Spring 2027: Ο οίκος Prada επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από τη δύναμη της φούστας

Στην καρδιά του Ιδρύματος Prada, το σχεδιαστικό δίδυμο επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα μέσα από υψηλά σκισίματα και διάφανες υφές

Με μια ματιά Η συλλογή Prada Spring 2027 εστιάζει στη φούστα, αναδεικνύοντας τα midi και knee-length μήκη.

Παρουσιάζονται αυστηρές wrap φούστες, πλισέ, διάφανα, μάλλινα και δερμάτινα κομμάτια.

Η συλλογή πειραματίζεται με τη θηλυκότητα, ωθώντας τα κομμάτια στα άκρα και παίζοντας με συμβάσεις.

Αξεσουάρ όπως τσάντες από δέρμα φιδιού και ασύμμετρα γυαλιά συμπληρώνουν τα looks. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μέσα σε ένα φθορίζον, αυστηρό σκηνικό στο Ίδρυμα Prada, η Miuccia Prada και ο Raf Simons επέλεξαν να εστιάσουν σε έναν από τους πιο κλασικούς πυλώνες της γυναικείας γκαρνταρόμπας: τη φούστα. Η συλλογή για τη σεζόν Spring 2027 ανέδειξε τα midi και knee-length μήκη σε απόλυτους πρωταγωνιστές, αποδεικνύοντας ότι τα οικεία σύμβολα του στιλ μπορούν να μεταμορφωθούν σε εργαλεία πειραματισμού και υποψηφιότητας του «ασχήμου».

Από τις αυστηρές wrap φούστες με τα προκλητικά, βαθιά σκισίματα έως τα πλισέ και διάφανα κομμάτια σε παστέλ αποχρώσεις, κάθε look έφερε τη χαρακτηριστική υπογραφή του οίκου. Το οπτικό λεξιλόγιο περιλάμβανε μάλλινες, κιλτ-like δημιουργίες με ακατέργαστες άκρες, φούστες καλυμμένες από γυάλινα στρας και κεντημένα floral πάνελ. Το δίδυμο των σχεδιαστών έθεσε στο επίκεντρο το ερώτημα του πώς τα θηλυκά κομμάτια μπορούν να ωθηθούν στα άκρα, παίζοντας με τις συμβάσεις της κλασικής γραμμής και αναζητώντας την επιθυμία μέσα από το απροσδόκητο και το ελαφρώς «off» αισθητικό αποτέλεσμα.

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Τα βασικά ενδύματα συνδυάστηκαν με εξαιρετικά μινιμαλιστικά bandeau tops, πουκάμισα σε colorblock τόνους και structured bra tops τοποθετημένα πάνω από τα ρούχα. Μια ψυχεδελική micro floral φούστα με σκίσιμο τόσο ψηλό που άφηνε να φανεί το μεταξωτό εσώρουχο, κρατήθηκε στη θέση της με έναν λευκό φιόγκο, ενώ οι δερμάτινες προτάσεις σε οξέα, bleeding χρώματα πάντρεψαν τα motocross μαξιλαράκια ώμων με γιακάδες Peter Pan. Στη συλλογή αυτή, η καλλιτεχνική και ανατρεπτική ματιά της Mrs. Prada συναντήθηκε ιδανικά με τη βιομηχανική, υπονομευτική οπτική του Simons.

Τα αξεσουάρ έκλεψαν εξίσου τις εντυπώσεις, με τις βιολετί τσάντες από δέρμα φιδιού να προετοιμάζονται για street style θριάμβους και τα φουτουριστικά, ασύμμετρα γυαλιά ηλίου να μοιάζουν βγαλμένα από το μέλλον. Σατέν γόβες στολίστηκαν με ροζ φιόγκους, ενώ κομμένες με λέιζερ μαύρες kitten heels απέκτησαν floral καρφίτσες. Στο μέτωπο της ομορφιάς, τα άγρια, αχτένιστα μαλλιά δια χειρός Guido Palau ενίσχυσαν την αίσθηση μιας γυναίκας που έχει μόλις ξυπνήσει μετά από αϋπνίες, απομακρυνδεύοντας κάθε ίχνος υπερβολικής στιλιστικής επιτήδευσης.

Το front row γέμισε με λαμπερές παρουσίες, από τις Uma Thurman και Maya Hawke μέχρι την Alexa Chung, τον Luca Guadagnino και την Hunter Schafer, οι οποίοι παρακολούθησαν ένα show που έθεσε νέα όρια στη σύγχρονη πολυτέλεια.

Κεντρική Εικόνα: @prada

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