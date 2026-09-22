Celeb News 22.09.2026

Vivienne Jolie-Pitt: Η κόρη του Brad Pitt και της Angelina Jolie σε υπαίθρια έκθεση τέχνης

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Μάθε πώς η Vivienne Jolie-Pitt παρουσίασε τα έργα της σε υπαίθρια έκθεση στο Λος Άντζελες, με την υποστήριξη του Knox
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Vivienne Jolie-Pitt παρουσίασε έργα της σε υπαίθρια έκθεση τέχνης στο Λος Άντζελες.
  • Παρουσίασε τις δημιουργίες της κάτω από το καλλιτεχνικό όνομα «The Tulip Fields», με τιμές από 10 έως 25 δολάρια.
  • Την προσπάθειά της στήριξε ο δίδυμος αδελφός της, Knox, βοηθώντας στην οργάνωση του περιπτέρου.
  • Η έκθεση έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της Vivienne να αφαιρέσει το επώνυμο «Pitt» για προσωπικούς λόγους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 18χρονη Vivienne Jolie-Pitt, κόρη των διάσημων ηθοποιών Brad Pitt και Angelina Jolie, έκανε ένα σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική της πορεία, παρουσιάζοντας τη δουλειά της σε μια υπαίθρια έκθεση τέχνης στο Λος Άντζελες. Η νεαρή δημιουργός, η οποία πρόσφατα προχώρησε στις διαδικασίες για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της, βρήκε την ευκαιρία να μοιραστεί τα έργα της με το κοινό, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η Angelina Jolie με nude Givenchy φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας της στο Παρίσι.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Vivienne επέλεξε να παρουσιάσει τις δημιουργίες της κάτω από το καλλιτεχνικό όνομα «The Tulip Fields». Στο περίπτερό της, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν και να αγοράσουν μια ποικιλία από έργα, όπως εκτυπώσεις, αυτοκόλλητα και ευχετήριες κάρτες, με τιμές που κυμαίνονταν από 10 έως 25 δολάρια. Μεταξύ των έργων που ξεχώρισαν ήταν μια κάρτα με μια γκρι γάτα, μια καρδιά και ένα ροζ φιόγκο, καθώς και μια ζωγραφιά με ένα χταπόδι περιτριγυρισμένο από ψάρια. Μια ιδιαίτερη πινελιά χιούμορ προσέθετε μια κάρτα με μια απεικόνιση του E.T. ντυμένου με ροζ μπαλαρίνας.

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Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Vivienne ήταν ιδιαίτερα δραστήρια, συνομιλώντας με τους πελάτες και αποσπώντας θετικά σχόλια για τη δουλειά της. Την προσπάθειά της στήριξε ενεργά ο δίδυμος αδελφός της, Knox, ο οποίος βοήθησε στην οργάνωση του περιπτέρου και απαθανάτισε στιγμές της αδελφής του με την κάμερα. Ο Knox εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο μαλλί και ένα τζιν παντελόνι με κεντημένα λουλούδια, ενώ η Vivienne επέλεξε ένα απλό μαύρο T-shirt και ολόσωμη φόρμα.

Η Angelina Jolie στο Φεστιβάλ του Τορόντο για την ταινία Couture.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εμφάνιση της Vivienne σε αυτή την καλλιτεχνική εκδήλωση έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφασή της να αφαιρέσει το επώνυμο «Pitt» από το όνομά της. Η διαδικασία αυτή, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε με μια αγγελία στην εφημερίδα The Los Angeles Daily Journal, μια τυπική διαδικασία πριν την τελική έγκριση από το δικαστήριο. Ο λόγος που δόθηκε για την αλλαγή ονομάτος ήταν «προσωπικός».

Αυτή η κίνηση της Vivienne ακολουθεί παρόμοιες αποφάσεις των μεγαλύτερων αδελφών της. Η Zahara και ο Maddox είχαν ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή τους να απορρίψουν το επώνυμο Pitt, ενώ και η Shiloh έχει ήδη σταματήσει να χρησιμοποιεί το επώνυμο του πατέρα της. Ακόμα και ο Knox, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποίησε το “Jolie” στο απολυτήριο του λυκείου του. Η σχέση του Brad Pitt με τα παιδιά του, ιδίως μετά τον χωρισμό του από την Angelina Jolie το 2016, έχει περάσει από πολλές δυσκολίες, με αναφορές για “βαθιά επώδυνο” ρήγμα και αισθήματα προδοσίας από την πλευρά του ηθοποιού, όπως έχουν αναφέρει πηγές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καριέρα της Vivienne ως καλλιτέχνιδας φαίνεται να βρίσκεται σε αρχικά στάδια, αλλά η παρουσία της στην έκθεση του Λος Άντζελες αποτελεί μια σημαντική αρχή, υπογραμμίζοντας την καλλιτεχνική της έκφραση, μακριά από τη σκιά των διάσημων γονέων της, αλλά με την αμέριστη στήριξη της οικογένειάς της.

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ANGELINA JOLIE Brad Pitt Vivienne Jolie-Pitt
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