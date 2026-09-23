Η Alicia Keys έκλεισε το Vogue World Milan 2026 με τον πιο παραμυθένιο τρόπο

Με μια ματιά Η Alicia Keys έκλεισε το Vogue World Milan 2026 ερμηνεύοντας το "I Feel Love" στο πιάνο.

Φόρεσε ένα μοναδικό, χειροποίητο φόρεμα από υπολείμματα υφασμάτων, διακοσμημένο από ζωγράφο.

Το φόρεμα σχεδιάστηκε με βάση τη μνήμη και τη συσσώρευση, ακολουθώντας τις κινήσεις της καλλιτέχνιδας.

Η εμφάνιση της Keys στο Μιλάνο υπογράμμισε τη συνύπαρξη μόδας, μουσικής και αυθεντικότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές στη μόδα που ξεπερνούν τα όρια της πασαρέλας και μετατρέπονται σε καθαρή ποίηση. Μια τέτοια στιγμή χάρισε στο κοινό η Alicia Keys, η οποία ανέλαβε να ρίξει την αυλαία του φαντασμαγορικού Vogue World Milan 2026. Καθισμένη στο πιάνο της στο κέντρο της εμβληματικής Galleria Vittorio Emanuele II, η 17 φορές νικήτρια Grammy ερμήνευσε το κλασικό ντίσκο κομμάτι «I Feel Love» της Donna Summer, πλαισιωμένη από μοντέλα ντυμένα στα λευκά.

Η εμφάνιση της διάσημης καλλιτέχνιδας αποτέλεσε σημείο αναφοράς της βραδιάς. Για την περίσταση, η Alicia Keys φόρεσε μια μοναδική δημιουργία από το συλλογικό project Bureau of Imagination του Francesco Risso (σε συνεργασία με τον Alex Sossah), η οποία ταίριαξε απόλυτα με την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

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Το φόρεμα είναι ένα μακρύ slip dress που επεκτείνεται σε μια εντυπωσιακή, ογκώδη ουρά. Αποτελείται από υπολείμματα σατινέ, σιφόν και georgette υφασμάτων, τα οποία ενώθηκαν με σχολαστική ραφή και χάντρες. Η επιφάνεια του φορέματος μετατράπηκε σε καμβά από τη ζωγράφο Flaminia Veronesi, η οποία το διακόσμησε εξ ολοκλήρου στο χέρι, συνδυάζοντας ποικίλες υφές, χρώματα και υλικά. Σύμφωνα με τον Risso, η δημιουργία βασίστηκε στην έννοια της μνήμης και της συσσώρευσης, αποφεύγοντας τις αυστηρές φόρμες προκειμένου το ρούχο να ακολουθεί αρμονικά κάθε κίνηση της καλλιτέχνιδας πάνω στη σκηνή.

Η μουσική ένδειξη «lento con fuoco» (αργά, αλλά με πάθος και ένταση) περιγράφει ιδανικά τη διαδρομή της Alicia Keys. Γεννημένη και μεγαλωμένη στη δύσκολη γειτονιά του Hell’s Kitchen στη Νέα Υόρκη από μητέρα ιρλανδικής και ιταλικής καταγωγής, η Keys βρήκε από ηλικία επτά ετών διέξοδο στα πλήθη του πιάνου. Παρά την εισαγωγή της στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Columbia σε νεαρή ηλικία, η ίδια επέλεξε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά τη μουσική.

Από το ντεμπούτο άλμπουμ της Songs in A Minor και το εμβληματικό κομμάτι «Butterfly» μέχρι τους ύμνους χειραφέτησης και αυτοαποδοχής όπως τα «Superwoman» και «A Woman’s Worth», η Keys έχει καθιερωθεί ως ένα παγκόσμιο σύμβολο ανεξαρτησίας. Η απόφασή της εδώ και χρόνια να απέχει από το μακιγιάζ σε δημόσιες εμφανίσεις, αλλά και η ίδρυση του brand holistic wellness Keys Soulcare, υπογραμμίζουν τη σταθερή της στάση απέναντι στα πρότυπα ομορφιάς της βιομηχανίας.

Στο Μιλάνο, η Alicia Keys απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η μόδα και η μουσική μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά, μετατρέποντας κάθε της βήμα σε μια δήλωση αυθεντικότητας, ονείρου και ανεξάντλητης δημιουργικότητας.

Κεντρική Εικόνα: @aliciakeys

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