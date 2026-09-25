Ζώδια 25.09.2026

«Retrograde romance»: Η πλανητική ανατροπή που φέρνει πίσω τον πρώην σου και τα ζώδια που θα υποκύψουν

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Η αστρολογική εύνοια υπόσχεται να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε συγκεκριμένα ζώδια, μετατρέποντας τις παλιές πληγές σε μια νέα αρχή
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Το φαινόμενο "retrograde romance" φέρνει στο προσκήνιο ανεπίλυτες υποθέσεις και νοσταλγία.
  • Οι ανάδρομοι πλανήτες θολώνουν τα όρια της λογικής, ξυπνώντας αναμνήσεις και απωθημένα.
  • Καρκίνος, Ζυγός, Ιχθύες και Σκορπιός είναι τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο.
  • Αυτά τα ζώδια είναι πιθανότερο να δώσουν δεύτερη ευκαιρία σε παλιές σχέσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Εκεί που πίστευες ότι είχες βάλει την οριστική τελεία, ότι είχες προχωρήσει τη ζωή σου και ότι το τηλέφωνό σου δεν θα χτυπούσε ξανά με εκείνο το συγκεκριμένο όνομα στην οθόνη, το συμπαντικό σκηνικό αποφασίζει να κάνει τη δική του θεαματική ανατροπή. Το φαινόμενο «retrograde romance» δεν είναι απλώς άλλη μια αστρολογική τάση, αλλά μια βαθιά συναισθηματική περίοδος κατά την οποία οι ανάδρομοι πλανήτες χαλούν τις ισορροπίες, θολώνουν τα όρια της λογικής και φέρνουν στην επιφάνεια ανεπίλυτες υποθέσεις του παρελθόντος.

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Pexels

Όταν οι πλανήτες επιβραδύνουν την πορεία τους, ο χρόνος μοιάζει να γυρίζει πίσω, ξυπνώντας αναμνήσεις, απωθημένα και νοσταλγία που θεωρούσες ότι είχες θάψει. Μοιραίες συναντήσεις στον δρόμο, τυχαία μηνύματα αργά το βράδυ και συζητήσεις που έμειναν στη μέση επιστρέφουν με ορμή, ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία. Αν αναρωτιέσαι αν η δική σου αστρολογική ταυτότητα ανήκει σε εκείνες που θα λυγίσουν μπροστά στη γοητεία του παρελθόντος, η ανάλυση των ουράνιων επιρροών αποκαλύπτει ποιοι θα ενδώσουν στον πειρασμό να ξαναγράψουν την ιστορία τους από την αρχή.

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Καρκίνος: Η ακατανίκητη έλξη της νοσταλγίας

Ως το πιο συναισθηματικό ζώδιο του κύκλου, δυσκολεύεσαι πάντα να πετάξεις τις αναμνήσεις σου. Με τους ανάδρομους πλανήτες να αγγίζουν τον ευαίσθητο τομέα των σχέσεών σου, η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο και οι παλιές καλές στιγμές επισκιάζουν τους λόγους για τους οποίους χωρίσατε. Είσαι από τους πρώτους που θα απαντήσουν στο «μου έλειψες» και θα δώσεις μια ευκαιρία επανασύνδεσης.

Ο AstroJason αποκαλύπτει τα σημάδια που δείχνουν πώς αρέσεις σε κάθε ζώδιο, με ένα ζευγάρι να γιορτάζει την αγάπη.
Pexels

Ζυγός: Η ανάγκη για συναισθηματική αποκατάσταση

Η αναζήτηση της αρμονίας σε χαρακτηρίζει, αλλά συχνά αφήνεις κεφάλαια ανοιχτά επειδή απεχθάνεσαι τις συγκρούσεις. Αυτή η πλανητική περίοδος σου φέρνει πίσω ένα πρόσωπο που νιώθεις ότι δεν σου συμπεριφέρθηκε δίκαια ή ότι η σχέση σας κόπηκε απότομα. Η διάθεσή σου να συγχωρείς και να βλέπεις τη θετική πλευρά θα σε οδηγήσει στο να ανοίξεις ξανά την πόρτα της καρδιάς σου.

Ένα νεαρό ζευγάρι ξαπλωμένο στο γρασίδι πάνω σε μια κουβέρτα, χαμογελώντας χαρούμενα.
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Ιχθύες: Το μοιραίο ρομαντικό παραμύθι

Ο ρομαντισμός σου δεν σε αφήνει να πιστέψεις ότι ορισμένα πράγματα τελειώνουν οριστικά. Η επίδραση των ανάδρομων πλανητών σε κάνει να βλέπεις τις τυχαίες συναντήσεις ως καρμικά σημάδια του σύμπαντος. Αν εμφανιστεί ξανά στη ζωή σου ένας παλιός έρωτας, θα δυσκολευτείς πολύ να αντισταθείς στη μαγεία της στιγμής, επιλέγοντας να εμπιστευτείς το ένστικτό σου παρά τη λογική.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Σκορπιός: Τα ανεξόφλητα συναισθηματικά χρέη

Για εσένα το παρελθόν σπάνια πεθαίνει εντελώς, ειδικά αν υπάρχουν ακόμα έντονα συναισθήματα ή απωθημένα. Το φαινόμενο του retrograde romance ξυπνάει το πάθος σου και σε καλεί να αναμετρηθείς με μια σχέση που άφησε βαθύ αποτύπωμα. Αν νιώσεις ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ηλεκτρική ατμόσφαιρα ανάμεσά σας, δεν θα διστάσεις να ρισκάρεις μια ολική επαναφορά.

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