Μουσικά Νέα 23.09.2026

Άννα Βίσση: Η μεγάλη έκπληξη στη σκηνή του ΟΑΚΑ – Ποιος είναι ο νέος κιθαρίστας της

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Με την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ να έχει ξεκινήσει, η Άννα Βίσση παρουσιάζει τον νέο της κιθαρίστα, τον Σάκη Ντόβολη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση θα δώσει μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
  • Νέος κιθαρίστας της Άννας Βίσση είναι ο Σάκης Ντόβολης.
  • Στη συναυλία θα εμφανιστούν διεθνείς καλεσμένοι: ο Argy και η κιθαρίστρια Orianthi.
  • Η παραγωγή υπόσχεται ένα live υψηλών προδιαγραφών με έμφαση στη λεπτομέρεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, έχει ήδη ξεκινήσει. Το κοινό, που αναμένεται να ξεπεράσει τις 90.000 θεατές, ετοιμάζεται να ζήσει μια μοναδική μουσική εμπειρία, με την κορυφαία Ελληνίδα star να ερμηνεύει τις διαχρονικές της επιτυχίες. Μετά από τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση επιστρέφει σε έναν ακόμη εμβληματικό χώρο, επιβεβαιώνοντας το αμείωτο ενδιαφέρον του κοινού.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η παραγωγή της D&A Live Concerts υπόσχεται ένα live υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο να προσφέρει μια αξέχαστη βραδιά, τονίζοντας τη σημασία της λεπτομέρειας, από τον ήχο και τους μουσικούς μέχρι την εικόνα και την ατμόσφαιρα που δημιουργείται.

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Νέο μέλος στη μπάντα: Ο Σάκης Ντόβολης στο πλευρό της Άννας Βίσση

Μία από τις εκπλήξεις που ετοιμάζει η Άννα Βίσση για το κοινό της είναι η παρουσίαση του νέου της κιθαρίστα, Σάκη Ντόβολη. Ο Σάκης Ντόβολης εντάσσεται στη μουσική ομάδα της τραγουδίστριας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη σύνθεσή της. Ο ίδιος ο Σάκης Ντόβολης είχε μοιραστεί την χαρά του για τη συνεργασία αυτή, δημοσιεύοντας πριν από λίγες εβδομάδες μια φωτογραφία στο Instagram μαζί με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, είχε γράψει: «Φέτος θα έχω την ευκαιρία να περνάω χρόνο με μια πραγματικά υπέροχη παρέα. Νιώθω ευλογημένος που είμαι μέλος της ομάδας».

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η συνεργασία αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων της Άννας Βίσση στο Hotel Ερμού και, κυρίως, μετά το τέλος της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τον κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ. Ο Κάρλος Πέρεζ, μετά από 11 χρόνια κοινής πορείας, είχε ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας τους με μια συγκινητική ανάρτηση, ευχαριστώντας το κοινό για την αγάπη που του έδειξε και ελπίζοντας να έχει καταφέρει να προσφέρει αντίστοιχη ενέργεια πάνω στη σκηνή.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Διεθνείς καλεσμένοι στη σκηνή του ΟΑΚΑ

Οι εκπλήξεις για τη μεγάλη βραδιά στο ΟΑΚΑ δεν σταματούν στην αλλαγή στη μπάντα. Η Άννα Βίσση έχει καλέσει στη σκηνή δύο ξεχωριστά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Πρώτος από αυτούς είναι ο Argy, ένας Έλληνας καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει παγκοσμίως στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Μαζί του, θα ανέβει στη σκηνή και η Orianthi, η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια, γνωστή για τις συνεργασίες της με θρύλους της μουσικής, όπως ο Michael Jackson.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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