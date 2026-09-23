Η Cardi B αναβίωσε τη χρυσή εποχή του οίκου Versace στο Vogue World Milan 2026

Με μια ματιά Η Cardi B περπάτησε στην πασαρέλα του Vogue World Milan 2026, αναβιώνοντας τη χρυσή εποχή του οίκου Versace.

Φόρεσε φόρεμα Versace Άνοιξη 2018, φόρος τιμής στον Gianni Versace, με pop art αισθητική και εξώφυλλα Vogue.

Η εμφάνιση συμπληρώθηκε με κοσμήματα Elsa Peretti για Tiffany & Co. και πέδιλα Versace.

Η παρουσία της Cardi B στο Μιλάνο τόνισε τη σύνδεση Versace με την pop κουλτούρα και την ιταλική δεξιοτεχνία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η καρδιά της μόδας χτύπησε δυνατά στην εμβληματική Galleria Vittorio Emanuele II, η οποία φιλοξένησε το φαντασμαγορικό Vogue World Milan 2026. Ανάμεσα στους αστέρες που κατέκλυσαν το Μιλάνο για να γιορτάσουν την ιταλική τέχνη και κληρονομιά, η Cardi B ξεχώρισε, κάνοντας μια δυναμική εμφάνιση στην πασαρέλα που συνδέθηκε άμεσα με τη χρυσή εποχή της μόδας.

Η γνωστή περφόρμερ συμμετείχε στην ενότητα «Patterns», η οποία υποκλίθηκε στην ιταλική αγάπη για τις τολμηρές και ζωντανές εκτυπώσεις. Για την περίσταση, η Cardi B φόρεσε ένα εκθαμβωτικό φόρεμα από τη συλλογή Versace Άνοιξη 2018 («The Tribute Collection»). Η συγκεκριμένη δημιουργία, σχεδιασμένη αρχικά από την Donatella Versace ως φόρος τιμής στον αδικοχαμένο αδελφό της, Gianni Versace, είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, επανασχεδιάστηκε με έντονη pop art αισθητική, ενσωματώνοντας κλασικά εξώφυλλα του περιοδικού Vogue.

Διάβασε επίσης: Rita Melssen: Η γυναίκα πίσω από τα iconic looks της Madonna θα ντύσει την Άννα Βίσση για το ΟΑΚΑ

Το εντυπωσιακό look ολοκληρώθηκε ιδανικά με τα εμβληματικά βραχιόλια Bone της Elsa Peretti για τον οίκο Tiffany & Co. και ασορτί πέδιλα Versace, αποδεικνύοντας πως η Cardi B γνωρίζει πώς να μετατρέπει μια εμφάνιση σε ιστορικό fashion statement.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ράπερ δοκιμάζει τις δυνάμεις της στον χώρο του υψηλού modeling. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 είχε πραγματοποιήσει το εντυπωσιακό της ντεμπούτο στην πασαρέλα Pre-Fall 2024 του οίκου Balenciaga στο Λος Άντζελες.

Η παρουσία της στο Μιλάνο υπογράμμισε τη διαχρονική σύνδεση του οίκου Versace με την pop κουλτούρα και τη διαρκή εξέλιξη της ιταλικής δεξιοτεχνίας, η οποία συνεχίζει να εμπνέει γενιές καλλιτεχνών γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον.

Κεντρική Εικόνα: @iamcardib

Διάβασε επίσης: