Celeb News 23.09.2026

Γιώργος Μαζωνάκης και Αντώνης Ρέμος: Η άγνωστη «κόντρα» που αποκάλυψε παιδικός φίλος του Μαζωνάκη

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Μάθε για την άγνωστη σύγκρουση Γιώργου Μαζωνάκη και Αντώνη Ρέμου, όπως την αποκάλυψε ο παιδικός φίλος του αείμνηστου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο παιδικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρίνος Βουρδάμης, αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του τραγουδιστή.
  • Ο Μαζωνάκης είχε εσωτερική πάλη και δεν δεχόταν τις «σκοτεινές» πλευρές του εαυτού του.
  • Υπήρξε διαφωνία μεταξύ Γιώργου Μαζωνάκη και Αντώνη Ρέμου, χωρίς όμως ο Ρέμος να αντιδράσει αρνητικά.
  • Ο Μαζωνάκης είχε ισχυρή προσωπικότητα και δεν δεχόταν εύκολα κριτική, ακόμη και από κοντινά του πρόσωπα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο παιδικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρίνος Βουρδάμης, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και μοιράστηκε συγκινητικές αναμνήσεις από τον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης, ο κ. Βουρδάμης επιχείρησε να σκιαγραφήσει την πολύπλευρη προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας μια απρόσμενη αναφορά στον Αντώνη Ρέμο.

https://www.instagram.com/georgemazonakis/
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Ο Μαρίνος Βουρδάμης περιέγραψε πώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μια εσωτερική πάλη, μη δεχόμενος πάντα τις «σκοτεινές« πλευρές του εαυτού του. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τα δεχόταν τα σκοτάδια του», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε επίσης στο περιβάλλον που τον περιέβαλλε, σημειώνοντας ότι υπήρχαν άνθρωποι που τον στήριζαν και τον βοηθούσαν να διατηρεί την ισορροπία του, αλλά και άλλοι που επιθυμούσαν να τον ελέγχουν απόλυτα. «Υπήρχε και μία άλλη πλευρά ανθρώπων, η οποία τον ήθελε υποχείριο, που ήθελε δηλαδή να ελέγχει απόλυτα τα πράγματα» εξήγησε.

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Το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης ήταν η αποκάλυψη για μια παλαιότερη διαφωνία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Αντώνη Ρέμο. Ο κ. Βουρδάμης ανέφερε: «Για να καταλάβεις ποιος είναι ο άλλος εαυτός του Γιώργου Μαζωνάκη, τα έβαλε με τον Ρέμο! Έδωσε συνέντευξη στον Τρύφωνος και τα έβαλε με τον Αντώνη Ρέμο». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο Αντώνης Ρέμος δεν αντέδρασε ποτέ αρνητικά απέναντι στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Σε αντίθετη άποψη με τον Μαζωνάκη δεν ήρθε ποτέ ο Ρέμος», συμπλήρωσε.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο παιδικός φίλος του τραγουδιστή τόνισε τη σημασία της μη έκθεσης προσωπικών λεπτομερειών μετά τον θάνατό του. «Δεν πρέπει να ειπωθούν κάποια πράγματα για την ψυχή του Γιώργου αυτήν τη στιγμή», υπογράμμισε, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για τον Αντώνη Ρέμο και τον Πέτρο Κουσουλό, καθώς και για την παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη.

Η αδιαπραγμάτευτη ταυτότητα του Μαζωνάκη

Ο Μαρίνος Βουρδάμης μίλησε και για την ισχυρή προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος δεν δεχόταν εύκολα κριτική, ακόμη και από τα πιο κοντινά του πρόσωπα. «Μέχρι και στη μητέρα του την Κλειώ… Εμείς με τον Γιώργο είχαμε τσακωθεί άπειρες φορές γι’ αυτό το πράγμα… Η απάντησή του ήταν μία ‘Εγώ είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης’», περιέγραψε. Ανέφερε ότι αυτή η απάντηση δινόταν τόσο στον ίδιο όσο και στην Κλειώ Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας την αδιαπραγμάτευτη αντίληψη που είχε για τον εαυτό του.

Η αναφορά του Μαρίνου Βουρδάμη ρίχνει φως σε πτυχές της προσωπικότητας του Γιώργου Μαζωνάκη που ίσως δεν ήταν ευρέως γνωστές, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στο πολύπλοκο παζλ του αγαπημένου καλλιτέχνη.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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