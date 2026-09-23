Η Lila στο Mad.gr: «Δεν θα μπορούσα να κάνω το NYXDrop με κάποιον άλλον πέρα από τον STAVENTO»

Η LILA μιλά αποκλειστικά στο MAD.gr για την επιστροφή της στο NYXDrop Season 2, τον ρόλο της ως κριτής και τη συνεργασία της με τον STAVENTO

Με μια ματιά Η LILA επιστρέφει ως κριτής στο NYXDrop Season 2, εστιάζοντας στην καθοδήγηση των νέων καλλιτεχνών.

Συμβουλεύει τους διαγωνιζόμενους να είναι αυθεντικοί, καθώς η μοναδική ταυτότητα χτίζει μακροχρόνιες καριέρες.

Θεωρεί τον STAVENTO "κινητό σύμβουλο" και εκτιμά τη χημεία τους, δηλώνοντας ότι δεν θα έκανε το project με άλλον.

Υπόσχεται ποικίλα και glamorous looks, συνδεδεμένα με την πειραματική της διάθεση, σε κάθε επεισόδιο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 έκανε την επίσημη πρεμιέρα του και μαζί του υποδεχτήκαμε ξανά τη LILA στη θέση της κριτή, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το πιο hot digital μουσικό project της χρονιάς έκανε δυναμικό comeback στις οθόνες μας, μέσα από το TikTok του MAD TV, δίνοντάς μας από την πρώτη κιόλας στιγμή μια δυνατή γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή, καθώς κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέο επεισόδιο γεμάτο μουσική, φρέσκα ταλέντα, ανατροπές και πολλές εκπλήξεις.

Στο πρώτο επεισόδιο, οι 3 πρώτοι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και διεκδίκησαν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση. Και στο πλευρό τους βρίσκεται για ακόμη μία σεζόν η LILA, που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να ξεκινάς από το μηδέν, να εξελίσσεσαι και να βρίσκεις τη δική σου φωνή μέσα σε έναν απαιτητικό μουσικό χώρο.

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Όλο αυτό το μουσικό ταξίδι απογειώνεται χάρη στη δυνατή dream team του project. Μαζί με τη LILA, στην κριτική επιτροπή βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά ο STAVENTO, καθοδηγώντας και στηρίζοντας τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα, ενώ το τιμόνι της παρουσίασης κρατάει η ασταμάτητη Ilenia Williams. Την ομάδα συμπληρώνει ο music director και coach των παικτών Βασίλης Κουμεντάκος, μαζί με τους NYX Reporters Mary Sunshine και Θεώνη Τακού, τους Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου, καθώς και την αγαπημένη Ευτυχία Χαραλαμπάκη του MAD TV, που δίνουν ο καθένας το δικό του ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση.

Με αφορμή τη νέα σεζόν το NYXDrop Season 2, η LILA μίλησε αποκλειστικά στο MAD.gr. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από την εμπειρία με τον διαγωνισμό, μίλησε ανοιχτά για τον απαιτητικό αλλά συναρπαστικό ρόλο της ως κριτή, και αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη χημεία και τη σχέση της με τους Stavento.

Η συμβουλή της για τους νέους καλλιτέχνες

Όσο για το τι θα έλεγε στα νέα μουσικά ταλέντα του NYXDrop, η LILA έχει μία βασική συμβουλή, να μην προσπαθήσουν να γίνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. Η αυθεντικότητα, όπως εξηγεί, είναι εκείνη που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να οδηγήσει σε μια μουσική πορεία με διάρκεια. «Αυτό που θα τους συμβούλευα είναι να είναι αυθεντικοί. Γιατί αυτό μπορεί να χτίσει μια μουσική καριέρα που θα κρατήσει και να γίνουν διαχρονικοί καλλιτέχνες». Άλλωστε, το κοινό συνδέεται με τους καλλιτέχνες μέσα από τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα και όσα έχουν πραγματικά να πουν. «Ο κόσμος σε αγαπάει γι’ αυτό που είσαι και γι’ αυτό που γράφεις».

Και σε ένα project όπως το NYXDrop, όπου οι συμμετέχοντες γράφουν τη δική τους μουσική, η ελευθερία της έκφρασης γίνεται ακόμη πιο σημαντική. «Εδώ στο NYXDrop που τα παιδιά γράφουν τη δική τους μουσική είναι σημαντικό να εκφράζονται στο 100%».

