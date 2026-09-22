Celeb World 22.09.2026

«Βρέθηκα εκεί που δεν έπρεπε»: Η επικίνδυνη περιπέτεια της Μαρίας Σολωμού στο μετρό της Νέας Υόρκης

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Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πιο λαμπερές αλλά και τις πιο τρομακτικές στιγμές από την απόδρασή της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Μαρία Σολωμού βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, μοιράζοντας στιγμιότυπα από την πόλη στα social media.
  • Κατά τη διάρκεια μιας μετακίνησης στο μετρό, έχασε τον σταθμό της και βρέθηκε σε άγνωστη περιοχή.
  • Η ηθοποιός περιέγραψε μέσω Instagram Stories την αίσθηση κινδύνου και τον φόβο που βίωσε.
  • Κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, να προσανατολιστεί και να επιστρέψει με ασφάλεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πόσες φορές έχεις ονειρευτεί μια απόδραση στην αμερικανική μητρόπολη, σχεδιάζοντας βόλτες ανάμεσα σε ουρανοξύστες, φωτογραφίες κάτω από τα λαμπερά φώτα της Times Square και ατελείωτες περιπλανήσεις στα πιο ατμοσφαιρικά στενά της πόλης; Η Μαρία Σολωμού ετοίμασε τις βαλίτσες της και βρέθηκε αυτές τις ημέρες στην καρδιά της Νέας Υόρκης, γεμίζοντας το προφίλ της στο Instagram με μοναδικά στιγμιότυπα, εντυπωσιακά κλικ και την αστείρευτη ενέργεια που τη χαρακτηρίζει.

https://www.instagram.com/mariasolomou_official/
https://www.instagram.com/mariasolomou_official/

Όμως, όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε μεγάλο ταξίδι, η πραγματικότητα έχει τον δικό της τρόπο να ανατρέπει τα πλάνα. Ανάμεσα στις ανέμελες στιγμές με την παρέα της και τις εξερευνήσεις στα πιο διάσημα αξιοθέατα, μια απρόσμενη παράκαμψη στους σκοτεινούς διαδρόμους του μετρό μετέτρεψε την τουριστική διάθεση σε ένα αληθινό θρίλερ. Μια λάθος εκτίμηση στη διαδρομή στάθηκε αρκετή για να τη μεταφέρει σε μια παντελώς άγνωστη και ανησυχητική γωνιά της πόλης, προκαλώντας της έντονο στρες μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει στην ασφάλεια της διαδρομής της.

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Η λαμπερή πλευρά του ταξιδιού και τα φωτογραφικά κλικ στην Times Square

Η δημοφιλής ηθοποιός ξεκίνησε τις διακοπές της με τους καλύτερους οιωνούς, μοιράζοντας με τους ακολούθους της εικόνες γεμάτες στυλ και κοσμοπολίτικο αέρα. Η περιήγησή της περιλάμβανε στάσεις στα πιο εμβληματικά σημεία της αμερικανικής μεγαλούπολης, με την Times Square να πρωταγωνιστεί στις αναρτήσεις της, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια αυθεντική γεύση από την καθημερινότητά της εκεί.

 

Το λάθος στο μετρό που άλλαξε τα πάντα σε μια στιγμή

Η ανατροπή συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνήθους μετακίνησής της με το υπόγειο δίκτυο της πόλης. Η Μαρία Σολωμού αφαιρέθηκε, προσπερνώντας τον σταθμό στον οποίο έπρεπε να αποβιβαστεί, με αποτέλεσμα ο συρμός να την οδηγήσει σε μια περιοχή εκτός του αρχικού της σχεδιασμού. Αποβιβαζόμενη σε ένα περιβάλλον που δεν θύμιζε σε τίποτα τις τουριστικές γειτονιές, η ηθοποιός ήρθε αντιμέτωπη με μια ατμόσφαιρα που της προκάλεσε αμέσως αίσθημα κινδύνου.

https://www.instagram.com/mariasolomou_official/
https://www.instagram.com/mariasolomou_official/

Το αφοπλιστικό story time και η διαχείριση του τρόμου

Μέσα από μια σειρά από αμεσότατα Instagram Stories, η ίδια περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια την αμηχανία και τον φόβο που βίωσε όταν συνειδητοποίησε πως βρισκόταν μόνη σε ένα κακόφημο σημείο. Παρά την αναστάτωση και την πίεση της στιγμής, διατήρησε την ψυχραιμία της, κατάφερε να προσανατολιστεί και να βρει τον δρόμο της επιστροφής, μετατρέποντας μια επικίνδυνη στιγμή σε ένα μάθημα προσοχής για κάθε ταξιδιώτη.

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ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ Νέα Υόρκη ταξίδι
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