Life 24.09.2026

4 ασκήσεις αναπνοής που μπορούν να σε βοηθήσουν να ηρεμήσεις

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Μάθε 4 εύκολες τεχνικές αναπνοής που μπορεί να σε βοηθήσουν να επιβραδύνεις τον ρυθμό σου και να διαχειριστείς καλύτερα την ένταση
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η αναπνοή μπορεί να είναι ένα απλό εργαλείο για να μειώσετε την ένταση και να δημιουργήσετε μια παύση ηρεμίας.
  • Η αναπνοή 4-6, με μεγαλύτερη εκπνοή, βοηθά στην επιβράδυνση του ρυθμού και δημιουργεί ηρεμία.
  • Η ρινική αναπνοή και η «αναπνοή της μέλισσας» με ήχο βόμβου μπορούν να βοηθήσουν στην εστίαση και την απομάκρυνση των σκέψεων.
  • Οι ασκήσεις αναπνοής μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα ως συμπληρωματικό εργαλείο, όχι αντικατάσταση επαγγελματικής βοήθειας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι το μυαλό σου δεν σταματά να σκέφτεται. Οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται, η ένταση της ημέρας μεγαλώνει και ακόμη κι όταν βρίσκεις λίγο χρόνο για να ξεκουραστείς, δυσκολεύεσαι πραγματικά να χαλαρώσεις. Σε αυτές τις στιγμές, ίσως δεν χρειάζεσαι κάτι περίπλοκο. Μερικές φορές, το πιο απλό εργαλείο που έχεις στη διάθεσή σου είναι η ίδια σου η αναπνοή.

Ο κανόνας 3-3-3: Η viral τεχνική που εξαφανίζει το άγχος σε 2 λεπτά
Pinterest.com

Ο τρόπος που αναπνέεις μπορεί να επηρεάσει το πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Όταν είσαι αγχωμένη, η αναπνοή σου μπορεί να γίνει πιο γρήγορη και επιφανειακή, ενώ όταν προσπαθείς συνειδητά να την επιβραδύνεις, μπορείς να δημιουργήσεις ένα μικρό διάλειμμα από την ένταση και να στραφείς ξανά στο σώμα σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με μερικές αναπνοές θα εξαφανίσεις το άγχος. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει έναν απλό τρόπο να κάνεις μια παύση μέσα στην ημέρα και να δώσεις στον εαυτό σου λίγα λεπτά ηρεμίας.

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1. Δοκίμασε την αναπνοή 4-6

Είναι μια απλή τεχνική που μπορείς να δοκιμάσεις σχεδόν οπουδήποτε. Πάρε αργά εισπνοή από τη μύτη για περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εκπνοή για περίπου έξι. Συνέχισε για λίγους κύκλους, χωρίς να πιέζεις την αναπνοή σου. Η μεγαλύτερη εκπνοή σε σχέση με την εισπνοή μπορεί να σε βοηθήσει να επιβραδύνεις τον ρυθμό σου και να δημιουργήσεις μια πιο ήρεμη αίσθηση.

Pexels
Pexels

2. Κάνε αναπνοές 5-5

Για αυτή την άσκηση, προσπάθησε να εισπνέεις για πέντε δευτερόλεπτα και να εκπνέεις για άλλα πέντε. Στόχος δεν είναι να πάρεις όσο περισσότερο αέρα μπορείς, αλλά να βρεις έναν σταθερό και άνετο ρυθμό. Μπορείς να την κάνεις καθιστή, με τους ώμους χαλαρούς, για λίγα λεπτά. Είναι μια καλή επιλογή όταν θέλεις να αποσυνδεθείς για λίγο από όσα συμβαίνουν γύρω σου.

3. Εστίασε στη ρινική αναπνοή

Κλείσε απαλά το στόμα σου και προσπάθησε να αναπνέεις από τη μύτη, αργά και χωρίς προσπάθεια. Παρατήρησε την κίνηση της αναπνοής και προσπάθησε να μην την αλλάξεις απότομα. Αν το μυαλό σου αρχίσει να περιπλανιέται, απλώς επέστρεψε την προσοχή σου στην αίσθηση του αέρα καθώς εισέρχεται και εξέρχεται από τη μύτη σου.

Pexels
Pexels

4. Δοκίμασε την «αναπνοή της μέλισσας»

Πάρε μια ήρεμη εισπνοή από τη μύτη και, καθώς εκπνέεις, δημιούργησε έναν απαλό ήχο σαν βόμβο με κλειστό στόμα. Η δόνηση και ο ήχος μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα επιπλέον σημείο συγκέντρωσης, βοηθώντας σε να αφήσεις για λίγο στην άκρη τις σκέψεις σου. Δεν χρειάζεται να το κάνεις για πολλή ώρα. Μερικοί αργοί κύκλοι είναι αρκετοί για να δημιουργήσεις ένα μικρό διάλειμμα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να νιώσεις έντονο άγχος για να δοκιμάσεις μια άσκηση αναπνοής. Μπορείς να την εντάξεις σε μια μικρή καθημερινή ρουτίνα: πριν κοιμηθείς, μετά από μια απαιτητική ημέρα ή ακόμη και για λίγα λεπτά ανάμεσα στις υποχρεώσεις σου.

Pexels
Pexels

Το σημαντικό είναι να αναπνέεις άνετα και χωρίς να πιέζεις τον εαυτό σου. Αν κάποια τεχνική σου προκαλεί ζάλη, δυσφορία ή περισσότερο άγχος, σταμάτησέ την και επέστρεψε στη φυσιολογική σου αναπνοή. Αν αντιμετωπίζεις έντονο ή επίμονο άγχος, οι ασκήσεις αναπνοής μπορούν να αποτελέσουν ένα συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά δεν αντικαθιστούν την υποστήριξη ενός ειδικού. Μερικές φορές, το να σταματήσεις για λίγο και να πάρεις μια ήρεμη ανάσα είναι ακριβώς η μικρή παύση που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις την ημέρα σου με περισσότερη ηρεμία.

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