Celeb World 25.09.2026

Ariana Grande: Ο ρόλος στο «American Horror Story» που δεν ήρθε ποτέ – Το crossover που έμεινε στα σχέδια

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Ο Ryan Murphy αποκάλυψε πώς η pop star θα μπορούσε να είχε ενταχθεί στο «American Horror Story» μέσα από ένα crossover με το «Scream Queens»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Ryan Murphy σκέφτηκε crossover «American Horror Story» με «Scream Queens» για 13η σεζόν.
  • Η Ariana Grande θα επέστρεφε ως Chanel #2, αλλά η περιοδεία της το εμπόδισε.
  • Η Grande ήταν θετική στην ιδέα, αλλά το πρόγραμμά της δεν επέτρεψε τα γυρίσματα.
  • Ο Murphy και άλλα μέλη του καστ του «Scream Queens» θέλουν επανένωση.
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Ο Ryan Murphy αποκάλυψε μια εναλλακτική ιστορία για την 13η σεζόν του «American Horror Story» που θα μπορούσε να είχε γίνει ένα από τα πιο απρόσμενα crossovers της τηλεόρασης. Ο δημιουργός της σειράς είχε σκεφτεί να ενώσει για πρώτη φορά τον κόσμο του «American Horror Story» με εκείνον του «Scream Queens», φέρνοντας μάλιστα πίσω την Ariana Grande στον ρόλο της Chanel #2.

Η Ariana Grande σε μια σπάνια πόζα, με λευκές κάλτσες και γόνατα λυγισμένα, χαμογελάει με αισιοδοξία.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η ιδέα μπορεί να μην πέρασε τελικά από το χαρτί στην οθόνη, όμως το γεγονός ότι η ίδια η Ariana Grande ήταν θετική στο ενδεχόμενο κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Το μόνο που στάθηκε εμπόδιο ήταν το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας της, «Eternal Sunshine Tour», που δεν της επέτρεψε να συνδυάσει τα γυρίσματα με τις συναυλιακές της υποχρεώσεις.

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Η Ariana Grande θα μπορούσε να επιστρέψει ως Chanel #2

Όπως αποκάλυψε ο Ryan Murphy σε συνέντευξή του στο «The Hollywood Reporter», υπήρξε κάποια στιγμή η σκέψη να επιστρέψουν αρκετοί από τους ηθοποιούς του «Scream Queens» στην 13η σεζόν του «American Horror Story», ανάμεσά τους και η Ariana Grande, η οποία είχε υποδυθεί την Chanel #2 στη horror-comedy σειρά. Η Ariana Grande, μάλιστα, δεν ήταν αντίθετη στην ιδέα και, σύμφωνα με τον Ryan Murphy, του είχε εκφράσει την επιθυμία της να συμμετάσχει, όμως η παγκόσμια περιοδεία της έκανε πρακτικά αδύνατο να βρεθεί ο απαραίτητος χρόνος για τα γυρίσματα. «Ήταν αστείο, γιατί σε κάποια φάση σκεφτόμουν να φέρω τους ηθοποιούς του “Scream Queens” σε αυτή τη σεζόν, αλλά η Ariana έκανε περιοδεία και δεν μπορούσαμε να το συνδυάσουμε», δήλωσε ο Ryan Murphy, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πως η Ariana Grande τού είχε πει: «Θέλω ακόμα να το κάνω! Απλά δεν μπορώ να είμαι εν μέσω περιοδείας». Και κάπως έτσι, ένα crossover που θα έφερνε δύο διαφορετικούς κόσμους του Ryan Murphy στην ίδια ιστορία έμεινε τελικά στα σχέδια.

