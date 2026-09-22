Celeb World 22.09.2026

Από τα καλλιστεία στο GNTM 7: Η Κρητικιά καλλονή που κέρδισε τις εντυπώσεις στην audition

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με εμπειρία από τα καλλιστεία και τον χώρο του χορού, η 22χρονη Μαρία Αποστολάκη εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η 22χρονη Μαρία Αποστολάκη, Μις Ελλάς, έκανε audition στο GNTM 7.
  • Έχει προηγούμενη εμπειρία από καλλιστεία, όπως Μις Κρήτη και Μις Ελλάς.
  • Έχει ασχοληθεί με μπαλέτο, σύγχρονο χορό και συγχρονισμένη κολύμβηση.
  • Έλαβε πέντε "ναι" από τους κριτές και προκρίθηκε στο bootcamp.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολούθησες την πρεμιέρα του GNTM 7, σίγουρα θα πρόσεξες ένα πρόσωπο που δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό και κάμερες. Η 22χρονη Μαρία Αποστολάκη από το Ηράκλειο Κρήτης μπήκε στο πλατό έχοντας ήδη κατακτήσει τον τίτλο της Μις Ελλάς και απέδειξε από τα πρώτα λεπτά ότι η πασαρέλα δεν είναι κάτι άγνωστο για εκείνη. Η εμφάνισή της απέναντι στην κριτική επιτροπή έγινε με ένα λευκό κοστούμι, ενώ η ίδια μίλησε με άνεση για την έως τώρα πορεία της στον χώρο της μόδας.

https://www.instagram.com/maria__apostolaki/
https://www.instagram.com/maria__apostolaki/

Η Μαρία αποκάλυψε ότι ασχολείται με το μόντελινγκ σε ερασιτεχνικό επίπεδο, ενώ έχει ήδη συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Το 2024 είχε πάρει τον τίτλο της αναπληρωματικής στα Μις Κρήτη και φέτος έκανε το μεγάλο βήμα κατακτώντας τον τίτλο της Μις Ελλάς. Μπορεί να είχε ήδη σημαντική εμπειρία, όμως η ίδια παραδέχτηκε πως ένιωθε άγχος όταν βρέθηκε μπροστά στους πέντε κριτές. Πολύ γρήγορα, ωστόσο, κατάφερε να αφήσει πίσω της την αμηχανία και να δείξει τις δυνατότητές της.

Διάβασε επίσης: Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Η οικογενειακή απόδραση στην Αλάσκα με τις κόρες τους

Από τα καλλιστεία στην πασαρέλα του GNTM

Οι πόζες, η κίνησή της και ο τρόπος με τον οποίο περπάτησε στην πασαρέλα τράβηξαν την προσοχή της επιτροπής. Η Μαρία έδειξε ότι διαθέτει όχι μόνο τα χαρακτηριστικά που απαιτεί ο χώρος του modeling, αλλά και σωματική άνεση μπροστά στον φακό. Και αν αναρωτιέσαι από πού προέρχεται αυτή η εξοικείωση με την κίνηση, η απάντηση βρίσκεται σε μια σειρά από δραστηριότητες που έχει αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η 22χρονη έχει ασχοληθεί με το μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και τη συγχρονισμένη κολύμβηση, ενώ έχει εκφράσει και το ενδιαφέρον της για την υποκριτική.

https://www.instagram.com/maria__apostolaki/
https://www.instagram.com/maria__apostolaki/

Τα 5 «ναι» και το επόμενο βήμα

Η audition εξελίχθηκε τελικά ιδανικά για τη Μαρία. Οι 5 κριτές της έδωσαν θετική ψήφο και έτσι πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM. Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της, καθώς, παρά την προηγούμενη εμπειρία της στα καλλιστεία, η διαδικασία του GNTM αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Παράλληλα, η συμμετοχή της στο reality μόδας έρχεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή για την ίδια. Τον Νοέμβριο αναμένεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Miss International στο Τόκιο, έχοντας πλέον στις αποσκευές της ακόμη μία σημαντική εμπειρία από τον χώρο της μόδας. Η ίδια είχε περιγράψει τη στέψη της ως μια απρόσμενη και συγκινητική εμπειρία, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά ως την αρχή μιας νέας διαδρομής. Και τώρα, μέσα από το GNTM, φαίνεται πως αυτή η διαδρομή αποκτά ακόμη ένα κεφάλαιο.

