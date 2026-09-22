Από τα καλλιστεία στο GNTM 7: Η Κρητικιά καλλονή που κέρδισε τις εντυπώσεις στην audition

Με μια ματιά Η 22χρονη Μαρία Αποστολάκη, Μις Ελλάς, έκανε audition στο GNTM 7.

Έχει προηγούμενη εμπειρία από καλλιστεία, όπως Μις Κρήτη και Μις Ελλάς.

Έχει ασχοληθεί με μπαλέτο, σύγχρονο χορό και συγχρονισμένη κολύμβηση.

Έλαβε πέντε "ναι" από τους κριτές και προκρίθηκε στο bootcamp. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολούθησες την πρεμιέρα του GNTM 7, σίγουρα θα πρόσεξες ένα πρόσωπο που δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και κάμερες. Η 22χρονη Μαρία Αποστολάκη από το Ηράκλειο Κρήτης μπήκε στο πλατό έχοντας ήδη κατακτήσει τον τίτλο της Μις Ελλάς και απέδειξε από τα πρώτα λεπτά ότι η πασαρέλα δεν είναι κάτι άγνωστο για εκείνη. Η εμφάνισή της απέναντι στην κριτική επιτροπή έγινε με ένα λευκό κοστούμι, ενώ η ίδια μίλησε με άνεση για την έως τώρα πορεία της στον χώρο της μόδας.

Η Μαρία αποκάλυψε ότι ασχολείται με το μόντελινγκ σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ενώ έχει ήδη συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Το 2024 είχε πάρει τον τίτλο της αναπληρωματικής στα Μις Κρήτη και φέτος έκανε το μεγάλο βήμα κατακτώντας τον τίτλο της Μις Ελλάς. Μπορεί να είχε ήδη σημαντική εμπειρία, όμως η ίδια παραδέχτηκε πως ένιωθε άγχος όταν βρέθηκε μπροστά στους πέντε κριτές. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, κατάφερε να αφήσει πίσω της την αμηχανία και να δείξει τις δυνατότητές της.

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Από τα καλλιστεία στην πασαρέλα του GNTM

Οι πόζες, η κίνησή της και ο τρόπος με τον οποίο περπάτησε στην πασαρέλα τράβηξαν την προσοχή της επιτροπής. Η Μαρία έδειξε ότι διαθέτει όχι μόνο τα χαρακτηριστικά που απαιτεί ο χώρος του modeling, αλλά και σωματική άνεση μπροστά στον φακό. Και αν αναρωτιέσαι από πού προέρχεται αυτή η εξοικείωση με την κίνηση, η απάντηση βρίσκεται σε μια σειρά από δραστηριότητες που έχει αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η 22χρονη έχει ασχοληθεί με το μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και τη συγχρονισμένη κολύμβηση, ενώ έχει εκφράσει και το ενδιαφέρον της για την υποκριτική.

Τα 5 «ναι» και το επόμενο βήμα

Η audition εξελίχθηκε τελικά ιδανικά για τη Μαρία. Οι 5 κριτές της έδωσαν θετική ψήφο και έτσι πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM. Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της, καθώς, παρά την προηγούμενη εμπειρία της στα καλλιστεία, η διαδικασία του GNTM αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Παράλληλα, η συμμετοχή της στο reality μόδας έρχεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή για την ίδια. Τον Νοέμβριο αναμένεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss International στο Τόκιο, έχοντας πλέον στις αποσκευές της ακόμη μία σημαντική εμπειρία από τον χώρο της μόδας. Η ίδια είχε περιγράψει τη στέψη της ως μια απρόσμενη και συγκινητική εμπειρία, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά ως την αρχή μιας νέας διαδρομής. Και τώρα, μέσα από το GNTM, φαίνεται πως αυτή η διαδρομή αποκτά ακόμη ένα κεφάλαιο.

Για τη Μαρία Αποστολάκη, λοιπόν, το GNTM δεν είναι απλώς ένας ακόμη διαγωνισμός. Είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να αποκτήσει νέες εμπειρίες και να δείξει τι μπορεί να κάνει όταν τα φώτα των προβολέων στρέφονται πάνω της. Με τα πέντε «ναι» να είναι ήδη στο χέρι της, το επόμενο βήμα είναι πλέον το bootcamp — και εκεί η 22χρονη Μις Ελλάς καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την εμπειρία των καλλιστείων σε πραγματικό πλεονέκτημα μέσα στον απαιτητικό κόσμο του GNTM.

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