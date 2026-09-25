Back to office: 8 τρόποι να φορέσεις τα μεγαλύτερα trends της σεζόν στο γραφείο

Πώς να ενσωματώσεις τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν στις εμφανίσεις στο γραφείο, από τα tailored κομμάτια μέχρι τα statement αξεσουάρ

Με μια ματιά Η πλεκτή ζακέτα (cardigan) είναι ένα λειτουργικό κομμάτι για το "literary-chic" στυλ.

Ένα faux-fur κασκόλ προσθέτει στυλ και ζεστασιά για τον χειμώνα.

Οι δερμάτινες ή σουέντ μπότες μέχρι το γόνατο είναι κομψές για το γραφείο.

Τα σκούρα, ίσια jeans και τα tailored κομμάτια σε σκούρο καφέ είναι κομψές επιλογές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θέλεις να ανανεώσεις το στυλ σου για τη δουλειά αυτόν τον χειμώνα και να μπεις στο γραφείο με απόλυτη αυτοπεποίθηση και φινέτσα; Η επιστροφή στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις μπορεί να μην είναι πάντα η πιο εύκολη υπόθεση, όμως ένα κομψό και προσεγμένο σύνολο είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρεις την έμπνευση και το boost διάθεσης που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά τη χρονιά.

Σε αυτό το άρθρο, θα βρεις τα κορυφαία fashion trends που μπορείς να υιοθετήσεις άμεσα στις δικές σου office εμφανίσεις. Από διαχρονικά staples που ήρθε η ώρα να αξιοποιήσεις έξυπνα, μέχρι statement αξεσουάρ και cozy υφές που θα σου κρατήσουν συντροφιά τις κρύες μέρες, ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για να απογειώσεις την γκαρνταρόμπας σου.

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1. Cardigans

Σύμφωνα με τις τάσεις, το λεγόμενο «literary-chic» στυλ κυριαρχεί, δίνοντας έμφαση στα λειτουργικά staples. Μια πλεκτή ζακέτα είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις: μπορείς να τη φορέσεις πάνω από ένα λεπτό ζιβάγκο τις κρύες μέρες του χειμώνα, αλλά και ως ένα chic τοπ μόλις μαλακώσει ο καιρός.

2. Γούνινο κασκόλ

Τα faux-fur πανωφόρια και τα αξεσουάρ κάνουν τεράστια αίσθηση, και εσύ μπορείς να ενσωματώσεις την τάση στο γραφείο επιλέγοντας ένα chic κασκόλ. Είναι το απόλυτο item για να αντέξεις τον χειμώνα με στυλ.

3. Δερμάτινες και σουέντ μπότες μέχρι το γόνατο

Ο χειμώνας απαιτεί εξαιρετικά παπούτσια, και τίποτα δεν δείχνει πιο κομψό από sleek δερμάτινες ή σουέντ μπότες μέχρι το γόνατο συνδυασμένες με midi φούστες. Προτίμησε μια απλή σιλουέτα σε μαύρο, καφέ ή μπορντό χρώμα, ιδανικά με άνετα kitten heels που ταιριάζουν απόλυτα στο επαγγελματικό περιβάλλον.

4. Σκούρα ίσια jeans

Τα σκούρα jean είναι ιδανικά για το γραφείο, αρκεί να επιλέξεις τη σωστή γραμμή. Ένα κλασικό ίσιο στυλ αποπνέει επαγγελματισμό και είναι πολύ πιο εύκολο να συνδυαστεί με διαφορετικά είδη παπουτσιών σε σχέση με τα φαρδιά σχέδια.

5. Σκούρα καφέ tailored κομμάτια

Το πλούσιο σοκολατί καφέ συνεχίζει να αποτελεί τεράστια τάση και είναι μια εξαιρετικά κομψή επιλογή για τον εργασιακό σου χώρο. Τολμήσε ένα total look σε αυτή την απόχρωση, συνδυάζοντας tailored παντελόνια και αυστηρά blazers για απόλυτη σοφιστικέ εμφάνιση.

Κεντρική Εικόνα: @christietyler

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