Για τη Μαρία Αποστολάκη, λοιπόν, το GNTM δεν είναι απλώς ένας ακόμη διαγωνισμός. Είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να αποκτήσει νέες εμπειρίες και να δείξει τι μπορεί να κάνει όταν τα φώτα των προβολέων στρέφονται πάνω της. Με τα πέντε «ναι» να είναι ήδη στο χέρι της, το επόμενο βήμα είναι πλέον το bootcamp — και εκεί η 22χρονη Μις Ελλάς καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την εμπειρία των καλλιστείων σε πραγματικό πλεονέκτημα μέσα στον απαιτητικό κόσμο του GNTM.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

GNTM 7
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έκοψες καρέ στις διακοπές; Δες πώς θα το κάνεις styling τώρα που μπήκε το φθινόπωρο

Έκοψες καρέ στις διακοπές; Δες πώς θα το κάνεις styling τώρα που μπήκε το φθινόπωρο

22.09.2026
Επόμενο
Eurovision 2027: Η Ελλάδα ξεκινά την αναζήτηση του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Βουλγαρία

Eurovision 2027: Η Ελλάδα ξεκινά την αναζήτηση του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Βουλγαρία

22.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η 25η Σεπτεμβρίου θα ανήκει στη Dolly Parton – Η ξεχωριστή πρωτοβουλία σε California και Nashville
Celeb News

Η 25η Σεπτεμβρίου θα ανήκει στη Dolly Parton – Η ξεχωριστή πρωτοβουλία σε California και Nashville

22.09.2026
Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Η οικογενειακή απόδραση στην Αλάσκα με τις κόρες τους
Celeb World

Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Η οικογενειακή απόδραση στην Αλάσκα με τις κόρες τους

22.09.2026
«Βρέθηκα εκεί που δεν έπρεπε»: Η επικίνδυνη περιπέτεια της Μαρίας Σολωμού στο μετρό της Νέας Υόρκης
Celeb News

«Βρέθηκα εκεί που δεν έπρεπε»: Η επικίνδυνη περιπέτεια της Μαρίας Σολωμού στο μετρό της Νέας Υόρκης

22.09.2026
«Δικαιοσύνη για το παιδί μου»: Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για πρώτη φορά
Celeb News

«Δικαιοσύνη για το παιδί μου»: Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη μιλά για πρώτη φορά

22.09.2026
Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi γιορτάζουν 2 χρόνια γάμου με νέα οικογενειακή φωτογραφία
Celeb News

Η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi γιορτάζουν 2 χρόνια γάμου με νέα οικογενειακή φωτογραφία

22.09.2026
«Ο Παναγιώτης θέλει»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού
Celeb News

«Ο Παναγιώτης θέλει»: Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου για το ενδεχόμενο δεύτερου παιδιού

22.09.2026
«Τα έχω κλείσει όλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα βαφτίσει την κόρη της, Ξένια
Celeb News

«Τα έχω κλείσει όλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πότε θα βαφτίσει την κόρη της, Ξένια

22.09.2026
Σε «απόλυτο σοκ» η οικογένειά του Presley Gerber – Η στήριξη της Cindy Crawford και του Rande Gerber όλα αυτά τα χρόνια
Celeb News

Σε «απόλυτο σοκ» η οικογένειά του Presley Gerber – Η στήριξη της Cindy Crawford και του Rande Gerber όλα αυτά τα χρόνια

22.09.2026
Ιουλία Καλλιμάνη: Η ξεχωριστή επίσκεψη στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη
Celeb News

Ιουλία Καλλιμάνη: Η ξεχωριστή επίσκεψη στον Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ» μαζί με τον Γιάννη Ζουγανέλη

22.09.2026
Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Banoffee για πρωινό: Το γλυκό που απέκτησε το πιο healthy twist

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

Chunky rings: Ο μαξιμαλισμός στα κοσμήματα είναι το απόλυτο trend

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

10 μικρές αλλαγές διακόσμησης που έρχονται μαζί με το φθινόπωρο

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

«Μακριά από τα φλας»: Οι 4 απομονωμένοι προορισμοί όπου οι A-listers εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνη

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

Bye-bye oversized: Αυτά είναι τα εφαρμοστά jackets που θα φοράμε παντού φέτος το φθινόπωρο

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

«Biophilic design»: Γιατί όλοι βάζουν τη φύση στο σπίτι τους

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Τούρκοι αγοράζουν σπίτια σε ακριτικά νησιά μέσω Βουλγαρίας

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

Επέκταση χωρικών υδάτων: Μήνυμα φόβου στην Άγκυρα;

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η αχίλλειος πτέρνα στο λογισμικό