Fashion 24.09.2026

Alexander McQueen SS27: Γοτθικοί θόλοι, μεταλλικά κέρατα και η μεγάλη επιστροφή στο Λονδίνο

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Κάτω από τους Γοτθικούς θόλους του Lincoln’s Inn Chapel, ο Seán McGirr επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά του οίκου Alexander McQueen
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο οίκος Alexander McQueen επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.
  • Ο Creative Director Seán McGirr εξερεύνησε τις αντιθέσεις του Λονδίνου, από την αριστοκρατία έως το underground.
  • Η συλλογή συνδύασε κλασικές αναφορές με στοιχεία rave κουλτούρας, όπως κοστούμια και harnesses.
  • Επανήλθαν συνεργασίες με τον κοσμηματοποιό Shaun Leane και τον οίκο Huntsman, ενώ τα beauty looks προκάλεσαν αίσθηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή του οίκου Alexander McQueen στο επίσημο καλεντάρι της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 δεν αποτέλεσε απλώς μια τυπική αλλαγή σκηνικού, αλλά μια βαθιά συναισθηματική και καλλιτεχνική επανεκκίνηση. Κάτω από τους επιβλητικούς Γοτθικούς θόλους του Lincoln’s Inn Chapel, ο Creative Director Seán McGirr σηματοδότησε μια νέα εποχή, επανασυνδέοντας τη μάρκα με την πόλη που όρισε την ταυτότητά της. Το Λονδίνο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το DNA του οίκου: εκεί όπου ο Lee Alexander McQueen μαθήτευσε στη Savile Row, σπούδασε στο Central Saint Martins και έχτισε την καριέρα του μεταφράζοντας τις αιώνιες αντιφάσεις της βρετανικής κουλτούρας, την αριστοκρατία και την αναρχία, την τελετουργία και την υπονόμευση, στη γλώσσα της υψηλής ραπτικής.

mcqueen_ss27
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

Αντί να καταφύγει σε μια ασφαλή, νοσταλγική αναδρομή στα αρχεία, ο McGirr χρησιμοποίησε αυτές τις ισχυρές βάσεις για να εξερευνήσει τη δική του προσωπική εμπειρία από τη βρετανική πρωτεύουσα. Εστίασε ιδιαίτερα στη διαφορά φάσης ανάμεσα στις επίσημες, αυστηρές παραδόσεις της πόλης και το ατίθασο underground της. Στη νέα συλλογή, οι κλασικές αναφορές στη Savile Row συνυπήρξαν αρμονικά με την ωμή ενέργεια της rave κουλτούρας. Τα αψεγάδιαστα ραμμένα φορέματα διακόπτονταν τολμηρά από harnesses, διάφανες δαντέλες, μεταλλικές επιφάνειες και μια επιτηδευμένα ατημέλητη, βιωματική αισθητική που έδινε την αίσθηση ότι τα ρούχα είχαν ήδη ζήσει μια ολόκληρη νύχτα έξω.

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Παράλληλα, ο σχεδιαστής έκανε μια έξυπνη κίνηση επανασύνδεσης του οίκου με βασικά πρόσωπα και θεσμούς που διαμόρφωσαν το οπτικό του λεξιλόγιο. Ο θρυλικός κοσμηματοποιός Shaun Leane επέστρεψε για να υπογράψει τα εντυπωσιακά αξεσουάρ, ενώ ο ιστορικός οίκος ραπτικής Huntsman συνέβαλε στη δημιουργία των αιχμηρών, κοφτερών κοστουμιών. Στην πασαρέλα, η επιλογή των μοντέλων λειτούργησε ως γέφυρα, καθώς περπάτησαν γυναίκες που συνδέθηκαν συναισθηματικά με διαφορετικές εποχές της μάρκας.

https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

Αυτή η επιστροφή λειτούργησε επίσης ως μια ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων για το μέλλον του οίκου, ο οποίος εστιάζει ξανά στις κατηγορίες που βρίσκονται στον πυρήνα της κληρονομιάς του, όπως το tailoring και τα βραδινά ρούχα, χάρη και στη στρατηγική κατεύθυνση του νέου CEO, Gianfranco D’Attis. Δομημένα σακάκια, corseted silhouettes και περίτεχνες τουαλέτες ανέδειξαν την κορυφαία τεχνική κατάρτιση του εργαστηρίου, χωρίς ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει ποτέ αποστειρωμένο. Η ένταση χτιζόταν ακριβώς από τις εσωτερικές αντιθέσεις: η απόλυτη τελειότητα στην κατασκευή συναντούσε την εκτεθειμένη επιδερμίδα και τις σκοτεινές, νυχτερινές αναφορές.

https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

Ακόμα και τα beauty looks κατάφεραν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και να προκαλέσει αίσθηση στα social media. Τα μαλλιά των μοντέλων φορμαρίστηκαν προς τα πάνω σχηματίζοντας κοφτερά, μεταλλικά κέρατα, ενώ το μακιγιάζ παρέπεμπε σε πρόσωπα που είχαν μόλις φύγει από ένα ξέφρενο πάρτι, με εμφανείς ρίζες στα μαλλιά και ελάχιστο foundation. Ο Seán McGirr απέδειξε πως χτίζει έναν οίκο McQueen που σέβεται απόλυτα το παρελθόν του, χωρίς όμως να φοβάται να το ταράξει, δίνοντας μια ζωντανή, παλλόμενη και βαθιά τολμηρή πνοή στη σύγχρονη πασαρέλα.

Κεντρική Εικόνα: @alexandermcqueen

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Alexander McQueen Εβδομάδα Μόδας Λονδίνου
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