Σε ποιο ρόλο κριτή θα τη δούμε

Μιλώντας για τον ρόλο της στη φετινή σεζόν, ξεκαθαρίζει πως δεν βλέπει τον εαυτό της τόσο ως κριτή, αλλά περισσότερο ως έναν άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα στα παιδιά για να τα καθοδηγήσει και να μοιραστεί μαζί τους όσα έχει μάθει μέσα από τη δική της διαδρομή. «Δεν έχω έρθει εδώ με τον τίτλο του κριτή. Νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα πιο πολύ σαν coach», αναφέρει, τονίζοντας πως θέλει να τους δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες συμβουλές μέσα από τη δική της εμπειρία. Η αυστηρότητα, μάλιστα, δεν φαίνεται να είναι στις προθέσεις της, καθώς, όπως λέει, «καμία αυστηρότητα». Παράλληλα, θεωρεί σημαντικό οι συμβουλές που λαμβάνουν να είναι ρεαλιστικές, ώστε να γνωρίζουν από νωρίς τι θα συναντήσουν στη μουσική πραγματικότητα. «Νομίζω πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές σε αυτά που τους λέμε και σε αυτά που ζητάμε, γιατί έξω θα συναντήσουνε και δυσκολίες».

Γιατί είπε δεύτερη φορά «ναι» στο NYXDrop

Το NYXDrop Season 2 βρήκε τη LILA ξανά στη θέση της κριτή, με την ίδια να εξηγεί τι ήταν αυτό που την έκανε να πει για ακόμη μία φορά «ναι» στο project. Η ίδια ξεχωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του show και κυρίως το γεγονός πως βρίσκεται στο επίκεντρο η δημιουργία και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες. «Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο talent music show και αφορά τους δημιουργούς. Από την πρώτη στιγμή μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα να το κάνω γιατί με αφορά και εμένα σαν δημιουργό». Η περσινή εμπειρία με τον STAVENTO ήταν εξίσου σημαντική, αφού, όπως αναφέρει. Φέτος επέστρεψε με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση, θέλοντας να είναι πιο προετοιμασμένη και να έχει περισσότερα εφόδια, ώστε να πάνε «ένα βήμα παραπέρα αυτόν τον θεσμό».

Όσα της δίδαξε ο STAVENTO

Η συνεργασία της με τον STAVENTO φαίνεται πως έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια της εμπειρίας της στο NYXDrop. Η LILA τον χαρακτηρίζει «έναν κινητό σύμβουλο» και έναν άνθρωπο που δεν διστάζει να μοιραστεί όλα όσα έχει ζήσει μέσα από τη δική του πορεία. Όπως λέει, «σίγουρα παίρνω και ρουφάω σαν σφουγγάρι όσα έχει να πει», ενώ η μεταξύ τους χημεία δεν περιορίζεται μόνο στο μουσικό κομμάτι, αφού «γελάμε πάρα πολύ και περνάμε φανταστικά». Μάλιστα, η ίδια δεν κρύβει πως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη φετινή εμπειρία με κάποιον άλλο στο πλευρό της, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν ήξερα με ποιον άλλον θα το έκανα όλο αυτό».

Η fashion πλευρά που θα μας αποκαλύψει

Και φυσικά, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η fashion πλευρά της φετινής παρουσίας της στο NYXDrop Season 2, με τη LILA να υπόσχεται διαφορετικά looks σε κάθε επεισόδιο. «Κάθε επεισόδιο είναι και μια ξεχωριστή πλευρά. Έχουμε παίξει πολύ με χρώμα. Έχουμε παίξει με urban outfits και με πιο glam casual», αποκαλύπτει, δίνοντας μια μικρή γεύση από όσα θα δούμε στη συνέχεια. Όσο για τον μεγάλο τελικό, τα πράγματα φαίνεται πως γίνονται ακόμη πιο glamorous, αφού «θα έχει πιο glam grande». Και κάπως έτσι, το φετινό fashion concept της δεν θα μπορούσε παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ίδια και τη διάθεσή της να πειραματίζεται και να αλλάζει. «Το concept είναι Lila γιατί κάθε μέρα είμαι και διαφορετική», λέει χαρακτηριστικά.

Το «Dopamini» θα μπορούσε να είναι το soundtrack του NYXDrop Season 2

Και κάπως έτσι, η κουβέντα με τη LILA δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς το τραγούδι που, κατά τη γνώμη της, ταιριάζει απόλυτα στην ενέργεια και το vibe του NYXDrop Season 2. Η επιλογή της είναι το «Dopamini», ένα από τα δικά της tracks, που φαίνεται να συνοψίζει με τον δικό του τρόπο όσα συμβαίνουν στο φετινό project, από την ένταση και τον ενθουσιασμό μέχρι την προσπάθεια των νέων δημιουργών να ξεχωρίσουν και να αφήσουν το δικό τους στίγμα. «Το κάνουν τόσο καλά που θέλουν χειροκρότημα», λέει χαρακτηριστικά.

Και αν κάτι κρατάμε από όσα μοιράστηκε μαζί μας, είναι πως η φετινή LILA στο NYXDrop έρχεται πιο έτοιμη, πιο κοντά στους διαγωνιζόμενους και με διάθεση να ζήσει μαζί τους κάθε στιγμή αυτής της μουσικής διαδρομής.

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