Η Ariana Grande με εντυπωσιακό φόρεμα εξηγεί την αλλαγή στο σκηνικό της look και τις επιλογές της.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η Ariana Grande είχε αφήσει το δικό της στίγμα στο «Scream Queens»

Αν έχεις παρακολουθήσει το «Scream Queens», τότε γνωρίζεις πως η Ariana Grande είχε έναν μικρό αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ρόλο ως Chanel #2, συμμετέχοντας σε μια σειρά που συνδύαζε horror, μαύρη κωμωδία και σατιρικά στοιχεία και ακολουθούσε μια ομάδα φοιτητριών μιας αδελφότητας που έρχονταν αντιμέτωπες με έναν μυστηριώδη δολοφόνο. Η Ariana Grande βρέθηκε στην ομάδα των «Chanels», μαζί με την Emma Roberts ως Chanel #1, την Billie Lourd ως Chanel #3 και την Abigail Breslin ως Chanel #5, ενώ παρότι η Chanel #2 δεν είχε μεγάλη διάρκεια στη σειρά, ο χαρακτήρας της Ariana Grande παρέμεινε ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της πρώτης σεζόν. Το «Scream Queens» ολοκληρώθηκε μετά από δύο σεζόν, όμως η ιδέα μιας επιστροφής του δεν φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί εντελώς, ειδικά από τη στιγμή που αρκετά από τα βασικά πρόσωπα της σειράς έχουν εκφράσει κατά καιρούς την επιθυμία τους να επιστρέψουν.

Η Ariana Grande χαμογελάει φορώντας ένα μαύρο φόρεμα, βάζοντας τέλος στις φήμες για διάλειμμά της από τη δημοσιότητα.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Ο Ryan Murphy θέλει να επιστρέψει στο «Scream Queens»

Ο Ryan Murphy φαίνεται πως δεν έχει κλείσει την πόρτα σε μια πιθανή επιστροφή του «Scream Queens», καθώς έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο με την Emma Roberts και αποκάλυψε πως και άλλα βασικά μέλη του καστ θα ήταν θετικά σε μια τέτοια εξέλιξη. «Η Emma το θέλει πολύ. Ξέρω ότι η Billie το θέλει. Η Lea το θέλει. Η Ariana το θέλει και ο Glen [Powell], ο αγαπημένος μου όλων των εποχών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ryan Murphy, δείχνοντας πως η ιδέα μιας νέας συνάντησης δεν αφορά μόνο τους fans αλλά έχει συζητηθεί και από τους ίδιους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη σειρά. Η Billie Lourd, η οποία υποδύθηκε την Chanel #3, έχει επίσης εκφράσει την αγάπη της για το «Scream Queens» και την επιθυμία της να επιστρέψει κάποια στιγμή στον συγκεκριμένο κόσμο, λέγοντας χαρακτηριστικά στο «The Hollywood Reporter»: «Φυσικά! Το “Scream Queens” είναι τα πάντα. Μακάρι να επέστρεφε το “Scream Queens”. Ήταν τόσο διασκεδαστικό. Ήταν η πρώτη δουλειά μου με τον Ryan. Θα ήταν τρελό. Η Chanel #3 σημαίνει τα πάντα για μένα».

Η Ariana Grande ποζάρει με τα χέρια κοντά στο πρόσωπο σε σκούρο φόντο
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το «Scream Queens» μπορεί να μην έχει πει την τελευταία του λέξη

Ακόμη και ο Ian Brennan, ένας από τους δημιουργούς του «Scream Queens», έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιστροφής, έχοντας αναφερθεί στο παρελθόν στην πρόωρη ολοκλήρωση της σειράς και στην περίοδο κατά την οποία η τηλεοπτική βιομηχανία περνούσε από την εποχή της παραδοσιακής τηλεόρασης στην άνοδο του streaming. Έτσι, παρότι το crossover με το «American Horror Story» δεν πραγματοποιήθηκε και η Ariana Grande δεν κατάφερε τελικά να επιστρέψει ως Chanel #2, η ιδέα μιας επανένωσης φαίνεται πως παραμένει στο τραπέζι, ειδικά από τη στιγμή που ο Ryan Murphy, η Ariana Grande, η Emma Roberts, η Billie Lourd και άλλα μέλη του καστ έχουν δείξει ενδιαφέρον για μια νέα συνάντηση. Και αν υπάρχει κάτι που κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, είναι πως αυτή τη φορά δεν μιλάμε απλώς για μια θεωρία των fans, αλλά για ένα πραγματικό σχέδιο που είχε εξετάσει ο Ryan Murphy και στο οποίο η Ariana Grande ήθελε να συμμετάσχει. Ίσως, λοιπόν, η Chanel #2 να μην έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη.

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