Fashion 23.09.2026

Η Cardi B αναβίωσε τη χρυσή εποχή του οίκου Versace στο Vogue World Milan 2026

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Cardi B έκλεψε την παράσταση στο Vogue World Milan 2026, περπατώντας στην Galleria Vittorio Emanuele II με συλλεκτικό Versace φόρεμα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Cardi B περπάτησε στην πασαρέλα του Vogue World Milan 2026, αναβιώνοντας τη χρυσή εποχή του οίκου Versace.
  • Φόρεσε φόρεμα Versace Άνοιξη 2018, φόρος τιμής στον Gianni Versace, με pop art αισθητική και εξώφυλλα Vogue.
  • Η εμφάνιση συμπληρώθηκε με κοσμήματα Elsa Peretti για Tiffany & Co. και πέδιλα Versace.
  • Η παρουσία της Cardi B στο Μιλάνο τόνισε τη σύνδεση Versace με την pop κουλτούρα και την ιταλική δεξιοτεχνία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καρδιά της μόδας χτύπησε δυνατά στην εμβληματική Galleria Vittorio Emanuele II, η οποία φιλοξένησε το φαντασμαγορικό Vogue World Milan 2026. Ανάμεσα στους αστέρες που κατέκλυσαν το Μιλάνο για να γιορτάσουν την ιταλική τέχνη και κληρονομιά, η Cardi B ξεχώρισε, κάνοντας μια δυναμική εμφάνιση στην πασαρέλα που συνδέθηκε άμεσα με τη χρυσή εποχή της μόδας.

https://www.instagram.com/iamcardib/
https://www.instagram.com/iamcardib/

Η γνωστή περφόρμερ συμμετείχε στην ενότητα «Patterns», η οποία υποκλίθηκε στην ιταλική αγάπη για τις τολμηρές και ζωντανές εκτυπώσεις. Για την περίσταση, η Cardi B φόρεσε ένα εκθαμβωτικό φόρεμα από τη συλλογή Versace Άνοιξη 2018 («The Tribute Collection»). Η συγκεκριμένη δημιουργία, σχεδιασμένη αρχικά από την Donatella Versace ως φόρος τιμής στον αδικοχαμένο αδελφό της, Gianni Versace, είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, επανασχεδιάστηκε με έντονη pop art αισθητική, ενσωματώνοντας κλασικά εξώφυλλα του περιοδικού Vogue.

Διάβασε επίσης: Rita Melssen: Η γυναίκα πίσω από τα iconic looks της Madonna θα ντύσει την Άννα Βίσση για το ΟΑΚΑ

Το εντυπωσιακό look ολοκληρώθηκε ιδανικά με τα εμβληματικά βραχιόλια Bone της Elsa Peretti για τον οίκο Tiffany & Co. και ασορτί πέδιλα Versace, αποδεικνύοντας πως η Cardi B γνωρίζει πώς να μετατρέπει μια εμφάνιση σε ιστορικό fashion statement.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ράπερ δοκιμάζει τις δυνάμεις της στον χώρο του υψηλού modeling. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 είχε πραγματοποιήσει το εντυπωσιακό της ντεμπούτο στην πασαρέλα Pre-Fall 2024 του οίκου Balenciaga στο Λος Άντζελες.

Η παρουσία της στο Μιλάνο υπογράμμισε τη διαχρονική σύνδεση του οίκου Versace με την pop κουλτούρα και τη διαρκή εξέλιξη της ιταλικής δεξιοτεχνίας, η οποία συνεχίζει να εμπνέει γενιές καλλιτεχνών γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον.

Κεντρική Εικόνα: @iamcardib

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Cardi B Versace VOGUE Vogue World Milan 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Αθήνα υποδέχεται τους θρύλους – Όλα έτοιμα για το 2ο Aθens Cup

Η Αθήνα υποδέχεται τους θρύλους – Όλα έτοιμα για το 2ο Aθens Cup

23.09.2026
Επόμενο
Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει

Νίκος Κοκλώνης: Έρχεται με διπλό ρόλο στο OPEN – Ποιες εκπομπές αναλαμβάνει

23.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Vogue World Milan 2026: Η Gigi Hadid άνοιξε το show με το πολυετές αριστούργημα του Alessandro Michele
Fashion

Vogue World Milan 2026: Η Gigi Hadid άνοιξε το show με το πολυετές αριστούργημα του Alessandro Michele

23.09.2026
Jennifer Lopez: Η «Old Hollywood» εμφάνιση με Dolce & Gabbana δημιουργία στο Vogue World Milan 2026
Fashion

Jennifer Lopez: Η «Old Hollywood» εμφάνιση με Dolce & Gabbana δημιουργία στο Vogue World Milan 2026

23.09.2026
Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το γλυκό μυστικό της: Το πιο απολαυστικό healthy banana bread στο airfryer
Food

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το γλυκό μυστικό της: Το πιο απολαυστικό healthy banana bread στο airfryer

23.09.2026
Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις
Beauty

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

23.09.2026
5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ
Life

5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

23.09.2026
Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος
Fashion

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

23.09.2026
Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά
Life

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

23.09.2026
Soft ή Hard launching; Το δίλημμα στα social media που μπορεί να αλλάξει τη σχέση σου
Life

Soft ή Hard launching; Το δίλημμα στα social media που μπορεί να αλλάξει τη σχέση σου

22.09.2026
3 προορισμοί για solo ταξίδι που κάθε γυναίκα θα ήθελε να επισκεφθεί έστω μία φορά
Life

3 προορισμοί για solo ταξίδι που κάθε γυναίκα θα ήθελε να επισκεφθεί έστω μία φορά

22.09.2026
5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

5 ζώδια που μόλις έρθει το φθινόπωρο δε θέλουν να ξεκολλήσουν από τον καναπέ

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Τα αρώματα του φθινοπώρου 2026 έχουν νέο χαρακτήρα – Οι 6 τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Η πιο εύκολη σπιτική γκρανόλα – Πώς να τη φτιάξεις γρήγορα και με λίγα υλικά

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

Royal purple: Οι 4 πιο hot συνδυασμοί για να ξεχωρίσεις φέτος

«Cozy cardio»: Η νέα fitness τάση που σε βάζει να γυμναστείς χωρίς να φύγεις από το σαλόνι σου

«Cozy cardio»: Η νέα fitness τάση που σε βάζει να γυμναστείς χωρίς να φύγεις από το σαλόνι σου

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό