Πάνω από 160000 υπογραφές κατά της Pink – Τι συμβαίνει με τη UNICEF

Η Pink βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης ηλεκτρονικής εκστρατείας που ζητά την απομάκρυνσή της από τη UNICEF

Με μια ματιά Πάνω από 160.000 υπογραφές ζητούν την απομάκρυνση της Pink από πρέσβειρα της UNICEF λόγω δηλώσεών της για τη Γάζα.

Η εκστρατεία στην πλατφόρμα Change.org υποστηρίζεται και από τον ηθοποιό Javier Bardem.

Η διαμάχη ξεκίνησε μετά από αναδημοσίευση της Pink που επέκρινε τον Macklemore για τη στάση του υπέρ των Παλαιστινίων.

Η UNICEF δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την petition, ενώ η Pink παραμένει πρέσβειρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαδικτυακή εκστρατεία, που υποστηρίζεται και από τον ηθοποιό Javier Bardem, έχει συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές ζητώντας από την UNICEF να ανακαλέσει τον τίτλο Πρέσβειρας Καλής Θέλησης της Pink, λόγω των δηλώσεών της σχετικά με τη σύγκρουση στη Γάζα.

Η διεθνής οργάνωση UNICEF βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαδικτυακής διαμάχης, καθώς περισσότερες από 160.000 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί σε μια έκκληση για την απομάκρυνση της διεθνούς σταρ Pink από τη θέση της Πρέσβειρας Καλής Θέλησης. Η εκστρατεία, που φιλοξενείται στην πλατφόρμα Change.org με τον τίτλο «Remove Pink as a UNICEF Ambassador», έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στο πλευρό της έχει ταχθεί και ο γνωστός ηθοποιός Javier Bardem.

Διάβασε επίσης: Ed Sheeran: Τι συνέβη με τα εισιτήρια μετά την απομάκρυνση του Macklemore – Πτώση πάνω από 50%

Η ένταση ξεκίνησε μετά από μια εμφάνιση του Macklemore σε συναυλία του Ed Sheeran στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο ράπερ εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του στους Παλαιστινίους, αναφερόμενος στην κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Macklemore ερμήνευσε μάλιστα το τραγούδι του «Hind’s hall», ενώ παράλληλα προβλήθηκαν στην οθόνη εικόνες σχετικές με τη Γάζα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στο κοινό και πυροδότησε μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις στάσεις των καλλιτεχνών απέναντι στην τρέχουσα σύγκρουση. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο Macklemore απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα της περιοδείας, με τον Ed Sheeran να διευκρινίζει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του.

Σε αυτό το κλίμα, η Pink δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram Story μια ανάρτηση της οργάνωσης StopAntisemitism, η οποία επέκρινε την εμφάνιση του Macklemore και ζητούσε επιστροφές χρημάτων για τους θεατές της συναυλίας. Αυτή η αναδημοσίευση προκάλεσε νέες αντιδράσεις και οδήγησε σε εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της τραγουδίστριας.

Η δημόσια τοποθέτηση της Pink

Λίγες ημέρες μετά, η Pink προχώρησε σε μια εκτενή δημόσια δήλωση, μέσω του Instagram, όπου αναφέρθηκε στην υπόθεση. Υπογραμμίζοντας τη δική της θητεία ως πρέσβειρας της UNICEF, τόνισε ότι δεν επιθυμεί να φιμώσει τον Macklemore ή να εμποδίσει οποιονδήποτε από το να εκφράζει την υποστήριξή του προς τους Παλαιστινίους.

«Οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα μέλλον που θα σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη ταυτόχρονα και στη δική της εβραϊκή καταγωγή, καθώς και στη Χαμάς. Αυτή η δημόσια τοποθέτησή της αποτέλεσε το βασικό σημείο αναφοράς για τη δημιουργία της petition που ακολούθησε.

Οι δημιουργοί της εκστρατείας εκφράζουν την άποψη ότι οι δηλώσεις της Pink δεν συνάδουν με τον ρόλο ενός Πρέσβη Καλής Θέλησης της UNICEF, ο οποίος, κατά την αντίληψή τους, πρέπει να προωθεί την ειρήνη, την κατανόηση και τις ανθρωπιστικές αξίες. Το κείμενο της petition ζητά από τη UNICEF να εξετάσει την απομάκρυνση της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα διασφάλιζε την εικόνα της οργάνωσης ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων όλων των παιδιών.

Η υποστήριξη από τον

και η στάση της UNICEF

Η εκστρατεία έχει λάβει σημαντική ώθηση, καθώς ο γνωστός Ισπανός ηθοποιός Javier Bardem έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του. Ο Bardem αναδημοσίευσε στα Instagram Stories του σχετικές αναρτήσεις που αφορούν την εκστρατεία, συμβάλλοντας έτσι στην ευρύτερη διάδοσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τη UNICEF σχετικά με την petition. Η Pink εξακολουθεί να αναφέρεται ως πρέσβειρα της οργάνωσης, ενώ η UNICEF διατηρεί ξεχωριστή επίσημη λίστα με τους εν ενεργεία διεθνείς Goodwill Ambassadors. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η διαμάχη αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς οργανισμοί στην αντιμετώπιση ευαίσθητων πολιτικών θεμάτων.

Διάβασε επίσης: