει την πληγή, σε κρατάει κολλημένη στο παρελθόν και αναβάλλει την απαραίτητη διαδικασία του πένθους.

couple_fighting_unsplash (3)

2. Η συμπεριφορά του είναι η μόνη εξήγηση που χρειάζεσαι

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη συμβαίνει όταν σταματήσεις να περιμένεις τις λέξεις και αρχίσεις να παρατηρείς τις πράξεις. Ο τρόπος που σου φέρθηκε στο τέλος, η απόστασή του, η συναισθηματική του αποσύνδεση ή η έλλειψη διάθεσης να προσπαθήσει, αποτελούν την πιο ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη απάντηση. Δεν χρειάζεται να ακούσεις μια περίτεχνη δικαιολογία για να καταλάβεις ότι η σχέση ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Η ίδια η πραγματικότητα της απουσίας του είναι το μόνο τεκμήριο που σου χρειάζεται για να αποδεχτείς την κατάσταση.

Κοντινό πλάνο δύο χεριών που κρατούνται από τα μικρά δάχτυλα σε παραλία
Πηγή: Pexels

3. Χάρισε εσύ ο ίδιος το «closure» στον εαυτό σου

Το να δώσεις μόνος σου το τέλος σημαίνει ότι παίρνεις πίσω τον έλεγχο της συναισθηματικής σου κατάστασης. Γράψε ένα γράμμα με όλα όσα θα ήθελες να του πεις – όλες τις απορίες, τον θυμό και τη θλίψη σου – και μετά κάψε το ή πέταξέ το χωρίς να το στείλεις ποτέ. Αποδέξου ότι ορισμένα «γιατί» στη ζωή δεν θα απαντηθούν ποτέ και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η εσωτερική σου γαλήνη δεν εξαρτάται από τη δικαίωση ή τη συγγνώμη του άλλου, αλλά από τη δική σου απόφαση να κλείσεις το κεφάλαιο και να προχωρήσεις μπροστά με ψηλά το κεφάλι.

Pexels
Pexels

4. Θέσε αυστηρά όρια και κόψε την ψηφιακή επαφή

Δεν μπορείς να επουλωθείς στον ίδιο χώρο που τραυματίστηκες, ούτε να βρεις την ηρεμία σου όταν παρακολουθείς καθημερινά τα social media του πρώην συντρόφου σου. Η τακτική του «no contact» δεν είναι παιχνίδι εκδίκησης, αλλά μια πράξη αυτοφροντίδας. Κάνοντας unfollow, mute ή ακόμα και block, σταματάς να τροφοδοτείς το μυαλό σου με νέες πληροφορίες και σενάρια. Δημιουργείς έτσι τον καθαρό, ασφαλή χώρο που χρειάζεται η ψυχή σου για να αναπνεύσει, να επεξεργαστεί την απώλεια και να εστιάσει αποκλειστικά στη δική σου εξέλιξη.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

σχέσεις ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Diesel SS27: Το «αντίο» του Glenn Martens έμοιαζε με ένα μεγάλο rave party στο Μιλάνο

Diesel SS27: Το «αντίο» του Glenn Martens έμοιαζε με ένα μεγάλο rave party στο Μιλάνο

25.09.2026
Επόμενο
Max Mara SS27: Το ταξίδι στη δεκαετία του ’30 και η νέα γκαρνταρόμπα της σύγχρονης εξερευνήτριας

Max Mara SS27: Το ταξίδι στη δεκαετία του ’30 και η νέα γκαρνταρόμπα της σύγχρονης εξερευνήτριας

25.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Max Mara SS27: Το ταξίδι στη δεκαετία του ’30 και η νέα γκαρνταρόμπα της σύγχρονης εξερευνήτριας
Fashion

Max Mara SS27: Το ταξίδι στη δεκαετία του ’30 και η νέα γκαρνταρόμπα της σύγχρονης εξερευνήτριας

25.09.2026
Diesel SS27: Το «αντίο» του Glenn Martens έμοιαζε με ένα μεγάλο rave party στο Μιλάνο
Fashion

Diesel SS27: Το «αντίο» του Glenn Martens έμοιαζε με ένα μεγάλο rave party στο Μιλάνο

25.09.2026
Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα
Fashion

Τα blazers είναι παρελθόν – Αυτό είναι το πανωφόρι που φοράνε όλα τα fashion girls τώρα

25.09.2026
Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα 4 ζώδια σίγουρα δεν αφήνεις κανέναν να μιλήσει
Life

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα 4 ζώδια σίγουρα δεν αφήνεις κανέναν να μιλήσει

25.09.2026
Η Cardi B έκλεψε την παράσταση στην πασαρέλα του Roberto Cavalli στο Μιλάνο
Fashion

Η Cardi B έκλεψε την παράσταση στην πασαρέλα του Roberto Cavalli στο Μιλάνο

25.09.2026
Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου
Beauty

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

25.09.2026
«Retrograde romance»: Η πλανητική ανατροπή που φέρνει πίσω τον πρώην σου και τα ζώδια που θα υποκύψουν
Life

«Retrograde romance»: Η πλανητική ανατροπή που φέρνει πίσω τον πρώην σου και τα ζώδια που θα υποκύψουν

25.09.2026
Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο
Fashion

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

25.09.2026
Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα
Life

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

25.09.2026
«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

«Μουσικοκινητική»: Το είδος άσκησης που μετατρέπει την προπόνηση σε απελευθερωτική εμπειρία ευεξίας

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Πώς να κάνεις το κρεβάτι σου πιο cozy το φθινόπωρο – 5 tips για ατελείωτο χουζούρεμα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Matcha: Πώς έγινε η νέα εμμονή σου – Γιατί όλοι αντικαθιστούν τον καφέ με το πράσινο ρόφημα

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Τα 4 μυστικά που θα σου χαρίσουν πολύτιμα GB στο κινητό σου χωρίς να θυσιάσεις ούτε μία φωτογραφία

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Το πρόγραμμα των 4 εβδομάδων για να επαναφέρεις τη λάμψη στα μαλλιά σου

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Στρατής Λιαρέλλης: «Ο κύκλος στον ΑΝΤ1 έκλεισε, αλλά η δράση δεν σταματά! Tι έγινε στην αδειοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ»

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

Άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης στην Magenta TV για 5 χρόνια!

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

ΑΙΧΜΕΣ: Τηλεοπτικός θεσμός “Το σόι σου”

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

Η τραγική περίπτωση της υπόθεσης Μαζωνάκη έφερε στο φως πολλά

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό